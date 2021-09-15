Герман Лиллевяли и рухнувшая пирамида "великих комбинаторов"

Как известные режиссёры и спортсмены становятся приманками для мошеннических схем финансовых пирамид. Какое отношение к мошенникам из "Анкор-инвеста" имеют такие знаменитости, как Анатолий Карпов, Никита Михалков и другие известные личности в России?

Крупных мошенников в делах финансовых пирамид далеко не всегда удаётся поймать и посадить, как это случилось с известным "финансистом всея Руси" Сергеем Мавроди. Помимо него в России существовали и продолжают свою деятельность самые разные пирамиды, суть которых одна — забрать ваши деньги.

Как создатели пирамид играют на доверии, кого используют для привлечения "клиентов" и почему правоохранительные органы зачастую не видят или не хотят видеть очевидного? А известные деятели культуры и спорта становятся настоящими "приманками" для наивных граждан, оставляющих потом свои средства в пирамидах мошенников.

Финансовые пирамиды в России продолжают создаваться и успешно развиваются, несмотря ни на что. Наивных и неграмотных в денежных делах граждан у нас хватает, а это означает, что данная прибыльная деятельность будет и дальше вводить в заблуждение тех, кому захочется увеличить свои капиталы с помощью финансовых схем. Тем более, что самых крупных дельцов пирамидного "бизнеса", как правило, оставляют в покое, давая мошенникам уйти за границу с денежками вкладчиков. Скорее всего, за хороший "откат".

С носом остаются, конечно же, те, кто вложился в пирамиду своими кровными, а вот перед законом предстают простые бухгалтеры, менеджеры и прочий обслуживающий персонал, который работал в фирме.

Сегодня речь пойдёт об известной финансовой пирамиде "Анкор-инвест", которая входила в инвестиционный холдинг GL Financial Group, создателем которой стал Герман Лиллевяли. По некоторым данным из открытых источников, этот крупный финансист, подозреваемый в мошенничестве и находящийся сейчас в розыске, плотно дружил когда-то с шахматистом и депутатом Госдумы Анатолием Карповым. Данный факт, вполне возможно, и сыграл немалую роль в успехе "предприятия" Лиллевяли.

"Анкор-Инвест" брал у богатых клиентов деньги на покупку акций таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company. После этого сотрудники другого подразделения "Анкор-Инвест" покупали ценные бумаги так называемых мусорных компаний, созданных при участии Германа Лиллевяли. Затем компании, получившие деньги, обналичивали их и мешками отправляли на дачу Лиллевяли в Серебряном Бору. В личных кабинетах инвесторов при этом публиковали фиктивные отчёты о покупке акций крупных компаний.

То есть сотрудники пирамидной "фирмы" брали деньги на покупку акций крупных компаний у клиентов. Но на самом деле эти деньги просто свозились на дачу к Лиллевяли — никто ничего не покупал. Деньги просто выманивались у клиентов для личного обогащения создателей и участников пирамиды.

С чего всё началось? В начале 2000-х бизнесмен Герман Лиллевяли занялся торговлей на фондовом рынке. Его холдинг GL Financial Group позиционировал себя как финансовый бутик. Среди его клиентов было много известных людей, которые и стали настоящими приманками для остальных вкладчиков, потерявших своих кровные в мошеннической пирамиде. Награды, довольные клиенты, размах, признание — ничего не предвещало беды, но в 2017-м GL Financial Group внезапно начала задерживать деньги клиентам. Сама компания оправдывала задержки действиями банков-партнёров: якобы американские организации тормозят переводы в Россию. Окончательно же сомнения вкладчиков начали развеиваться в апреле 2018-го, когда Лиллевяли вышел из состава учредителей и внезапно уехал на Кипр.

Сначала он клялся вернуть деньги, своим клиентам финансист отправил в Facebook такое сообщение: "Обещаю вам, что деньги целы. Верну их лично. Волноваться не о чем". И посоветовал учиться играть в шахматы.

Позже он перестал выходить на связь и с мая 2018-го скрывал своё реальное местоположение — с момента, когда Банк России заинтересовался конторой, на которую начали поступать жалобы, и поэтому отозвал лицензию у "Анкор-Инвест". Однако даже это не остановило работу организации, которая продолжала проворачивать деньги клиентов вопреки запрету регулятора.

Следствие посчитало холдинг Лиллевяли финансовой пирамидой и в октябре 2018-го возбудило дело о мошенничестве, ущерб от которого может достигать $250 млн. В июне 2020-го предпринимателя объявили в международный розыск, и в октябре 2020-го его задержали в США за нарушение миграционных правил, после чего решили депортировать в Эстонию. Однако финансисту удалось скрыться, сбежав снова в Америку, ведь выдачи из Эстонии в Россию нет. А следствие вновь занялось офисными менеджерами, с которых сегодня и спросят за все "грешки" Германа Лиллевяли, пока тот отлично отдыхает где-нибудь на берегу океана.

