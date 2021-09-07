Эксперты: повальный визовый режим для трудовых мигрантов убьёт экономику

Массовые драки с участием мигрантов в Москве и области стали суровой реальностью последнего времени, они дополняют общую картину с другими криминальными выходками иностранцев.

Дошло до того, что депутаты всерьёз задумались о введении более жёстких мер в отношении приезжих из Средней Азии. В частности, председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал ввести со странами СНГ визовый режим, такие меры, по мнению депутата, помогут навести порядок в стране и обеспечат рабочими местами россиян.

Однако нашлось немало оппонентов Миронову. Например, член КПРФ Леонид Калашников уверен, что подобное ужесточение мер не в интересах России и может вызвать нехватку рабочих рук, которую за счёт россиян покрыть будет невозможно.

Как видно из новостных лент, на эту тему разгорелись жаркие дискуссии среди депутатов, особенно старательно зарабатывающих очки в свою пользу во время предвыборной гонки.

Как наладить миграционную политику?

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских, например, считает заявление Сергея Миронова исключительно предвыборной риторикой, которая не имеет никакого практического смысла.

Логика в её словах есть. Введение визового режима — сложная работа. Ведь каждый год из стран бывшего СССР въезжает на территорию России миллион людей. Если им всем придётся оформлять визу, то российские консульства вряд ли осилят такой фронт работ.

Что же касается массовых беспорядков, которые устраивают мигранты, то эксперт видит решение не в закрытии границ, а в работе с диаспорами.

"Надо разобраться, что привело к драке, возможно, имеют место межэтнические конфликты. Надо работать с мигрантами, выяснять, какие есть проблемы. Но визовый режим вообще никакого отношения не имеет к этому. Тем более, эти конфликты были не со стороны мигрантов в отношении граждан России, а между ними. Я согласна с Калашниковым, у нас строительная отрасль испытывает колоссальный дефицит мигрантов из-за "ковидных" ограничений. И сейчас ещё что-то придумывают, это просто вредительство", — возмущается эксперт в интервью Pravda.Ru.

Ольга Чудиновских рассказала, что наладить миграционную политику поможет новый законопроект, который вовсю обсуждается и скоро будет принят. Он будет, по сути, миграционным кодексом. Контролировать мигрантов будут с помощью карт, с помощью специальной системы, в которой будут регистрироваться иностранные граждане.

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель отмечает, что для реализации адекватной миграционной политики должна быть чёткая формулировка целей. А когда депутаты занимаются самопиаром вместо того, чтобы решать социальные задачи, то "их надо бить по рукам".

"Да, у нас есть серьёзные вызовы в связи с тем, что к нам приезжают мигранты из других стран с иными традициями. Наша задача — не уменьшить их приток, а облегчить им адаптацию к российским реалиям, облегчить интеграцию тех, кто готов приехать в Россию навсегда и стать в определённой перспективе российским гражданином. Введение визового режима — это бальзам на душу тех чиновников, которые будут на этом зарабатывать. Бандит визу получит. А рядовой мигрант, который готов трудиться, работать, строить, работать курьером, получить эту визу не сможет", — поясняет Владимир Мукомель в интервью Pravda.Ru.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.