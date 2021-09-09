ОАК в крутом пике: что будет с российской авиацией

На российской авиации уже давно поставили крест, но теперь он еще и шатается. Шесть катастроф за один месяц — поставлен антирекорд. По традиции, скорее всего, виноватыми сделают летчиков. Однако на профессиональных форумах вовсю обсуждают, что отечественные самолеты давно пора отмывать от нафталина, поскольку от времени они просто рассыпаются в воздухе, а до строительства новых — руки не доходят. Российский авиапром, который является одной из важнейших отраслей российской экономики, пребывает в стагнации. О чем же думает глава ОАК Юрий Слюсарь?

Плачевность ситуации подтверждает авария относительно нового Ил-112В. Списать вину на опытный экипаж было бы подлым шагом. Потому вопросы возникают именно к авиастроителям.

Проект Ил-112В победил в конкурсе на разработку лёгкого военно-транспортного самолёта еще в далеком 2004 году. В мае 2005 года было заявлено, что первый Ил-112 взлетит уже в 2006 году, а в 2007 году будет выпущена установочная партия. Для начала реализации проекта необходимо было собрать четыре опытных образца: два — лётных и два — для наземных испытаний. Позже стало известно, что опытный образец будет собран до конца 2010 года, а в 2011 году будет организован серийный выпуск. Однако в августе 2010 года заказчик — Минобороны РФ — полностью приостановил финансирование и отказался от проекта.

Проект получил второй шанс в 2014 году: Минобороны заключило новый контракт на производство Ил-112В. Первый полет состоялся весной 2019 года. После чего самолет спрятали в ангар на два года — чтобы доработать, поскольку обнаружились дефекты. Через два года самолет подняли в воздух всего на 30 минут.

Почему же тогда этот по сути неготовый образец, который еще и в единственном экземпляре, отправили из Воронежа в подмосковный Жуковский для показательных выступлений в рамках форума "Армия-2021"? Кому понадобилось, чтобы сырая машина выписывала в воздухе кульбиты ради показухи?

Еще в июле вице-премьер Юрий Борисов подчеркивал, что самолет не соответствует летно-техническим характеристикам. Как показал недавний МАКС, хвалиться отечественному авиапрому нечем — единственной новинкой стал Checkmate (СУ-75), которого за глаза называют картонным.

Юрий Слюсарь махнул рукой на предупреждения профессионалов, что ему до них, если он глава ОАК!? В последние годы он активно чистил кадровые ряды — сменил всех неугодных ему специалистов, убрал главного конструктора ПАО "Ил" Николая Таликова, который предупреждал, что турбовинтовые двигатели, поставленные на Ил-112В, не отвечают требованиям.

Катастрофа Ил-112В свидетельствует о системном кризисе, трагическое крушение было предрешено еще на стадии проектирования. Изначально самолет получился на 2 тонны тяжелее, затем были обнаружены проблемы с двигателем (в системе теплообменника во время первых полетов происходил перегрев масла), а в 2019 году были сбои в автоматике. При этом самолет обошелся бюджету в десятки миллиардов рублей.

Ил-112В, работу над которым было решено все же продолжить, вряд ли выйдет в серию в 2023 году, и нарушение сроков, которое в ОАК при Слюсаре превратилось в привычку, говорит явно не в пользу отечественного авиастроения.

Испытанием самолетов должны заниматься специалисты, а не желающие набить карманы чиновники. Накопив в корпорации огромные долги, Слюсарь не в состоянии реализовать новые проекты, некоторые из которых очевидно перспективные. И когда развалятся все построенные в советские годы Су и МиГи, на чем же тогда будут летать российские ВВС?