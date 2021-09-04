Россияне не рады трудовым мигрантам, а сами мигранты "стали хуже себя вести", особенно в столице.
Проблема мигрантов в России, что называется, встаёт в полный рост. Общество разделилось на две части:
Одновременно с этим сами мигранты "стали хуже себя вести", особенно в столице. Несколько дней назад даже Сергей Собянин выступил по этому поводу: по словам московского мэра,
Что означают эти цифры? Об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал социолог, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальности при Правительстве Москвы Юрий Московский:
Читайте начало интервью:
Эксперт: "В России проблема "бешеных мигрантов" раздута, но не без оснований"
— Международная организация по миграции считает мигрантом человека, который не родился на территории данной страны. То есть под эту категорию у нас попадает Жириновский Владимир Вольфович — он не родился на территории Российской Федерации.
Поэтому, когда МОМ абсолютно правильно говорит, что у нас 12 миллионов мигрантов или поменьше, она имеет в виду именно это.
12 миллионов человек у нас не родилось на территории современной Российской Федерации, они откуда-то приехали, в основном это русские люди и люди русской культуры — те, кто приехал после распада Советского Союза в 1991–1992 году.
В эту категорию попадают и иностранные граждане. Так вот, в России под мигрантами имеют в виду иностранных рабочих, причём, опять же, у нас иностранные рабочие, чтоб было понимание, есть разных категорий:
Есть из Евразийского экономического союза — это одна категория, они имеют право работать так же, как и российские граждане, не получая патентов. Правда, работодатель обязан о них уведомлять, иначе он может налететь на штраф, сумма которого от четырёх тысяч рублей до одного миллиона.
Из стран СНГ, с которыми безвизовый режим — эти приобретают патент.
Приобретение патента — целый комплекс мероприятий. Это не просто документ о праве работать в Российской Федерации: трудовые мигранты сдают дактилоскопию, экзамен на знание русского языка, основ государства и культуры России, их проверяют на всевозможные болезни, поэтому они более проверенные, чем большинство российских граждан.
Иначе это нарушение законодательства, за которое выдворяют с территории Российской Федерации от трёх до пяти лет — за два любых административных нарушения.
— То есть, вы хотите сказать, что у нас нет нелегальных мигрантов?
— Конечно, есть. Кто ж не нарушает? Любой нарушает. Но полиция же бдит, она не зря свои денежки получает.
Третья категория мигрантов — из визовых стран, по ним квоты устанавливают соответствующие органы. То есть оттуда не может быть больше определённого количества людей, установленного правительством, — это Китай, Вьетнам и так далее.
Поэтому все разговоры о том, что у нас миллионы китайцев — это бред. У нас граждан Китая прибывало в течение года 400 тысяч человек. Но прибывало — значит, приезжало и уезжало, то есть они не единовременно на территории находились. Может, сейчас 100-150 тысяч человек.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: с целью работы на территории Российской Федерации до начала пандемии находилось 2 миллиона 300 тысяч человек всех категорий. Сейчас часть из них уехала.
Четвёртая категория — так называемые высококвалифицированные специалисты. У нас их зарегистрировано порядка 50 тысяч человек.
Пятая категория — это иностранные студенты. У нас в РФ, я сейчас про всю страну говорю, а не про Москву, чтобы путаницы не было, — 280 тысяч иностранных студентов-очников находилось на период начала пандемии.
Условно говоря, в европейских городах примерно то же самое. Получается, что те, кто говорит, что мы не Европа — не правы: по этой категории мы — Европа.
Есть разные версии причин происходящего:
Причем обе эти версии, наверное, правильные. В свое время на дискотеках — лет 20 назад — дрались. Теперь негде молодёжи подраться, а у них адреналин.
Из-за девушек, кстати, много драк. Несколько столкновений, — это борьба со штрейкбрехерами: идёт борьба трудящихся за свои права. Они говорят работодателю:
"Мы хотим больше зарплату получать".
Он отвечает:
"Идите отсюда, я новых привезу. У меня тут есть народ, условно говоря, с Владимирской области, они за эти деньги согласны у меня работать".
И происходит нормальное столкновение, так сказать, труда с капиталом или трудящихся со штрейкбрехерами.
Плюс к этому ещё один очень важный момент, который нельзя забывать, — выборы 19 сентября. И те события, которые раньше не так сильно освещались, на них сейчас повышенное внимание, так как тема миграции людям очень интересна. И, естественно, её будут все использовать в своих целях и в своих интересах.
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