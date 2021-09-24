Мальчик-инвалид получил протез из Lego

Студент Дэвид Агилар из Университета Андорры прославился на весь мир своими уникальными изобретениями. Юноша создал действующие протезы рук из элементов Lego.

Дэвид, который страдает синдромом Поланда, когда-то сделал такой протез себе, а недавно Агилар попал во все новостные ленты, после того как создал такой же протез для восьмилетнего мальчика-инвалида из Казахстана.

Вдохновляющая история Дэвида Агилара

Дэвиду Агилару было всего пять лет, когда он впервые открыл для себя Lego. Поскольку Дэвид родился с недоразвитой правой рукой (вместо предплечья у него лишь частичная беспалая кисть), то первой его детской фантазией стала идея создать протез, который заменит ему руку. Четыре года спустя мечта воплотилась в реальность.

Сейчас Дэвид получает диплом специалиста по биоинженерии и мечтает работать по специальности, чтобы помогать детям, которые, как и он, родились другими.

У этого 22-летнего студента, который был одержим роботами с детства, мало свободного времени:

он выступает с мотивационными речами,

написал книгу,

принял участие в конференции по инновациям, организованной НАСА.

Как вспоминает Дэвид, работа над изобретениями из Lego помогала ему уходить в другой мир, где нет насмешек и издевательств сверстников.

"Когда я был подростком, я продолжал играть с Lego, потому что это был способ бегства, это помогало мне игнорировать насмешки, с которыми приходилось мириться каждый день", — сказал он в интервью AFP.

В подростковом возрасте он создал канал на YouTube, назвав себя Hand Solo по аналогии с Ханом Соло, пилотом-контрабандистом из "Звёздных войн".

Со временем он отточил свои навыки, и к 17 годам ему удалось создать полностью функционирующий протез Lego, с помощью которого он даже смог отжиматься на руках.

Его последняя версия протеза MK5 уже близка к идеалу: стальная гладь роботизированной руки, длинные бледно-голубые "пальцы".

Привыкнув жить без предплечья, Агилар не использует протез каждый день, но он знает, что есть люди, которым нужны такие изобретения. Тем более современные протезы могут стоить тысячи евро, поэтому многие не могут себе позволить их купить.

"С тех пор, как я сделал первый протез, я понял, что могу помочь другим людям", — сказал он.

История мальчика-инвалида из Казахстана

После того, как в 2017 году Дэвид попал в Книгу рекордов Гиннесса за создание первого функционального протеза руки из Lego, новости о волшебнике Hand Solo быстро распространились. В начале этого года юноше написала письмо Заура Бектемисова. Женщина, проживающая на северо-востоке Франции, написала, что её восьмилетнему сыну Бекнуру, у которого нет рук, врачи не смогли сделать нормальный протез. Она попросила юного изобретателя помочь ей.

"Протезы в основном стандартные, они большие и тяжёлые, что неприемлемо для позвоночника маленького ребёнка", — сказала она.

Семья Зауры уже два года проживает в Страсбурге, поскольку её муж занял дипломатический пост в Консульстве Казахстана.

Агилар пообещал попробовать, и в конце августа Бектемисова и её сын поехали в Андорру, крошечное княжество в Пиренейских горах, зажатое между Испанией и Францией, чтобы встретиться с ним и опробовать новый протез.

Это лёгкое устройство, полностью сделанное из Lego, имеет на конце захват, похожий на клещи, Бекнур может управлять им с помощью шнура, которым манипулирует его левая ступня.

"Теперь я могу хватать вещи рукой, раньше я не мог", — лучезарно улыбается Бекнур, бросая мяч своему брату.

А Дэвид окрылён маленькой победой и готов к новым изобретениям, ведь если удалось помочь одному ребёнку, то удастся осчастливить и других.

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