Как же среди крупных "инвесторов" пирамиды оказались известнейшие люди страны? Нас заинтересовало участие в финансовой пирамиде некоторых видных бизнесменов, деятелей шоу-бизнеса и вообще очень известных людей. Могли ли они не знать и не понимать, во что ввязались и организатору этого бизнеса было так необходимо их участие?

Пыль в глаза — это излюбленный трюк финансовых мошенников. Роскошный офис на ул. Маршала Мерецкого, 3 — здание принадлежало видному предпринимателю Андрею Коркунову, в нём располагался "Анкор Банк", были офисы в Цюрихе, Женеве, Риге, Лондоне и Швейцарии, вечеринки в "Москва-Сити" и прочие атрибуты дорогой и богатой жизни и приличной компании. Всё это лишь часть "успеха" мошеннической схемы.

Главным в деле привлечения видных и очень богатых клиентов у Лиллевяли было создание "приманок" из известных артистов и спортсменов. Чего стоила дружба с Карповым! Это не могло не повлиять на ряд тех людей, которых "кинули" и оставили без денег и надежд на возвращение своих вкладов. Доподлинно неизвестно, как именно вышел из этой пирамиды Никита Михалков, однако его участие в этой схеме в роли вкладчика является открытой информацией.

Наверняка таких известных и успешных вкладчиков пирамиды часто приводили в пример для повышения доверия к мошеннической схеме. По данным российских СМИ, такие деятели, как Никита Михалков, вратарь сборной России по футболу Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и даже олигарх Олег Дерипаска, были активными участниками пирамиды, то есть вкладчиками и получателями доходов с вкладов.

Вопрос, обманул ли Лиллевяли также и сами "приманки", остаётся пока за кадром. Возможно, что именно эти вип-клиенты вовсе не пострадали, а совсем даже наоборот. Ведь когда дела у пирамиды шли хорошо, "инвестиционный бутик" Лиллевяли работал настолько успешно, что в 2016-м получил премию "Финансовый олимп", став лучшей компанией в сфере доверительного управления в России.

Доверия было действительно много: клиенты заносили от 500 000 евро и больше. И не мудрено, что при таких видных и известных клиентах новые вкладчики думали, что тема верная. Именно на это и был расчёт у охотников за лёгкими денежками богатеньких. Есть информация, что известные деятели, будучи приманками для клиентов, сами вовсе не пострадали от мошенника Германа Лиллевяли, а успели вывести свои финансы из пирамиды. Как, например, в случае с Михалковым, которому Лиллевяли всё-таки выплатил его деньги (это известно также из открытых источников).

И здесь уже возникает целый ряд вопросов, которыми должны заниматься следователи. Получали ли доход с пирамиды известные деятели? Если да, то не являются ли они полноценными участниками финансовой пирамиды и мошенничества? Это необходимо выяснять в ходе следствия, но ведётся ли такое следствие, пока не ясно. Судя по открытым источникам, видно, что к ответственности привлекают лишь никому не известных офисных менеджеров, оставляя при этом самих мошенников и создателей "фирмы", а также участников пирамиды на свободе и при деньгах.

По сути, перед обманутыми вкладчиками должны отвечать не только офисные работники (что само по себе является странным), но и те люди, которые не могли не понимать, что их присутствие в финансовых схемах и пирамидах являлось для клиентов той самой "гарантией", на которую они "клевали", оставляя немалые суммы в пирамиде.

Нам кажется очень странным, что умные и образованные люди, известные артисты, режиссёры, футболисты и бизнесмены, якобы не знали, в чём они участвуют. К тому же нам совершенно не понятно, почему следствие так вяло разыскивает самого создателя пирамиды Германа Лиллевяли, ведь именно этот человек сегодня является основным виновником и держателем немалых сумм обманутых вкладчиков.

"Центр специальных расследований" решил сам разобраться в этом деле, так как его заинтересовала тема финансовых пирамид. Во времена кризиса, как правило, возникают всякого рода мошеннические схемы, пирамиды и прочие обманные способы заработка. Центр имеет успешный опыт в расследовании такого рода дел и надеется, что и здесь его ждёт интересное следствие, которое принесёт пользу обществу и, возможно, поможет наказать виновных, вернув при этом вклады тех, кого так жестоко обманули. К тому же пора остановить этот мошеннический механизм, который не только "разгружает" богатых и успешных, — часто жертвами мошенников становятся простые люди, оставляя в пирамидах последнее.

Так случилось, например, с обманутыми вкладчиками-дольщиками мошеннической пирамиды по строительству жилья для глухонемых инвалидов. Несколько лет назад "Центр специальных расследований" изучил это дело и помог людям, которые лишились денег и жилья из-за преступных схем, вернуть их вклады и наказать виновных.

Будьте бдительны и следите за расследованиями Центра. Продолжение следует…

Валентина Боброва, журналист "Центра специальных расследований"