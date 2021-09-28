EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Чипы в школьной форме: в России предложили пойти по пути Китая

Общество » Практика

Депутаты Госдумы озвучили идею о том, что одежду для школьников младших классов нужно чипировать для отслеживания их местоположения.

Чипы в школьной форме: в России предложили пойти по пути Китая

Авторами предложения являются Олег Смолин и Михаил Берулава. По словам последнего, "дети свободно гуляют, играют, а родители будут знать, где они находятся. Я думаю, что это было бы особенно хорошо для младших классов".

Олег Смолин высказал аналогичную точку зрения, отметив, что речь идёт именно о младшей школе. Он высказался в том духе, что поддерживает мысль о чипировании формы и другой одежды, "если речь идёт о младшей школе, ну, может быть, еще пятый-шестой класс".

Что характерно, депутаты отдельно пояснили, что для школьников старшего возраста данный метод не подойдёт.

"У российских подростков попытка тотального контроля вызовет скорее отрицательный результат, — заявил Смолин. — Как минимум, с того времени, когда человек начинает понимать себя, когда формируется личность, надо работать с сознанием, а не с тотальным контролем".

Если общество пытается тотально контролировать всё и всех, оно никогда не будет свободным, резюмировал Смолин.

Хотя эта идея не нова и кое-где даже внедряется в практику повседневности. По данным Franceinfo, начальная школа на юге Китая решила в качестве эксперимента встроить микрочип в одежду школьников, чтобы отслеживать их местоположение.

В итоге, когда ребёнок попадает в опасную зону, система отправляет предупреждение учителям и родителям, и у них есть время вмешаться, среагировать или позвать на помощь полицию.

В Telegram-канале "Китайская угроза" пояснили, что в Китае будущее ещё "прекрасней".

Например, в школах введён в обиход прибор для измерения степени концентрации учащихся на изучаемом предмете — в виде обруча на голову. Результаты "внимательности ученика" выводятся на компьютер учителя.

"Остаётся добавить опцию удара током для нерадивых учеников", — иронизируют авторы канала.

Также сообщается о попытках отслеживать настроение учащихся в почти каждой китайской школе — с помощью камер и систем распознавания. То есть необходимо улыбаться, когда учишься, "а то искусственный интеллект может тебя не понять".

Ничего необычного. В стране с культом учёбы, труда, дисциплины и 73% вакцинированных можно увидеть и не такие изыски, не слишком понятные россиянам по менталитету и встроенности в социум…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Цифровизация россиян: Всех чипируют? Анализ Михеева
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы китай олег смолин
Новости
Не для бывшего президента: Медведев объяснил, почему не пошел в Госдуму
Роза Сябитова объяснила женщинам, как быстро выйти замуж
РФ не намерена использовать газ для давления на Украину, заявили в Кремле
Следователи разыскивают главврача "Медицины 24/7" после смерти пациентки
Лариса Гузеева перед болезнью призналась в страхе смерти
В Кремле обозначили повестку переговоров Путина и Эрдогана
В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"
Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы
В России снова побит рекорд по количеству умерших от COVID-19
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за сделки Будапешта с РФ по газу
Последние материалы
Роза Сябитова объяснила женщинам, как быстро выйти замуж
РФ не намерена использовать газ для давления на Украину, заявили в Кремле
Следователи разыскивают главврача "Медицины 24/7" после смерти пациентки
Лариса Гузеева перед болезнью призналась в страхе смерти
В Кремле обозначили повестку переговоров Путина и Эрдогана
В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"
Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия
Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы
Феномен "Талибана"*: со всеми и ни с кем
В России снова побит рекорд по количеству умерших от COVID-19
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Игорь Буккер Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия Игорь Буккер Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Политика. Новости и аналитика
Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Здоровье и профилактика
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников