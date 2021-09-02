Замечание школьника Путину вызвало дискуссию

Поправивший Владимира Путина школьник стал триггером дискуссии о допустимости критики главы государства и напугал директора школы.

Триггер дискуссии

Во время общения со школьниками в рамках просветительского марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке воркутинский школьник Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина, который немного запутался в войнах:

"Не сочтите за… В общем — это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война".

Преподаватель воркутинской школы №35 Елена Грозных посчитала, что мальчик — молодец, потому что обратил внимание на ошибку президента:

"В принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет".

Вероятно, не только учительница бы смолчала. Помалкивать — один из эффективных лайфхаков в наше непростое время, когда за окном бушует импортозамещение, а враги то и дело пытаются раскачать "лодку", хотя времени на раскачку нет.

Елена Грозных предположила, что в будущем Никанор Толстых может выбрать профессию учителя:

"Он выбрал несколько направлений. Возможно, это будет что-то связанное с коммуникациями. Ещё он высказывал мнение, что может пойти работать учителем истории в школу. Он очень много занимается самостоятельно с учителем истории".

Самое время, тем более Владимир Мединский уже отчитался о новом учебнике по истории, где всё расскажут, "как оно надо", и, возможно, как оно было на самом деле.

Кремль разрешил детям поправлять Путина

Дмитрий Песков

Директор воркутинской школы №35 Юлия Рябцева, напротив, почуяла опасность от ремарки из партера активного школьника, тем более от свидетельств последствий критики властей то и дело распухают социальные сети:

"Наверное, это сочетание молодости, когда ещё существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определённых результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом… Скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича ".

Скромность в трактовке директора воркутинской школы — одна из традиций, переданных нам предками, которые со времён Малюты Скуратова и Лаврентия Берии внесли свою трагическую лепту в понимание этой простой истины. Молчание, правда, не всегда конвертируется в золото, но определённо внушает ощущение защищённости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, видимо, знакомый с современными трендами, поспешил дать сигнал "кому надо", что не след журить школьника Никанора Толстых за его смелую ремарку:

"Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит, тем более такого ребёнка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость… Ребёнок — молодец!"

Охота на челобитчиков

Насколько права в своих опасениях Юлия Рябцева, показала ещё не завершившаяся история со школой в посёлке Кетово Курганской области. Презентованная властями как школа XXI века, она так и не открылась 1 сентября 2021 года. Дети начали учебный год в убитой временем и заботами местных властей школе. Об этом рассказало одно из популярных интернет-изданий.

Проблема, как говорил последний советский генсек Михаил Горбачёв, "порылась" в схеме софинансирования. Основную часть строительства оплачивал федеральный бюджет, а 50 млн рублей — местные власти. Сдать школу должны были в 2019 году, но отчего-то местные власти прижали денежку.

Родители школьников попытались обратить внимание на проблему через местные СМИ, но им тут же объяснили, что представители массмедиа разделяют их негодование, но из-за позиции властей свободная пресса ничего сделать не может.

Инициативная группа решила пожаловаться президенту России и попросить о помощи у Министерства просвещения страны. Начался активный сбор подписей. Бывший директор кетовской школы Юрий Леонов рассказал, что был удивлён позицией учителей:

"Почему-то за новую школу отказались подписываться учителя. Лишь потом стало известно, что всех преподавателей предупредили о недопустимости ставить свои подписи под обращением".

Видимо, это как раз та скромность, о которой говорила директор школы, где учится Никанор Толстых, и оказалась права. К школе подъехало несколько машин с полицейскими и людей в штатском, а потом силовики занялись слишком "наглыми" родителями учащихся. Одна из представителей родительского комитета рассказала журналистам:

"Они узнали все адреса, где собирают подписи и живут те, кто их собирал. К нам сюда приехали в обед, стали искать списки, спрашивать, у кого они есть. А мы их буквально за день отсюда убрали, значит, кто-то слил".

Другой участник сбора подписей поделился своими впечатлениями от полицейского рейда:

"Кто-то напугался, даже из чатов вышел, а кто-то сказал, что отправит подписи самостоятельно, спустя какое-то время. Люди запуганы и говорят, что хотят всё сделать мирно. Куда ещё мирней? Это же подписи — обычная просьба помочь".

Клуб разбойников

Учительница из воркутинской школы №35 Елена Грозных всё-таки поторопилась с прогнозами о дальнейшей профессиональной судьбе Никанора Толстых. Есть же такая профессия — зэков охранять. Судя по тому, что в новосибирской школе № 57 открыли профильный класс областного ГУФСИН, специальность будет весьма востребована. В пресс-службе ведомства отметили:

"Вся педагогическая работа с учащимися 10б класса в прямом и переносном смысле легла на плечи его классного руководителя — Романа Ястремского. Нет ни малейшего сомнения, что большой опыт работы с воспитанниками военно-патриотического клуба "Корсар" и взаимодействия с сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области будет залогом его успешной работы на новом и важном поприще".

Название клуба довольно внятно расшифровывает, что имеется в виду под понятием "военно-патриотический". "Корсар" — морской разбойник, пират. Назвали бы уж по-русски, тем более поправки в конституции России требуют, чтобы граждане берегли русский язык.

"Военно-патриотический клуб "Разбойник" действительно звучит несколько вызывающе, но в целом вполне вписывается в современные тренды, которые вынуждают педагогов подавать пример детям в осторожности и контроле за движениями языка и рук, когда совесть требует подписаться за правое дело.

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