Володин считает перспективу революции фатальной. Обоснованно?

Председатель Государственной думы опасается, что граждане, как и в прошлые времена, не встанут на защиту российской власти.

Тревоги председателя Госдумы

Вячеслав Володин считает, что страна, преодолевшая последствия Великой русской революции 1917 года и распад СССР, третью революцию уже не переживёт. На фоне предвыборной кампании парламентарий разглядел признаки радикального поворота истории в популизме и демагогии отдельных политиков, которые, по его словам, носят разрушительный характер:

"Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений".

К перечню разрушительных для государства признаков Вячеслав Володин отнёс бездействие и равнодушие, упомянув 1917 год. Затем напомнил о распаде СССР, заметив, что ключевую роль в процессе сыграли, в том числе, предательство элит и монополия одной партии.

"Почему так получилось, что страна распалась и никто не вышел защищать её? КПСС обладала монопольным правом на власть, в её рядах было 20 миллионов членов партии, но никто из того передового отряда наших граждан тоже не вышел защищать страну".

Революционные "грабли"

К 1917 году клубок противоречий уже мешал властям управлять по-старому, застопорив развитие государства, а подданным Российской империи не давал надежды окунуться в гармонию общественно-политических отношений. Европа намного быстрее улавливала тренды, корректируя издержки государственного устройства в пользу его гуманизации.

Когда грянула Великая русская революция, закончившаяся кровопролитной гражданской войной, люди настолько устали от популизма и демагогии власти, что просто сидели по домам и наблюдали, кто победит: жаба или гадюка.

Многие задавались вопросом, как так случилось, что, вроде бы, верующий народ Российской империи в большинстве своём индифферентно отнёсся к гонениям на Русскую православную церковь. По свидетельствам граждан, переживших революционное лихолетье, оказалось, что активность и навязчивость клира людей банально достала.

Возможно, подобные аналогии с прошлым и приметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, особенно после новостей о запрете в служении священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске отца Романа (Степанова).

Молодой священнослужитель, попавший позднее в опалу, призвал патриарха Кирилла и других иерархов РПЦ раскрыть свои доходы и раскаяться. Таким образом отец Роман надеялся вернуть доверие граждан к Церкви.

1991 год, по сути, повторил налёт на "грабли" 1917 года. Граждан достала популистская болтовня руководства страны на фоне пустых прилавков и прогрессирующего кризиса власти. Да и правящая политическая элита за годы горбачёвской Перестройки уже успела нарастить валютный "жирок", чтобы желать большего, нежели могла предложить советская власть. Как заметил Клод Тилье:

"Кто сеет привилегии, пожинает революции".

Запоём "Боже, царя храни!"

Виталий Милонов

Выбранная идеологическая парадигма о народе-победителе, погружение в прошлое, причём исключительно в положительной исторической трактовке, уже отворачивает от себя молодые поколения россиян. Правда, правящей политической элите мало прессинга фронтального агитпропа, культивирующего милитаристскую эстетику на уровне показа "кузькиной матери" всему остальному мировому сообществу.

На введении обязательного ежедневного подъёма государственного флага в школах страны, видимо, власти не остановятся. Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов уверен, что отечественные школьники должны знать наизусть не только гимн современной России, но и другие патриотические песни, включая и гимн Российской империи. Депутат также предложил внести их в обязательную школьную программу:

"В школе мы учили гимн и ничего страшного не было, хуже не становились. Конечно, нужно понимать, что есть не только одна песня, нужно учить разные песни. У нас прекрасные есть песни и "Коль славен наш Господь в Сионе", "Боже, царя храни", есть "Патриотическая песня".

С 1 сентября 2021 года в российских школах уже ввели уроки патриотического воспитания. Авторы нововведения полагают, что этот предмет поможет личностному развитию учащихся, а также сформирует у детей представление о месте России в мире.

Возможно, о месте России в мире скорее расскажут космические корабли и спутники от Илона Маска, обеспечивающие высокоскоростной интернет по всей планете. Вероятно, и полный переход автотранспорта в западных странах на электротягу с отказом от закупок нефти тоже слегка намекнул, что в среднесрочной перспективе вряд ли будет уместно гордиться добычей "чёрного золота".

Ирония стабильности

Личностный рост невозможен без критических оценок, которые являются триггером развития. Когда планомерно выдавливается из информационного поля плюрализм мнений, приравниваемый к экстремизму, то ни о каком гармоничном развитии личности и речи идти не может, какой бы предмет с пафосным названием ни придумай. Кругом одна стабильность и никакой альтернативы.

Одно из сатирических российских интернет-изданий грустно пошутило на тему репрессивно-запретительной системы, опубликовав якобы перечень от МВД России нежелательных тем для отечественных юмористов:

"Для стабилизации обстановки в обществе и в целях предотвращения возбуждения уголовных и административных дел по статьям за экстремизм Министерство внутренних дел опубликовало на своём сайте список нежелательных тем для шуток".

Помимо шуток "о народах, проживающих на территории РФ", предлагается запретить иронизировать над:

депутатами, членами правительства, главами регионов и государственных компаний;

представителями судебной власти и силовых структур;

религиозными деятелями традиционных для России конфессий;

низким уровнем жизни, качестве дорог, образования и медицины;

коррупцией среди высших должностных лиц;

историческими событиями в отрицательном для России контексте.

Вероятно, подобным образом правящая политическая элита будет защищать страну от потрясений, в чём и признался Вячеслав Володин. Находясь в рядах той самой элиты, немудрено задаться вопросами о причинах российских революционных потрясений. Ответы лежат на поверхности и, что примечательно и в какой-то мере иронично, председатель Госдумы сам же их и озвучил.

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