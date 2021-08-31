Национальные особенности "газетных уток"

Как мастера "черного пиара" пытались сенатора Савельева скомпрометировать.

Когда Вильям Шекспир написал знаменитое "напраслина страшнее обличенья", он и не подозревал, что тем самым сформулировал суть "черного пиара", ставшего ударной силой мошенников и аферистов всего мира, в том числе и в России.

Но "черный пиар", то бишь напраслина и клевета, "черному пиару" рознь. В этом "черном" деле тоже нужно знак толк. Увы, иные распространители фейковых новостей и лживых слухов настолько неумелы, что от их информационных поделок исходит "аромат", как от осетрины второй свежести.

"Рыцарь без страха и упрека"

Взять, например, опубликованный в одном уважаемом издании материал с названием, претендующим на сенсацию: "Депутатский откат" с подзаголовком "Что связывает сенатора Савельева и дело "Спецстройсервиса".

И заголовок и подзаг — самые что ни на есть говорящие. Они сразу же дают понять, что сенатор Савельев не только небезгрешен, но и… о, ужас! … причастен к откатам, то есть взяткам.

Как известно, это из один из основных излюбленных приемов мастеров "черного пиара". Броский заголовок запомнят даже те, кому недосуг читать длинную и скучную статью. Первейшее родимое пятно фейковых материалов: апелляция к читательской эмоциям. Того, кого предстоит полить грязью, нужно изобразить врагом рода человеческого, в то время как его оппонент должен предстать рыцарем без страха и упрека.

Рыцарем без страха и упрека оказался татарстанский предприниматель Сирин Бадрутдинов, ныне пребывающий в СИЗО и обвиняющийся в выводе средств из компании "Спецстройсервис". Ладно, решили нарисовать портрет хорошего человека, так рисуйте! А не размазывайте столь банально до приторности. Этим и отличается хороший, пусть даже и "черный пиар", от плохого.

"В Татарстане его знают хорошо… в третий раз был избран депутатом Совета Лениногорска Лениногорского района республики… уже много лет занимается бизнесом".

Это о Бадрутдинове.

"Приоритетными задачами его деятельности являются развитие у молодого поколения патриотизма, готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, приверженность здоровому образу жизни".

Похоже, эти фразы списаны из "объективки" на какого-то комсомольского вожака позднесоветских времен. Скучно, граждане "черные пиарщики", у читателя от такой нудятины аж скулы от зевоты сводит!

Рыцаря без страха и упрека, то бишь господина Бадрутдинова, обвиняют в том, что он и его подельники создали целую сеть "отмывочных" компаний для обналичивания порядка полутора миллиардов рублей.

Великий комбинатор лениногорского разлива

Как уже сообщали СМИ, занимался он этим нехорошим делом перед тем, как продать "Спецстройсервис" новым владельцам. То есть, чтобы продать за большие деньги пустышку. Вот конкретный пример, основанный на документах: свыше 43 миллионов рублей были из компании переведены на счет ООО "Лесстройрегион", более 54 миллионов - на счет ООО "СФ Мастер Поволжья". Эти суммы были заявлены в налоговой декларации как производственные расходы. Между тем выездная налоговая проверка, проведенная новыми руководителями "Спецстройсервиса", показала, что никаких работ на указанные суммы компании-контрагенты не проводили, какая-либо доставка материалов на объекты заказчика не осуществлялась.

По таким же схемам за невыполненные работы еще более крупные суммы получали другие коммерческие партнеры бизнесмена-депутата Бадрутдинова. Так, в адрес компании ООО "Империал Плюс" было выплачено 335 820 864 руб, компания ООО "УПБ-Сервис" получила от "Спецстройсервиса" 101 106 781 руб., а компания ООО "Ю.К.Э.С." — 86 510 199 руб .

Как подозревают следователи, чистый договорняк, "липа". Понятно, что столь масштабная и разветвленная схема не могла быть осуществлена без ведома тогдашнего бенефициара "Спецстройсервиса" Сирина Бадрутдинова. И не исключено, что он уже проделывал такие комбинации не в первый раз.

