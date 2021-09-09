Игра по-черному с "Тольяттиазотом" бьет по всему российскому бизнесу

Корпоративный конфликт между химическим комбинатом "Тольяттиазот" и его миноритарием — компанией "Уралхим", продолжающийся уже 10 лет, вышел на новый уровень. На этот раз продажные журналисты "плохими" сделали зарубежных партнёров комбината. Однако игра по-черному, цель которой — уронить престиж химкомбината, может бумерангом ударить по деловой репутации всего отечественного бизнеса.

"Токсичные владельцы", "Новый собственник — последний шанс для "Тольяттиазота"" и тому подобные статьи все чаще публикуются некоторыми новостными изданиями. Как пишет издание "Собеседник", кроме ставших уже привычными атак на бывших менеджеров химического комбината в них теперь фигурируют и иностранные компании, репутация которых на международном уровне достаточно высока и прежде не подвергалась сомнениям.

Так, например, одну из ведущих инжиниринговых компаний, Casale Project a. s, строившую на химкомбинате новый агрегат по производству карбамида, журналисты обвинили в отсутствии квалифицированных специалистов. А участник престижного списка S&P 400, американская KBR, Inc., якобы принимала участие в выводе средств предприятия "под видом контракта на аудит".

Попала в эту компанию и турецкая Tarsu — ей "расследователи" отвели главную роль в очередной изобретённой ими афере по утечке активов. Ещё один пример недобросовестности СМИ — информация о том, что британская компания Ernst & Young, входящая в четвёрку ведущих аудиторов мира, выводила средства "Тольяттиазота" за границу с помощью фрахта и услуг по эксплуатации судов.

Партнёрство "Тольяттиазота" со всеми этими компаниями говорит скорее о полной прозрачности заключаемых им сделок, высокой деловой репутации химического комбината и полном кризисе идей у заказчиков процитированных материалов. Кроме того, стоит учесть, что развязав в прессе подобную кампанию, рейдеры ради своих корыстных целей наносят ущерб репутации зарубежных фирм. Что, в свою очередь, может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности российского бизнеса и государства в целом.

По мнению наблюдателей, потенциальным заказчиком порочащих руководство "Тольяттиазота" публикаций может быть компания "Уралхим" российского олигарха Дмитрия Мазепина. В последние годы она инициировала ряд дел против комбината и добилась определённых успехов, проведя через суд в Тольятти требование 87 млрд рублей, якобы похищенных руководством химкомбината. В результате была обанкрочена компания ТОМЕТ, не имевшая непосредственно перед "Уралхимом" никаких обязательств, и принято несколько иных не совсем очевидных решений.

Между тем иностранные юрисдикции, в отличие от российского суда, последовательно подтверждают правоту "Тольяттиазота". В частности, высокий суд Ирландии заблокировал взыскание акций комбината "Уралхимом" по вынесенным в России приговорам. Да и с точки зрения финансовой чистоты "Тольяттиазот" выглядит явно лучше своего многолетнего оппонента. Так, комбинат успешно привлекал кредиты швейцарского Commerzbank AG и немецкого Landesbank Baden-Wuerttemberg, успешно пройдя принятый в таких случаях аудит. При этом "Уралхим" предпочитает кредитоваться в российских госбанках, где лоббистские возможности господина Мазепина, вполне вероятно, значат куда больше сухих цифр отчётности.

Кстати, с этой отчётностью у "Уралхима" на сегодняшний день сложилась очень тяжёлая ситуация. На начало текущего года задолженность компании составляла 493,9 миллиарда рублей. Что происходит в компании, можно понять, например, по состоянию входящего в неё "Уралкалия" — весной из-за стремительного роста задолженности он оказался перед угрозой дефолта. В августе "Сбербанк", выступающий одним из основных кредиторов "Уралхима", назначил аудиторскую проверку компаний Дмитрия Мазепина.

Эти события хорошо объясняют стремление олигарха побыстрее получить максимум с "Тольяттиазота". Но стоит ли ради этого бросать тень на репутацию солидных иностранных компаний и портить инвестиционный климат в государственных масштабах, большой вопрос.