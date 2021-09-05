Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе

Откуда приходит дар видеть будущее? Это философский вопрос, и на эту тему можно долго рассуждать. Экстрасенсы зачастую не находят понимания в обществе, однако прогнозы многих из них сбываются, несмотря на скептицизм.

Если вспомнить предсказания Ванги, то становится страшно от осознания, насколько она была права. Среди того, что сбылось: это поражение Гитлера во Второй мировой войне, смерть Сталина, убийство Кеннеди, взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке. И Ванга предрекла мировое господство России, заявив, что наша страна станет единственной сверхдержавой на планете. Сейчас пока Россия находится в крутом пике, раздираемая санкциями и постоянными нападками со стороны Запада. Однако нашей стране все же удается не ударять в грязь лицом, как говорится, с милым и в шалаше рай, поэтому мы еще немного потерпим ради светлого будущего.

А вот заглянуть в это будущее и поговорить о судьбе России и мировых катаклизмах решил вместе с нами известный экстрасенс, финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов.

Григорий Кузнецов

— Какие политические катаклизмы нас будут еще ожидать?

— Мы идем к общей глобализации, объединению, соединению России и Америки, союзу двух стран. Речь идет о глобальной системе, с созданием каких-то конфедеративных форм сотрудничества. Возможно частичное воссоздание Советского Союза, появление новых финансовых систем и институтов, появится единая валюта. Я думаю, что мы все идем в этом направлении.

— А что Вы думаете по поводу разворачивающихся событий в Афганистане?

— Сейчас там происходит становление нового государства, которое послужит катализатором для религиозного прорыва в исламе. Но в целом хочу сказать, что к 2024 году человечество придет к кризису духовной культуры, религиозному кризису в целом — в христианстве в том числе. Наступает время для зарождения новых радикальных течений.

— Чего в ближайшее время можно будет ожидать россиянам? Чего стоит опасаться?

— Нужно думать, прежде всего, о своей душе, о своем разуме, потому что от этого все проблемы. Если даже говорить о пандемии коронавируса, для кого-то это кара, для кого-то — манна небесная. Вирус имеет достаточно умную структуру, действует как единый организм, выполняет свою работу, анализирует активно участки нашего головного мозга, насколько они развиты, таким образом он производит отсев. Что касается сроков, то пандемия будет свирепствовать еще пять лет.

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