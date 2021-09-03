Количество партнёров акции "Миллион призов — #Выбираем вместе" возросло до 120 компаний

Количество партнёров акции "Миллион призов — #Выбираем вместе" для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве возросло с ранее заявленных 70 до 120 компаний. Среди них есть крупные торговые сети, заведения общественного питания и благотворительные организации, указано в сообщении на столичном портале mos. ru.

"Потратить выигрыш предлагается у одного из партнёров программы — сегодня их уже более 120", — отмечено в сообщении.

Организаторы программы разыграют 20 квартир, 100 автомобилей, а также 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов, где один балл равен одному рублю.

К примеру, полученные баллы участники акции могут потратить на покупку товаров для своих детей, спортивное снаряжение или одежду, пообедать всей семьей в ресторане или кафе.

На баллы можно приобрести и ценный подарок для любимого человека — в программе участвует сеть цветочных магазинов и ювелирная компания.

Возможно также закупить продукты в популярных супермаркетах Москвы или потратить призовые баллы на покупку необходимых медикаментов в одной из шести аптечных сетей.

Баллами можно даже пополнить кошелек на своей транспортной карте "Тройка" или поддержать тех, кто в этом особенно нуждается, направив выигрыш одному из 49 благотворительных фондов столицы.

Более подробную информацию об условии участия и партнёрах программы можно узнать на её официальном сайте.

С целью обезопасить москвичей от риска распространения коронавируса администрация города в августе 2021 года поддержала предложение Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) организовать акцию "Миллион призов — #Выбираем вместе" для участников онлайн-голосования.

Как ранее сообщал президент МТПП Владимир Платонов, программа поощрения участников дистанционного электронного голосования снизит риск критического для бизнеса повторного локдауна, а москвичи получат материальную и моральную поддержку в период пандемии.

Онлайн-голосование удобно для избирателей

В 2021 году московская платформа для электронного голосования пополнилась новыми инструментами, призванными упростить процесс волеизъявления. Функция "Отложенное решение" даст возможность заново загрузить бюллетень если, например, случился перебой с интернетом или техникой. При подсчёте результата система учтёт только последний выбор.

"Отложенное решение" позволит изменить свой голос даже в том случае, если недобросовестный работодатель принуждает проголосовать за определенного кандидата, нарушая законодательство.

В системе дистанционного электронного голосования также появится голосовой помощник, который поможет слабовидящим ориентироваться в интерфейсе.

Более 1,3 млн заявлений на регистрацию в ДЭГ

Свыше 1,3 млн москвичей уже подали заявление на участие в электронном голосовании. Регистрация продлится до 13 сентября включительно.

Сделать это можно с помощью приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также в специальном разделе на городском портале mos. ru. Участвовать в онлайн-голосовании могут все совершеннолетние граждане РФ с постоянной регистрацией в Москве и полной учётной записью на mos. ru.

В сентябре 2019 года формат цифрового голосования применили на выборах кандидатов в депутаты Мосгордумы. Тогда итоговая явка составила 92,3%, около 10,4 тысяч избирателей получили электронные бюллетени. Из них проголосовали 87,4%.

По итогам онлайн-голосования по поправкам к Конституции России, состоявшегося летом 2020 года, явка в столице составила 93%, выдано более 1,1 млн бюллетеней. По прогнозам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, на выборах в сентябре 2021 года онлайн проголосуют более половины столичных избирателей.

В этом году москвичам предстоит избрать депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы по 19-му и 37-му избирательным округам и муниципальных депутатов района Щукино. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.