Откуда берутся "пермские стрелки" и что с ними делать

Трагедия в Перми с расстрелом первокурсников университета в очередной раз продемонстрировала глубокий кризис общества и места молодёжи в жизни страны. Убийцей восьми человек стал Тимур Бекмансуров, которого обезвредили сотрудники ГИБДД.

Как писали авторы "Свободной прессы", российский президент Владимир Путин в мае 2021 года после расстрела в казанской школе поручил правительству в самое ближайшее время "внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости образовательных организаций".

В сентябре выяснилось, что воз и ныне там.

Никаких особенных выводов из майской трагедии в Казани система не сделала. После стрельбы в гимназии много было сказано об ужесточении оборота оружия, новых законах и профилактике подобных случаев. По сути, отметили в проекте VOLGA.brief, Бекмансуров "помножил эти потуги на ноль".

До сих пор никто не предложил внятных решений или хотя бы предположений, как такое предотвращать.

В проекте "Доктор прописал" отметили, что у пермского стрелка, разумеется, с психикой были очевидные проблемы, тем не менее тестирование он прошёл. Соответственно, вопрос — что нужно менять в системе лицензирования, чтобы была гарантия. А если ему и лицензия не нужна — например, на СВУ или нож?

"Очевидно, молодой человек был психически нездоров. Интересно, какое медицинское учреждение выдало ему справку, позволившую приобрести оружие", — задаётся вопросом автор канала "Одет аккуратно. Борода чёрная".

По мнению эксперта Юрия Баранчика, сумасшедшие или злые на весь мир подростки будут всегда. Их можно выявить только работой психологов в школах. Но где у нас, как и во всём мире, психологи в школах?

Конечно, все шутинги — это результат системных проблем в воспитании подрастающего поколения. После стрельбы в казанской гимназии зашевелилась только Росгвардия, а надо было шевелиться минпросвещению и миннауки.

Молодёжь от отсутствия смысла своего существования пускается во все тяжкие, это понятно. Чувство протеста может быть выражено крайне радикально, что мы и наблюдаем в Перми. Так что одними ужесточениями законов и улучшением работы правоохранительных органов данную проблему не решить.

Представители движения "Сорок Сороков" вообще придерживаются мнения, что искать виноватых нужно совершенно не там. Те, кто в системе образования "воспитывал идеальных потребителей", для которых известность и лайки в соцсетях стали важнее человеческих жизней, останутся в стороне.

В паблике проекта БП подчеркнули, что главная проблема общества — не в Росгвардии, не в разрешении на оружие, не в том, что психиатрами часто работают нездоровые люди (хотя и в этом тоже), а в тотальной тупости молодого поколения и бессмысленности его существования.

На данном этапе обществу нужны глубокие изменения: у молодёжи должны появиться далеко идущие цели, осознание перспектив и понимание своего будущего. Ничего этого государство молодёжи не предлагает, отсюда все беды, резюмировали в проекте "Неудаща".

Эксперт Анатолий Несмиян к данным выводам добавил, что питательной средой подобных выходок становится глубоко больное общество с уничтоженными социальными перспективами.

Это проблема целеполагания всего государства, которое и формирует условия безнадёжного существования для огромных масс людей.

А пока прозвучало заявление заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба о том, что Общественная палата России готовит заявление после трагедии в Перми. В нём будет предложено передать все учебные заведения России под контроль Росгвардии.

"Уже понятно, что вузы и другие учебные заведения должны стать объектами особого внимания, как атомные электростанции, как секретные военные объекты. Мы должны понять, что риски уже в наших учебных заведениях. Это надо признать и технически и юридически отреагировать", — заявил Владислав Гриб.

По этому поводу в Сети уже высказались в том духе, что, кроме школ и вузов, в России есть детские сады, колледжи, техникумы и другие образовательные учреждения. А также театры, рестораны, торговые и офисные центры, рынки, МФЦ, остановки общественного транспорта и другие общественные места…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.