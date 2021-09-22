Эксперт: летальный исход из-за дезинфекции в магазине — это невероятно

Могли ли люди отравиться продуктами в результате проведённой в магазине дезинфекции и стоит ли паниковать, если вы почувствовали в помещении запах хлора, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном”, предприниматель Илья Завельский.

Вопросов больше, чем ответов

— Илья Александрович, на прошлой неделе обеспокоила многих информация, что в арбузе, который съели две москвички, Роспотребнадзор обнаружил этиленгликоль — препарат для дезинфекции, то есть уничтожения насекомых. Известно, что в магазине "Магнит", где была эта ягода куплена, проводилась дезинфекция. Как вообще дезинфекция продуктов происходит в магазинах? В связи с пандемией дезинфекция проводится, наверное, ещё чаще, чем раньше?

— Дезинфекция проводится обязательно. Более того, помимо самой дезинфекции помещения, проводится ещё дезинфекция ёмкостей, в которых эти продукты находятся. Если эти арбузы лежали в специальной сетке, то, скорее всего, перед тем как их туда положить, сетку тоже обработали по определённой технологии.

Но это всё необходимые требования Роспотребнадзора, которые нужно соблюдать. Естественно, сеть "Магнит" это всё соблюдает, дезинфекцию проводит.

— Удивляет, какое количество должно было этиленгликоля или другого препарата, чтобы вызвать такое серьёзное отравление, когда человек либо в кому впадает, либо уже летальный исход.

— Насколько я понимаю, выслушав мнения экспертов, достаточно большое должно быть количество этого препарата. Более того, он должен быть введён внутрь.

Поэтому, как считают специалисты, очень маловероятно, что именно это послужило причиной отправления, тем более смерти. Отравиться реально можно, но чтобы это привело к летальному исходу — невероятно.

— Допустим, люди не помыли арбуз, разрезали его, что-то на ноже попало, но это количество не смертельно?

— Такое мизерное количество к летальному исходу привести не может.

— Странно, что с другими людьми, которые в этом же магазине арбузы покупали, подобного не произошло.

— Нет. Там два случая было с летальным исходом. И ещё несколько человек в этом же подъезде отравились. Но они вообще не ели эти арбузы.

— Жители говорили, что в доме производилась дезинфекция.

— Тогда бы весь подъезд должен был отравиться, если дезинфекция в подъезде проходила. Даже при сильной иммунной системе достаточно тяжёлое отравление токсичными препаратами.

Я думаю, смертей было бы больше, если бы в подъезде непосредственно дезобработка была. В этой ситуации вопросов больше, чем ответов.

Дезинфекция ни при чем

— Вообще были случаи, когда люди чувствовали недомогание из-за того что в магазинах проводится дезинфекция?

— Я не знаю, каким именно препаратом проводилась в данном магазине дезинфекция. Существуют более токсичные препараты, которые определённый запах при испарении выделяют. Естественно, можно вдохнуть этот запах, почувствовать:

головокружение,

легкую тошноту.

Но это незначительные проявления. Это не отравление и тем более не летальный исход. Да, люди, которые проводят дезинфекцию, находятся в респираторах. Но они непосредственно контактируют с препаратом. Он достаточно быстро испаряется. Поэтому через непродолжительное время его уже нет в воздухе.

— То есть нельзя говорить о какой-то диверсии: дескать, вы тут обрабатываете во время пандемии, вот и получите?

— Нет. Я лично считаю, что это не связано ни с этиленгликолем, о котором идёт речь, ни с дополнительной обработкой помещений. Мне кажется, что причина в чем-то другом.

— А есть чёткие нормы у вас при обработке: сколько использовать, как, что?

— Конечно. Тем более это делают специальные фирмы, с которыми существует договор на дезобработку. Эти фирмы аккредитованы при Роспотребнадзоре. У них есть определённые технологии. Мы сами в эти технологии даже не углубляемся. Есть чёткие нормы: тару помыть, помещение помыть с определённым препаратом, частота промывки этих помещений — за этим всем следит фирма. Есть журнал дезобработки в каждом магазине. Соответственно, представитель фирмы приезжает, отмечает:

число,

подпись,

какой препарат использовался при дезобработке.

Мы как предприниматели просто заключаем договор со специализированной фирмой, и уже она проводит дезобработку.

— Если человек заходит в магазин и чувствует запах дезобработки, он не должен впадать в панику, что сейчас отравится?

— Нет. Обычно все эти препараты на основе хлора. Ничего нового тут не изобретено. Остаётся лёгкий запах хлора.

Я так понимаю, что сейчас эта ситуация с арбузами на контроле в правоохранительных органах. Идёт следствие. Я думаю, что через какое-то время мы точно узнаем, что там произошло.