Медведев сделал удивительное открытие: у граждан выросли требования к качеству жизни

После долгого молчания председатель "Единой России" сделал внезапное заявление об оценках положения дел в стране.

Кивки на прошлое

Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым поделился своим мнением о критериях оценки социально-экономических возможностей страны:

"Сейчас ссылки на советский период уже не срабатывают, поскольку много времени прошло, изменились требования людей к качеству жизни, включая водопроводы, само качество воды, экологию. Не говоря о стандартных экономических вопросах: рабочие места, новые производства, возможность заниматься малым и средним бизнесом".

Довольно смелое заявление на фоне текущей идеологической парадигмы отождествления современной России с СССР. Медведев вдогонку добавил, что у населения должна быть обязательная социальная поддержка. Слова "должна", "должны" и "должно" давно стали ключевыми в заявлениях представителей правящей политической элиты.

На слух эти слова воспринимаются как свершившееся действие, а на деле они уверенно кочуют из одного заявления политиков в следующие. Про то, что в Россия должна быть привлекательной для бизнеса и иностранных инвестиций, равно как и про должное повышение благосостояния граждан, россияне слышат уже более 30 лет.

С требованиями граждан по качеству воды Дмитрий Медведев, как всегда, прав. Главное, чтобы при этом в принципе существовал водопровод и как жирный бонус — канализация, чтобы учащиеся региональных школ зимой не бегали на улицу в деревянные "удобства во дворе", рискуя провалиться в выгребную яму, не говоря уже о том, чтобы банально простудиться.

Генератор случайных цитат

Возможно, к реплике Медведева о заезженности политических кивков в сторону СССР, с которым власти усиленно стараются отождествить шарахающуюся от демократии Российскую Федерацию, и прислушались бы.

Пока же, как показывают обсуждения в социальных сетях и реакция "старших товарищей" на заявления политика, Медведев воспринимается больше любителем снега в бесснежную зиму и генератором случайных цитат, которые уже вошли в историю, обогатив копилку ярких интернет-мемов:

"Эти суммы будут суммироваться в пределах предельных сумм";

"Моя не реплика уже, а приговор. Реплики у вас, а всё, что я говорю, в граните отливается!";

"Денег нет, но вы держитесь!";

"Свобода лучше несвободы".

Триггер распада страны

Михаил Горбачёв

Бывший помощник по экономике первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва Олег Ожерельев недавно поделился своим видением причин распада Советского Союза. Одной из ключевых причин бывший советский чиновник назвал продовольственную проблему — прилавки пустели день за днём.

По словам Ожерельева, советская верхушка была оторвана от проблем простых граждан, которые не пользовались закрытым распределителем продуктов питания, равно как и закрытыми от рядовых строителей коммунизма люксовыми ателье и другими благами партийной и советской номенклатуры:

"Если бы жёны Горбачёва и Рыжкова (председателя Совета министров СССР — Прим. ред.) хоть один раз прошлись по улице Горького и попытались отовариться в тамошних магазинах, думаю, ситуация бы изменилась".

Ничего бы не изменилось. В тоталитарном или авторитарном обществе невозможно состоять в привилегированной касте и добровольно отказаться от причитающихся благ. В такой системе от кого-то должно убыть, чтобы другим прибыло. Тут и правда, как верно считает Дмитрий Медведев, не стоит поминать советский опыт, чтобы лишний раз не будоражить ныне живущих бывших советских граждан.

Продукты на прилавках российских магазинов, по счастью, есть, но вот о "кусающихся" ценах можно уже сочинить бомбический триллер. Уровень жизни граждан разительно отличается по всей стране. Мегаполисы, включая уж совсем обособленную Москву, живут в одной стране, регионы — в другой. Об этом уже годами говорят пользователи социальных сетей. При этом власти только лишь наращивают пропаганду о единстве и кивают на отголоски:

Великой Отечественной войны;

татаро-монгольского ига и набегов печенегов;

Великой русской революции.

Писающие мальчики

В одном из пабликов в социальной сети о городской жизни Новосибирска было размещено видео с писающим мальчиком. Молодой человек справлял нужду в подъезде на лестнице аккурат возле лифта. Ролик быстро набрал популярность, и новосибирцы возмутились увиденным. Мать же гоп-конкурента бельгийского мальчугана пригрозила судом автору группы. Хозяин паблика Виталий Полищук заметил:

"Гражданский долг нас толкает привлекать внимание к этим проблемам. Потому что у нас в городе какое-то свинское отношение: люди и мусор постоянно выбрасывают из окон машины, и мешки оставляют, и гадят. Надо эту проблематику поднимать. Претензии её мне непонятны. У детей должно быть заретушировано лицо, здесь ретушь никакая не требуется, потому что оно неразличимо, точный адрес не указан, никаких персональных данных. Извините, парадная — это общественное место. В подъезде такое недопустимо".

Подобные по смыслу видео время от времени публикуют и граждане, которые наблюдают за ростом благосостояния отечественной номенклатуры. Эту деятельность власти уже стали приравнивать к экстремизму и неистово возмущаются, когда какие-либо достижения представителей правящей политической элиты предаются неудобной огласке.

И тут прав Дмитрий Медведев — в России действительно изменились требования к качеству жизни. Граждане всё больше хотят жить в приличном государстве и пользоваться неотъемлемыми благами демократии, в том числе свободой слова, прозрачностью и адекватностью электорального процесса. Советский опыт, как мудро заметил Медведев, уже практически во всех сферах не срабатывает, в том числе и в пропагандистском ретушировании объективной реальности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.