Чипы в школьной форме: в России предложили пойти по пути Китая

Депутаты Госдумы озвучили идею о том, что одежду для школьников младших классов нужно чипировать для отслеживания их местоположения.

Авторами предложения являются Олег Смолин и Михаил Берулава. По словам последнего, "дети свободно гуляют, играют, а родители будут знать, где они находятся. Я думаю, что это было бы особенно хорошо для младших классов".

Олег Смолин высказал аналогичную точку зрения, отметив, что речь идёт именно о младшей школе. Он высказался в том духе, что поддерживает мысль о чипировании формы и другой одежды, "если речь идёт о младшей школе, ну, может быть, еще пятый-шестой класс".

Что характерно, депутаты отдельно пояснили, что для школьников старшего возраста данный метод не подойдёт.

"У российских подростков попытка тотального контроля вызовет скорее отрицательный результат, — заявил Смолин. — Как минимум, с того времени, когда человек начинает понимать себя, когда формируется личность, надо работать с сознанием, а не с тотальным контролем".

Если общество пытается тотально контролировать всё и всех, оно никогда не будет свободным, резюмировал Смолин.

Хотя эта идея не нова и кое-где даже внедряется в практику повседневности. По данным Franceinfo, начальная школа на юге Китая решила в качестве эксперимента встроить микрочип в одежду школьников, чтобы отслеживать их местоположение.

В итоге, когда ребёнок попадает в опасную зону, система отправляет предупреждение учителям и родителям, и у них есть время вмешаться, среагировать или позвать на помощь полицию.

В Telegram-канале "Китайская угроза" пояснили, что в Китае будущее ещё "прекрасней".

Например, в школах введён в обиход прибор для измерения степени концентрации учащихся на изучаемом предмете — в виде обруча на голову. Результаты "внимательности ученика" выводятся на компьютер учителя.

"Остаётся добавить опцию удара током для нерадивых учеников", — иронизируют авторы канала.

Также сообщается о попытках отслеживать настроение учащихся в почти каждой китайской школе — с помощью камер и систем распознавания. То есть необходимо улыбаться, когда учишься, "а то искусственный интеллект может тебя не понять".

Ничего необычного. В стране с культом учёбы, труда, дисциплины и 73% вакцинированных можно увидеть и не такие изыски, не слишком понятные россиянам по менталитету и встроенности в социум…

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