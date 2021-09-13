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Автор Василий Амирджанов

ФСБ и РПЦ рассорил памятник Феликсу Дзержинскому

Общество

Открытие памятников Феликсу Дзержинскому под патронажем ФСБ России вызвало резкую критику представителей РПЦ.

 

Учиться у "Железного Феликса"

11 сентября 2021 года в Симферополе и Краснодаре были открыты памятники основателю ВЧК и организатору красного террора Феликсу Дзержинскому.

Симферопольский "железный Феликс" встретили с реставрации торжественной церемонией, в которой приняли участие, в том числе, ветераны органов государственной безопасности и кадеты. В УФСБ объяснились:

"Железный Феликс боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты… Благодаря его участию были восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути".

В пресс-службе регионального управления ФСБ не забыли упомянуть и заслуги Дзержинского в организации детских домов и трудовых коммун. Откуда в стране появилось огромное количество сирот, отчего вдруг были разрушены мосты и поломаны паровозы, потомки чекистов уточнять не стали.

Краснодарский памятник был открыт во дворе школы № 32 имени Феликса Дзержинского. Патронирует учебное заведение местное управление ФСБ. Именно трудами сотрудников госбезопасности школе было присвоено имя основателя ВЧК.

Помимо заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю Геннадия Кудрявцева, в торжественной церемонии принял участие правнук "Железного Феликса", который поделился своими впечатлениями:

"Бюст получился очень красивый и выразительный — копия Феликса Эдмундовича. Сегодняшнее открытие — это знаковое событие для семьи Дзержинского, ветеранов органов безопасности и коллектива этой школы. Хочется пожелать, чтобы наследие моего прадеда изучали как можно больше и учились на его трудах".

Научиться терроризировать своих соотечественников — дело нехитрое. Сначала "забрало запотеет", а потом само пойдёт. Хотелось бы, чтобы в этот раз всё-таки обошлось без полигонов.

Столкновение духовных скреп

После известий об открытии краснодарского памятника митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий деликатно призвал "быть аккуратными" в вопросе увековечивания имён "неоднозначных" исторических личностей.

В своих оценках открытия памятника в Симферополе член патриаршего совета по культуре Русской православной церкви, протоиерей Леонид Калинин был более категоричен:

"Я лично категорически против появления таких монументов в любых общественных пространствах в России. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества".

Протоиерей Леонид Калинин предрёк и судьбу монумента одному из вождей большевиков:

"Его снесут местные жители, в ком ещё жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти благодетели, доведшие сначала страну до полного развала, а потом ремонтировавшие мосты и паровозы".

Противоречивая позиция

 

Тут трудно осуждать сотрудников ФСБ. В действиях РПЦ всё-таки прослеживается некая несогласованность позиции в её отношении к большевизму. То предлагают установить в православном храме фрески с Иосифом Сталиным, то вспоминают про террор советской власти против своего собственного народа, в том числе и священнослужителей.

К слову, серп и молот всё-таки вписался в храм Воскресения Христова (Главный храм Вооружённых сил России). При этом в РПЦ подвергли критике Геннадия Зюганова, который заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом. На этом фоне легко погрузиться в когнитивный диссонанс и основательно запутаться в скрепах.

Генератор конфликтов

При существующих идеологических трендах будет весьма проблематично сохранить баланс интересов и мировоззрений. Не утратит своей актуальности и риск столкнуть лбами другие духовно-нравственные скрепы.

В истории с памятниками Дзержинскому практически неминуемо смысловое противоборство "оскорблений чувств верующих" с "оскорблениями ветеранов" (в данном случае ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ). Чья духовная скрепа окажется предпочтительнее — большой вопрос.

Эксплуатация исторической тематики в отечественном агитпропе в принципе конфликтна. При противоречивом и неоднозначном прошлом без основательной фальсификации истории не обойтись. Придётся что-то и подредактировать, чтобы угодить всем сторонам вероятного конфликта. В противном случае, одна духовно-нравственная скрепа будет постоянно налетать на другую, а потом и на третью, и на все остальные.

Либо придётся оставить в покое прошлое и, наконец, заняться настоящим. Принять историю такой, какая она есть, раскрыв все её страницы общественности, и отказаться от образа вечно осаждаемой врагами крепости. Правда, в этом случае будет сложнее оправдывать решения и действия правящей политической элиты, в том числе и радикальные.

Примиряющая монументалистика

 

Сохраняется впечатление, что в России идёт негласное соревнование по установке памятников. Сейчас в безусловных лидерах прочно закрепился Александр Невский. Возможно, главным его конкурентом станет и Феликс Дзержинский. Правда, перебить рекорд увековечивания Владимира Ульянова-Ленина пока вряд ли кому удастся.

Зацикленность на истории постепенно девальвирует отношение граждан к прошлому страны. Идеологическая передозировка в краткосрочной перспективе может дать ощутимые отрицательные результаты.

Гражданам просто надоест изо дня в день слушать лекции об истории и винить в отсутствии канализации и водопровода США и их союзников. К слову, говорят, что если страна дружно не проголосует на грядущих выборах за "Единую Россию", то на следующий же день после оглашения результатов, ворвавшиеся в страну солдаты НАТО цинично поднимут россиянам пенсии.

Тем временем, в Узденском районе республики Беларусь установили памятник картошке. На высоком постаменте, напоминающим издали пепелац из кинофильма Георгия Данелия "Кин-дза-дза!", гордо расположилась корзина с картофелем.

Простой и неконфликтный памятник, который объединяет все слои общества. Возможно, позднее откроют памятник селёдке с луком и укропчиком на фоне примиряющей рюмки. Неплохо было бы применить белорусский креатив и в России, чтобы хоть как-то разбавить пафосные тренды, повернуться лицом к чему-то человечному, оставив музеям пушки, танки и автоматы Калашникова.

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Памятники и память: Александр Невский или Феликс Дзержинский?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы иосиф сталин владимир ленин геннадий зюганов александр невский феликс дзержинский
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