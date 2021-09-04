Эксперт: какие в России мигранты и почему они дерутся

Россияне не рады трудовым мигрантам, а сами мигранты "стали хуже себя вести", особенно в столице.

Какие категории мигрантов есть в РФ

Проблема мигрантов в России, что называется, встаёт в полный рост. Общество разделилось на две части:

одни считают, что необходимо вводить визовый режим;

другие — напротив, уверены, что въезд для тех, кто хочет у нас работать, надо сделать максимально простым.

Одновременно с этим сами мигранты "стали хуже себя вести", особенно в столице. Несколько дней назад даже Сергей Собянин выступил по этому поводу: по словам московского мэра,

в результате рейдов полиция возбудила в отношении мигрантов 800 уголовных дел;

было депортировано около 200 человек;

ещё 17,5 тысячам был запрещён въезд в Россию.

Что означают эти цифры? Об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал социолог, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальности при Правительстве Москвы Юрий Московский:

Читайте начало интервью:

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— Международная организация по миграции считает мигрантом человека, который не родился на территории данной страны. То есть под эту категорию у нас попадает Жириновский Владимир Вольфович — он не родился на территории Российской Федерации.

Поэтому, когда МОМ абсолютно правильно говорит, что у нас 12 миллионов мигрантов или поменьше, она имеет в виду именно это.

12 миллионов человек у нас не родилось на территории современной Российской Федерации, они откуда-то приехали, в основном это русские люди и люди русской культуры — те, кто приехал после распада Советского Союза в 1991–1992 году.

В эту категорию попадают и иностранные граждане. Так вот, в России под мигрантами имеют в виду иностранных рабочих, причём, опять же, у нас иностранные рабочие, чтоб было понимание, есть разных категорий:

Есть из Евразийского экономического союза — это одна категория, они имеют право работать так же, как и российские граждане, не получая патентов. Правда, работодатель обязан о них уведомлять, иначе он может налететь на штраф, сумма которого от четырёх тысяч рублей до одного миллиона.

Из стран СНГ, с которыми безвизовый режим — эти приобретают патент.

Приобретение патента — целый комплекс мероприятий. Это не просто документ о праве работать в Российской Федерации: трудовые мигранты сдают дактилоскопию, экзамен на знание русского языка, основ государства и культуры России, их проверяют на всевозможные болезни, поэтому они более проверенные, чем большинство российских граждан.

Любой иностранный гражданин — даже те, кто работает на подмосковных дачах — обязан иметь патент.

Иначе это нарушение законодательства, за которое выдворяют с территории Российской Федерации от трёх до пяти лет — за два любых административных нарушения.

— То есть, вы хотите сказать, что у нас нет нелегальных мигрантов?

— Конечно, есть. Кто ж не нарушает? Любой нарушает. Но полиция же бдит, она не зря свои денежки получает.

Третья категория мигрантов — из визовых стран, по ним квоты устанавливают соответствующие органы. То есть оттуда не может быть больше определённого количества людей, установленного правительством, — это Китай, Вьетнам и так далее.

Поэтому все разговоры о том, что у нас миллионы китайцев — это бред. У нас граждан Китая прибывало в течение года 400 тысяч человек. Но прибывало — значит, приезжало и уезжало, то есть они не единовременно на территории находились. Может, сейчас 100-150 тысяч человек.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: с целью работы на территории Российской Федерации до начала пандемии находилось 2 миллиона 300 тысяч человек всех категорий. Сейчас часть из них уехала.

Четвёртая категория — так называемые высококвалифицированные специалисты. У нас их зарегистрировано порядка 50 тысяч человек.

Пятая категория — это иностранные студенты. У нас в РФ, я сейчас про всю страну говорю, а не про Москву, чтобы путаницы не было, — 280 тысяч иностранных студентов-очников находилось на период начала пандемии.

В Москве много трудовых мигрантов

В столице на сегодня иностранных рабочих 600-700 тысяч человек — это очень большое число.

Всего в городе где-то семь миллионов рабочих мест, то есть, каждый десятый, работающий в Москве, — иностранный гражданин.

Условно говоря, в европейских городах примерно то же самое. Получается, что те, кто говорит, что мы не Европа — не правы: по этой категории мы — Европа.

Что касается массовых драк, которые стали возникать в последнее время

Есть разные версии причин происходящего:

попытка передела рынка труда;

чисто бытовые ссоры и конфликты.

Причем обе эти версии, наверное, правильные. В свое время на дискотеках — лет 20 назад — дрались. Теперь негде молодёжи подраться, а у них адреналин.

Из-за девушек, кстати, много драк. Несколько столкновений, — это борьба со штрейкбрехерами: идёт борьба трудящихся за свои права. Они говорят работодателю:

"Мы хотим больше зарплату получать".

Он отвечает:

"Идите отсюда, я новых привезу. У меня тут есть народ, условно говоря, с Владимирской области, они за эти деньги согласны у меня работать".

И происходит нормальное столкновение, так сказать, труда с капиталом или трудящихся со штрейкбрехерами.

Плюс к этому ещё один очень важный момент, который нельзя забывать, — выборы 19 сентября. И те события, которые раньше не так сильно освещались, на них сейчас повышенное внимание, так как тема миграции людям очень интересна. И, естественно, её будут все использовать в своих целях и в своих интересах.