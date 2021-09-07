EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Эксперты: повальный визовый режим для трудовых мигрантов убьёт экономику

Общество » Практика

Массовые драки с участием мигрантов в Москве и области стали суровой реальностью последнего времени, они дополняют общую картину с другими криминальными выходками иностранцев.

Дошло до того, что депутаты всерьёз задумались о введении более жёстких мер в отношении приезжих из Средней Азии. В частности, председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал ввести со странами СНГ визовый режим, такие меры, по мнению депутата, помогут навести порядок в стране и обеспечат рабочими местами россиян.

трудовые мигранты

Однако нашлось немало оппонентов Миронову. Например, член КПРФ Леонид Калашников уверен, что подобное ужесточение мер не в интересах России и может вызвать нехватку рабочих рук, которую за счёт россиян покрыть будет невозможно.

Как видно из новостных лент, на эту тему разгорелись жаркие дискуссии среди депутатов, особенно старательно зарабатывающих очки в свою пользу во время предвыборной гонки.

Как наладить миграционную политику?

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских, например, считает заявление Сергея Миронова исключительно предвыборной риторикой, которая не имеет никакого практического смысла.

Логика в её словах есть. Введение визового режима — сложная работа. Ведь каждый год из стран бывшего СССР въезжает на территорию России миллион людей. Если им всем придётся оформлять визу, то российские консульства вряд ли осилят такой фронт работ.

Что же касается массовых беспорядков, которые устраивают мигранты, то эксперт видит решение не в закрытии границ, а в работе с диаспорами.

"Надо разобраться, что привело к драке, возможно, имеют место межэтнические конфликты. Надо работать с мигрантами, выяснять, какие есть проблемы. Но визовый режим вообще никакого отношения не имеет к этому. Тем более, эти конфликты были не со стороны мигрантов в отношении граждан России, а между ними. Я согласна с Калашниковым, у нас строительная отрасль испытывает колоссальный дефицит мигрантов из-за "ковидных" ограничений. И сейчас ещё что-то придумывают, это просто вредительство", — возмущается эксперт в интервью Pravda.Ru.

Ольга Чудиновских рассказала, что наладить миграционную политику поможет новый законопроект, который вовсю обсуждается и скоро будет принят. Он будет, по сути, миграционным кодексом. Контролировать мигрантов будут с помощью карт, с помощью специальной системы, в которой будут регистрироваться иностранные граждане.

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель отмечает, что для реализации адекватной миграционной политики должна быть чёткая формулировка целей. А когда депутаты занимаются самопиаром вместо того, чтобы решать социальные задачи, то "их надо бить по рукам".

"Да, у нас есть серьёзные вызовы в связи с тем, что к нам приезжают мигранты из других стран с иными традициями. Наша задача — не уменьшить их приток, а облегчить им адаптацию к российским реалиям, облегчить интеграцию тех, кто готов приехать в Россию навсегда и стать в определённой перспективе российским гражданином.

Введение визового режима — это бальзам на душу тех чиновников, которые будут на этом зарабатывать. Бандит визу получит. А рядовой мигрант, который готов трудиться, работать, строить, работать курьером, получить эту визу не сможет", — поясняет Владимир Мукомель в интервью Pravda.Ru.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мигранты не едут домой. Почему?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мигранты сергей миронов
Новости
В Сеть "слили" данные на спонсоров ФБК*
Правительство России одобрило идею отменить для всех обязательный техосмотр
Таможня дала добро: между ДНР и ЛНР уберут посты
"Очень ложный ход": юрист выступил против ужесточения наказания для педофилов
В Курской области директор порвал школьнику ухо из-за серьги
Захарова уличила The New York Times в фальсификации данных
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Талибы* озвучили новый состав правительства Афганистана
Учёные разработали вакцины против коронавируса, которые выдерживают жару
"Россию как побеждать будем?": Киев об американском оружии
Последние материалы
Эксперты: повальный визовый режим для трудовых мигрантов убьёт экономику
Правительство России одобрило идею отменить для всех обязательный техосмотр
Таможня дала добро: между ДНР и ЛНР уберут посты
"Очень ложный ход": юрист выступил против ужесточения наказания для педофилов
В Курской области директор порвал школьнику ухо из-за серьги
Захарова уличила The New York Times в фальсификации данных
Вопрос на засыпку: кем Шойгу будет заселять новые города в Сибири?
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Талибы* озвучили новый состав правительства Афганистана
Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно?
Популярное
Бывший СССР
Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС

На смену поколению Назарбаева приходят казахстанские националисты. Близки времена, когда Казахстан выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Что произойдёт со страной в этом случае?

Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Общество
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Мир. Новости мира
Талибы* повесили на вора украденные им шины и провезли по городу
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Василий Амирджанов Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно? Василий Амирджанов Любовь Степушова Поддержка Сальвадору по биткоину пришла от криптоинвесторов с Reddit Любовь Степушова Ирина Гусакова Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии Ирина Гусакова
Российский шоу-бизнес
Федункив не понравилась "дыра", в которую привёз её молодой муж
Политика. Новости и аналитика
Лавров: Россия не будет силой защищать права русскоязычных
Галкин спровоцировал слухи о беременности Орбакайте
Российский шоу-бизнес
Галкин спровоцировал слухи о беременности Орбакайте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников