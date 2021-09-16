Как 20 идей бизнесмена Давыдова помогут решить проблему мусорных свалок

Сегодня, как никогда, становятся актуальными 20 идей, которые разработал еще в 2016 году предприниматель Дмитрий Давыдов. Он проанализировал особенности государственного устройства разных стран и лучшее собрал воедино, оформив в идеи, способные качественно изменить жизнь в нашей стране в лучшую сторону. Вдохновлялся предприниматель готовыми решениями в Сингапуре, ОАЭ и других странах, а потом адаптировал их под российские реалии.

Однако недостаточно иметь просто идеи, необходимо их еще и воплотить в жизнь, поэтому предприниматель опубликовал свою концепцию на собственном сайте 20idei.ru в надежде заручиться поддержкой государства.

Идеи предпринимателя имели широкий отклик. Пять лет назад бизнесмен предпринял попытку донести свои идеи властям. Были обращения и в администрацию президента, и в столичную мэрию, и в профильные министерства. Однако в ответ была только высказана благодарность за оказанное внимание. Давыдов решил предпринять еще одну попытку обратить внимание властей на свои идеи, чтобы помочь россиянам жить в благополучии и достатке в обозримом будущем.

Почему идеи Давыдова выгодны России

Среди идей Давыдова особо хотелось бы отметить ту, которая предлагает решение экологических проблем. Тем более ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что экология остается одним из главных приоритетов. Давыдов предлагает воспользоваться мировым опытом, чтобы для начала решить проблемы с мусорными свалками.

В России мусорные свалки по-прежнему остаются основной головной болью. Как показывает статистика ГК "Ростехнологии", которая занимается переработкой мусора, в нашей стране уже скопилось более 40 млрд тонн отходов, которые требуют утилизации, каждый год прирост составляет более 60 млн тонн. При этом компания по переработке может получать прибыль от утилизации мусора — от 2 до 3,5 млрд долларов в год. Но что для этого нужно? Для начала предоставить налоговые льготы компаниям, которые инвестируют в мусоропереработку, в установку современного оборудования.

Что же показывает опыт западных стран? В той же Швейцарии организация свалок вообще под запретом, отходы отправляются на переработку, а оставшееся сжигается для получения электроэнергии, поскольку заводы по переработке одновременно выступают как небольшие электростанции. В итоге польза как экологии, так и экономике. В Германии задействовано более ста установок, которые превращают миллионы тонн мусора в электричество и тепловую энергию. При этом в Германии за год накапливается 14 млн тонн отходов. А шведы получают из отходов биогаз для общественного транспорта.

Поэтому России стоит задуматься над идеей, как грамотно построить систему сбора мусора, транспортировки и переработки. Если вернуться к опыту Швейцарии, то там уже со школьной скамьи прививают культуру сбора мусора. Если учесть опыт западных стран и успешно внедрить в российские реалии, то можно добиться существенного экономического и социального роста.

Идеи Давыдова могут привести страну к процветанию. Сам же предприниматель не преследует политических целей, как можно было бы предположить накануне выборов в Думу, его заботит исключительно экономический прогресс его исторической родины.

"Когда я говорю про поддержку со стороны государства, я не имею в виду финансовую помощь. Мой проект не требует финансирования из государственного бюджета. Наоборот, он предлагает многочисленные возможности того, каким образом можно пополнить казну, но при этом использовать лишь интеллектуальный потенциал и уже существующие механизмы и институты", — цитирует "РГ" слова Дмитрия Давыдова.

Автор подчеркивает, что без законодательной поддержки со стороны государства его идеи не имеют шанса быть реализованными