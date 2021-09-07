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Автор Ирина Гусакова

"Спасите Берёзовую рощу!" В борьбе с олигархом Ананьевым екатеринбуржцы попросили помощи у кандидатов в Госдуму

Общество

С приближением выборов политики особенно восприимчивы к проблемам простых граждан. Жаль, что этот период такой недолгосрочный. Однако сейчас, в преддверии выборов в Госдуму, у действующих депутатов и кандидатов в оные появилась возможность заручиться поддержкой избирателей, пытающихся спасти лес в екатеринбургском микрорайоне "Краснолесье".

"Спасите Берёзовую рощу!" В борьбе с олигархом Ананьевым екатеринбуржцы попросили помощи у кандидатов в Госдуму

Речь о здешней Берёзовой роще. Её захотел вырубить местный олигарх, владелец компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев. На месте народного лесопарка он хочет построить свой очередной жилой комплекс из стекла и бетона "АРТ Город-парк". Слово "парк" ананьевские креативщики включили в название в попытке убедить жителей и чиновников в том, что замысел якобы содержит экологическую составляющую. Это не что иное, как пускание пыли в глаза. О какой экологии вообще можно говорить в контексте вырубки 20 гектаров полувекового леса, часть которого по указке Ананьева уже уничтожили?!

Борьба екатеринбуржцев за сохранение Берёзовой рощи длится больше трёх лет. И сейчас как местные, так и федеральные политики могут получить солидные предвыборные дивиденды, включившись в это неравное противостояние горожан с влиятельным коммерсантом. Действенная помощь простым гражданам, безусловно, отразится на их электоральных перспективах.

Горожане ранее заручились поддержкой бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне зампреда губернатора Свердловской области Александра Выскокинского.

Весной 2019 года он заявил, что представители "Атомстройкомплекса" вводят людей в заблуждение, а вся проблемная ситуация должна разрешиться с учетом мнения местных жителей.

То, что Берёзовая роща является полноценным лесом, доказали эксперты Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН). 

Березовая роща, Екатеринбург
Березовая роща, Екатеринбург

С заключением учёных ознакомлены и в полпредстве президента в УрФО, и в минприроды и экологии Свердловской области. Комиссия ведомства заключила, что роща является "местом произрастания краснокнижных видов и рекреационной зоной для жителей микрорайона Академический". Минприроды уже направило официальное обращение в мэрию Екатеринбурга с просьбой "оказать содействие в сохранении данного объекта". В министерстве предложили властям столицы Урала придать лесопарку статус особо охраняемой природной территории областного значения (ООПТ).

В ноябре прошлого года апелляционный суд в Санкт-Петербурге определил, что рощу нельзя вырубать, отменив решение нижестоящей инстанции. Было установлено, что градостроительный регламент противоречит Генплану Екатеринбурга, который имеет большую юридическую силу.

Отдельно стоит отметить, что градостроительный регламент на зелёные зоны вообще не распространяется. Местные органы самоуправления не могли самостоятельно изменить границы участка. Все эти положения подтвердил судья при рассмотрении апелляции. Однако Ананьев с таким положением дел мириться не намерен. Юристы олигарха, которого местная молва уже нарекла "уральским дровосеком", сейчас пытается обжаловать судебное решение, запрещающее вырубку. Они уже направили жалобу в Верховный суд. Заседание назначено на 8 сентября. 

Возвращаясь к теме предстоящих выборов. В случае с Берёзовой рощей защита конституционных прав избирателей на благоприятную окружающую среду кандидатам обойдётся малой кровью. Готовы десятки экспертных заключений и юридических обоснований, собраны тысячи подписей, выигран не один суд, защитники леса не намерены отступать. Политики могли бы привлечь к проблеме большее внимание прессы, надзорных и федеральных властей.

С посильной помощью действующих депутатов, претендующих на переизбрание, легче было бы присвоить Берёзовой роще статус ООПТ. Это наконец заставило бы уральского дровосека зачехлить свои топоры.

Валерий Ананьев. Фото: Константин Мельницкий
Валерий Ананьев. Фото: Константин Мельницкий

Защитники леса на днях записали видеообращение к кандидатам, выдвигающимся от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Яблока", "Зелёных", "Новых людей" и других партий. 

Идеологические предпочтения тут не важны. Людям, пытающимся спасти Берёзовую рощу, просто нужна помощь. И вот сейчас у политиков, регулярно заявляющих о готовности защищать интересы простых россиян, есть прекрасная возможность доказать состоятельность подобных заявлений. На кону голоса более 130 тысяч человек — избирателей Ленинского одномандатного округа № 9.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы екатеринбург валерий ананьев
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