С 2003 по 2008 год Бадрутдинов владел крупной строительной фирмой "Контакт-С". В 2007 году компания попала в скандал с тендером на 10 млрд. руб. на реконструкцию Рязанского проспекта в Москве, который отменила Федеральная антимонопольная служба России и назначила новый аукцион. После этого бизнесмен решил снизить свою долю в "Контакт-С" до 25%, сумев привлечь к участию в компании находившихся тогда в силе братьев Магомедовых. А вскоре и вовсе решил больше не иметь ничего общего с "засвеченной" у правоохранителей фирмой и избавился от оставшейся в ней доли, то есть, как говорят в таких случаях, подставил инвесторов, которые вложили в его структуры немалые средства. В то время как сам вскоре учредил компанию "Спецстройсервис", и перевел на нее заказы бывших клиентов.

Фигурантом нынешнего уголовного дела также проходит давний партнер Бадрутдинова Игорь Баров, а также бывший финансовый директор компании Евгения Стрелова и главный бухгалтер Ирина Закирова.

Кручу-верчу — запутать хочу

Казалось бы, хотите защитить невинного страдальца Сирина Бадрутдинова, то опровергните эти факты и сделайте это достоянием гласности! Однако, увы, это как раз не делается. А в ход идет аргументация самого мутного разлива. Обвинение переворачивается с ног на голову, вернее, с больной головы на здоровую.

Мол, виноват не Бадрутдинов, а Савельев. Он якобы брал откаты с несчастного "хорошего человека", и даже вынудил его продать "Спецстройсервис" подставным лицам сенатора. Только вот со стороны правоохранителей реальные документы — платежки о переводе денег на фирмы, которые вскоре оказались ликвидированы. А вот со стороны авторов статьи из уважаемого издания лишь голословные умозаключения — с ссылкой только на слова Бадрутдинова.

Ну, заявлять-то о своей невиновности любой подозреваемый просто обязан, вопрос — в доказательствах. Но в качестве них фигурируют лишь некие расписки, в которых всего три слова: "Москва…Казань… принято". Видимо, понимая, что доказательства жидковаты, в качестве дополнительных аргументов в пользу Бадрутдинова авторы рассказывают о недвижимости, которой располагает Савельев. А почему бы ему ей не располагать, ежели он многие годы, прежде чем пойти в политику, возглавлял крупные коммерческие компании? Еще одна битая карта неопытных, но старательных пиарщиков. Как не вспомнить, что опасней дурака бывает лишь дурак с инициативой. Совсем нелепо выглядит юридическая "инновация" уважаемого издания, когда оно пишет о "фактическом управлении" сенатором компании "Спецстройсервис". Уж лучше бы написали сакраментальное "Мамой клянусь".

Еще более абсурдным выглядит пассаж, что Савельев якобы забирал деньги со счетов компании, которую сам же собирался и купить. То есть, образно говоря, пилил собственный сук, на который собирался сесть. А когда купил, получается, продолжал сам же себя обкрадывать? Что-то совсем неладно с логикой у "мастеров пера и топора"!

В довершение ко всему издание, так сказать на десерт, столь же "смело" и столь же бездоказательно обвиняет силовиков в коррупции, правда фамилии не называет. Утверждение, что Савельев "решил разрешить возникший между ними корпоративный конфликт в сфере предпринимательской деятельности старым надежным способом — через силовые структуры, путем возбуждения в отношении Бадрутдинова уголовного дела", чревато жестким ответом правоохранителей. Оговорка, что это "версия Бадрутдинова", дела не меняет.

Шекспир был неправ. Не всякая напраслина страшнее обличенья. Мутный поток бездоказательных, снабженных многочисленными оговорками обвинений в адрес известного политика не делает чести изданиям, претендующим называться "деловыми". И, как мы можем предположить, возможно, связан с финансовыми проблемами его владельцев.

Иван Трофимов.