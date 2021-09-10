Не для русских: в Германии назвали российский Дальний Восток "чужой территорией"

Германское издание Die Welt периодически публикует статьи на исторические темы. На этот раз статья журналиста Петера Диттмара была посвящена тому, как Россия приобрела территории на Дальнем Востоке. Судя по статье Диттмара, то, как проходил этот процесс, его не радует совершенно.

Немецкий журналист о чужих территориях

Журналист утверждает, что процесс присоединения дальневосточных земель сопровождался жестокой политикой по отношению к местному населению. При этом автор сетует, что генерал-губернатору графу Николаю Муравьёву-Амурскому, при котором были присоединены территории, в России стоят памятники.

Собственно, приставку "Амурский" Николай Муравьёв получил именно за то, что сыграл большую роль при подписании Айгунского договора в 1858 году. Договор установил границу с маньчжурской Империей Цин по реке Амур. Спустя два года в Пекине был подписан ещё один трактат, согласно которому Российская империя получала контроль над территорией Уссурийского края.

По словам Петера Диттмара, в Китае не забывают об этом эпизоде истории. В китайской историографии договоры действительно считаются неравноправными. Логика такая: империя Цин в середине XIX века была ослаблена в ходе Опиумных войн и восстаний, а потому не смогла защитить свои интересы.

Ещё и большевики

Любопытен пассаж журналиста о том, что большевики после прихода к власти не стали возвращать территории Китаю, хотя якобы и давали обещания на этот счёт.

"Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий", — сообщает Диттмар.

Если речь о Дальнем Востоке, то не понятно, что он имеет в виду. Или же речь о Южном Сахалине и Курильских островах, которые вошли в состав СССР после поражения Японии в 1945 году? Если это так, то это не менее "сильный" пассаж…

Историк Олег Хлобустов в комментарии для Телеканала "360" сказал, что никогда не слышал о том, чтобы большевики обещали Китаю вернуть Дальний Восток. Он не исключил, что такие заявления мог делать кто-то из местных руководителей, но такие факты ему неизвестны.

Вообще же, надо заметить, что примерно как раз в то же время, о котором пишет журналист, происходило объединение Германии, вдохновителем которого был тогдашний министр иностранных дел Пруссии и будущий канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.

Некоторые территории, которые были приобретены тогда в серии войн, до сих пор в составе Германии. Так что у Петера Диттмара есть ещё одна тема для рассказа о "насильственном присоединении чужих территорий".

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