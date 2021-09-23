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Автор Ирина Гусакова

В Bellingcat рассказали о новых деталях расследования "Вагнергейта"

Общество

Член команды Bellingcat Христо Грозев дал интервью изданию НВ, где рассказал о новых деталях "Вагнергейта" — неудачной прошлогодней операции СБУ по похищению 33 граждан России.

В Bellingcat рассказали о новых деталях расследования "Вагнергейта"

Год назад украинские спецслужбы создали фиктивную частную военную компанию, куда заманивали ветеранов войны на Донбассе. Они планировали вывести бывших ополченцев самолетом из Минска в Киев под видом отправки на задание в Венесуэлу, однако план сорвали белорусские силовики: они задержали всех россиян и фактически сорвали миссию.

Причинами провала операции стало заниматься интернет-издание Bellingcat, а расследование возглавил его журналист Христо Грозев. Он неоднократно заявлял о скором выходе документального фильма о прошлогодних событиях, причем с каждым новым анонсом подозрительно часто появлялись все новые и новые детали.

Так произошло и в этот раз: в интервью НВ Грозев поделился эксклюзивными подробностями.

По его словам, украинские спецслужбы выбирали для "вербовки" в подставную ЧВК конкретных участников боевых действий на Донбассе, которые могли быть свидетелями крушения малазийского "Боинга" в июле 2014 года. Расследователь Bellingcat даже рассказывает, что трое кандидатов во время "собеседования" лично хвастались тем, что были на месте предполагаемого пуска зенитной ракеты по самолету. По словам журналиста, один из них даже признался в сопровождении колонны с зенитно-ракетными комплексами и называл имена кураторов из ГРУ, однако в последний момент отказался ехать в Белоруссию в составе остальной группы.

Для Bellingcat такие громкие заявления являются заведомо беспроигрышной тактикой. Проверить их правдоподобность нереально: украинская операция сорвалась, поэтому допросить потенциальных свидетелей трагедии рейса MH17 невозможно. Даже сам Грозев как бы между строк упоминает, что ни одно из таких "признаний" не подтверждается объективными фактами. Слова о некоем крупном анонимном свидетеле, который все знал, но в последний момент вдруг перестал идти на контакт, больше всего похожи на откровенную выдумку для более красочного рассказа.

Проблема в том, что даже такие откровенно несостоятельные аргументы на Западе будут восприниматься всерьез. С 2014 года политики и СМИ упорно создавали Bellingcat образ независимых и неангажированных расследователей, способных без помощи спецслужб находить самую секретную информацию. Это дало свои плоды, и в мае этого года в ЕС официально предложили признать организацию источником достоверной информации. Теперь абсолютно все, что скажет Bellingcat, станет истиной в последней инстанции.

Все это открывает огромные возможности для использования заведомо недостоверной информации, что прекрасно демонстрирует интервью Грозева, где в составе группы из 33 "вагнеровцев" внезапно появляются свидетели предполагаемого пуска ракеты по малазийскому "Боингу". Возникает логичный вопрос: а почему этот факт вскрылся аж через год после событий "Вагнергейта"?

Однако на Западе вряд ли будут подвергать сомнению слова именитых расследователей и примут их за чистую монету, а Bellingcat капитализирует свою славу. Причем сделает это весьма необычным образом: Грозев прямо говорит о надежде получить "Оскар" за документальный фильм о неудачной украинской операции.

А достоверен он на самом деле или нет — уже не важно. Главное, что его задачи будут выполнены: одни получат новый повод для демонизации России, а другие — регалии и награду от Американской киноакадемии.

Куратор: Наталия Красовская
Темы расследование
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