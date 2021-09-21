"Сам дурак!" и ещё шесть способов ответить на оскорбление

Как мы обычно реагируем на оскорбление? Как правило, в двух вариантах: либо даем гневную отповедь, либо молчим или что-то мямлим. Первый способ используем для тех, кто примерно равен нам по статусу — знакомых, незнакомцев, коллег, родственников. Второй — для тех, от кого мы зависим, например, начальства. Но на самом деле варианты могут оказаться куда разнообразнее, и применять их можно с куда большей эффективностью. Итак…

Оскорбить в ответ

Ответить в стиле "сам дурак!" — это то, что сразу же приходит в голову, как только вы слышите оскорбление. Но если подумать, то таким образом вы, во-первых, показываете, что слова оскорбителя вас действительно задели, во-вторых, просто опускаетесь до его уровня. И так вы никогда не заставите оппонента себя уважать.

Ответное оскорбление уместно только в случаях, когда оно звучит остроумно. Например, вам говорят, что вы — сволочь. А вы парируете: "А ты брат (сестра, подруга) сволочи!" Как видите, получается даже смешно… В отличие от слов: "От такой (такого) слышу!"

Ответить шуткой

Смысл шутки — высмеять саму ситуацию, показать, что чужое мнение не настолько уж важно для вас, как кажется оппоненту. Предположим, вас костерят на чём свет стоит, а вы отвечаете: "Спасибо, что открыли мне глаза на мои недостатки! Теперь будет о чём поразмыслить на досуге".

Всё будет выглядеть так, будто вам всё равно. Цель не достигнута, и человеку уже неинтересно будет дальше вас оскорблять.

Принять оскорбление в качестве критики

Это стоит сделать, если оскорбительные слова произносит человек, мнение которого для вас значимо и которого вы в общем-то уважаете.

Не исключено, что резкие слова вызваны вовсе не желанием вас оскорбить, а реакцией на ваше поведение. Попробуйте проанализировать ситуацию. Возможно, вы и в самом деле в чём-то были не правы. Если вы придёте к такому выводу, то можно даже извиниться перед собеседником.

Показать, что вам известно намерение оппонента

В ответ на грубую фразу в ваш адрес можно сказать: "Да, видимо, у тебя есть веская причина сделать мне больно".

Этими словами вы выбьете "противника" из колеи, так как он наверняка не будет ожидать подобного ответа. Кроме того, вы сможете выяснить действительную причину его негативного выпада против вас. Не исключено, что хамить он после этого перестанет и откровенно признается, что его так расстроило. Может, вы тут вообще окажетесь ни при чём, ведь люди нередко вымещают плохое настроение на тех, кто подвернётся под руку.

Кстати, психологи вообще советуют не стесняться говорить людям, что их поведение вас задевает и делает вам больно. Многие после этого действительно начинают испытывать неловкость и пересматривают свои поступки. Но понятно, что такой "метод" сработает только с близкими или друзьями — с теми, с кем у вас есть какая-то эмоциональная связь, но не с теми, с кем вы вообще незнакомы или общаетесь от случая к случаю.

Не реагировать

Это полезно делать в ситуациях, когда оскорбление исходит не от кого-то близкого, а от совершенно постороннего или даже незнакомого человека. Как правило, причина такого поведения в отношении чужих людей — неуверенность в себе, недовольство собственной жизнью, стремление хоть на ком-то отыграться за свои неудачи… Хамя вам, человек просто-напросто разряжается. Иногда оскорбление может последовать за совершенно невинной фразой или действием.

Если вы получаете оскорбительные комментарии на свои посты в Интернете, то не стоит вступать в дискуссию. Можно вообще забанить таких пользователей. Это наверняка "тролли", и наезды на других юзеров — их специализация. В режиме "офлайн" можно сделать вид, что вы не слышали оскорбления, или же молча повернуться и уйти.

Сохранять спокойствие

Если не реагировать не получается, просто оставайтесь спокойны и сдержанны. Услышали оскорбительные слова на улице, в транспорте, магазине или поликлинике — ни в коем случае не переходите на повышенный тон. Можно даже улыбнуться — это часто обезоруживает. Спросите, что именно человека не устраивает, чего он добивается. При необходимости извинитесь — например, если вы кого-то толкнули, заняли чьё-то место. В большинстве случаев градус кипения после этого снижается и оппонент возвращается к нормальному разговору.

Пригрозить ответственностью по закону

Наверное, многие об этом не знают, но статья "Оскорбление" присутствует в Кодексе административных правонарушений, а статья за клевету предусмотрена в Уголовном кодексе. Вы имеете полное право заявить оскорбителю, что привлечёте его по соответствующей статье и подадите на него в суд за то, что он порочит вашу честь и достоинство. А присудить могут к крупному штрафу или даже тюремному заключению. Если вы произнесёте эти слова с серьёзным выражением лица, то человек, скорее всего, поверит и может даже извиниться перед вами. Кстати, упомянутые законы распространяются и на общение в Интернете.

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