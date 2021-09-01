Психолог Александр Пузырёв: "Лучше всего влюбиться один раз и навсегда"

Почему одни женщины никак не могут выйти замуж, а другие в поисках идеала постоянно меняют избранников, и как на это влияет внутренняя картина мира, рассказал ведущей Pravda.Ru Маргарите Кичеровой психолог, академик Международной академии психологических наук Александр Владимирович Пузырёв.

Внутренняя картина мира

— Александр Владимирович, грамотно выбрать мужа — это целая наука?

— Это не наука, это вопрос, который периодически встаёт перед каждой женщиной. Чаще всего она решает методом проб и ошибок. В результате у нас количество разводов превышает количество браков.

— Почему одни женщины совсем не выходят замуж, а другие разводятся и выходят замуж, они ищут свой идеал, и так несколько раз?

— Первый вариант и второй вариант не самый хороший, с моей точки зрения.

Лучше всего влюбиться один раз и навсегда. Женщины, которые легко разводятся и снова выходят замуж, это не идеал. Потому что у мужчин есть свои представления, и чем меньше мужчин с неконфликтной женщиной, тем она для мужчины ценнее. Поэтому метод проб и ошибок лучшим не является.

— Какие потребности заставляют выбирать неподходящего человека?

— Чаще всего это неправильное выявление своих потребностей. Дело в том, что наши потребности часто заглушены другими. Все подруги замужем, а я нет. Влияние социума: тебе столько лет, а ты ещё замуж не вышла. В результате женщина соглашается на любой вариант. А иногда она вообще не считает ценностью нахождение замужем, такие женщины не могут выйти замуж, у них нет такой потребности.

— Только разве социум заставляет нас выходить замуж?

— Человек живёт по природным потребностям, а сегодня ему навязывают потребности не природные: женщина должна делать карьеру. Вот она сделает с малолетства карьеру, а потом, когда спохватывается выйти замуж, уже не получается.

— А что такое "неподходящий человек"? "Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил" — это мечта, даже песню сложили.

— Я считаю, это неправильно, "чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил". Это расхожее представление. Женщина, если у неё неадекватная картина мира, первым делом займется разыскиванием недостатков у избранника. И жизнь опять не сложится.

Подходящий мужчина в психологическом плане — мужчина, с которым комфортно. Но такой мужчина может появиться только тогда, когда ему самому с тобой будет комфортно.

И здесь уже без психолога не обойтись.

— Не социум заставляет нас выбирать неподходящего мужа, а внутренняя картина мира?

— Да. Женщина говорит: "Вот никак не могу выйти замуж". А вариантов объяснения немного. Она — сама не хочет выходить замуж. Говорить-то говорит, но она не хочет. Второй момент — она складывает свою жизнь по аналогии с мамой, а у мамы неблагополучный сценарий, и у дочки выбор: либо пойти по неблагополучному сценарию, либо спасти себя — не выходить замуж.

Вот моя дочка Ксения: "У женщины должен быть мужчина, у мужчины должна быть женщина, и у них должны быть дети. И нужно, чтобы они друг друга устраивали". Это достаточно сложный вопрос.

— То есть внутренняя картина мира мешает встретить человека, который тебе подходит. А какая это картинка?

— Мы ведь родом из детства. Мы видим маму, как она ведёт себя с папой, или мы видим, что она вообще не ведёт себя с папой, потому что папа ушёл. И у неё формируется картинка, что можно жить без мужчины, пользоваться временными партнёрами. Был случай, когда девочка восьми лет говорит: "Я мечтаю, когда вырасту, я буду красивой, у меня будет много поклонников, и они будут мне делать подарки". У этой девочки не может сложиться нормальная семейная жизнь. Ей восемь-девять лет, а уже можно сказать, что жизнь у неё не сложится, достоверно.

— В какой возрасте формируется образ мужа?

— Тогда, когда ребёнок понимает себя как носителя мужского или женского пола.

Начинает формироваться картинка с двух до четырех лет. Но потом она развивается, уточняется. Роль мамы здесь намного больше, чем нам кажется.

Я знаю женщину, она говорит: "Я из хорошей семьи". При этом она ни разу не встречалась с мужчиной. То есть мать её родила для себя. А эта женщина даже не понимает, что она не из хорошей семьи. Это картинка мира неадекватная, не даст ей создать комфортную семью.

Точка опоры

— Только родители формируют у ребенка эту картинку или посторонние могут вмешаться?

— Могут вмешаться и вмешиваются, прежде всего в подростковом возрасте, когда влияние сверстников становится более значимым, чем влияние родителей. Но чтобы изменить картинку реально, нужно обратиться к человеку, который помог бы тебе изменить. Самое главное — взять ответственность. У меня в соцсетях часто проскальзывает образ скоростного поезда: мы летим, наша жизнь летит, как скоростной поезд, а рельсы ведут в определённом направлении. Если мы:

болеем;

испытываем часто отрицательные эмоции;

не складывается семейная жизнь, —

тут надо себя перестроить, как машинист, и поворачивать, переводить стрелки; надо понять, куда тебе надо.

— В выборе отношений ты не понимаешь, чего хочешь от человека, какие качества у него должны быть. Как это понять?

— Когда мы выбираем одежду, обращаемся к модным журналам, стилистам. Например, жена спрашивает мужа: "Это платье мне идёт или нет?" Это нормально. Точно так же, если меня не устраивают мои эмоции, я обращаюсь к человеку, который мне поможет выстроить свой путь. Но для начала у него самого должен быть путь выстроен. Потому что женщина-психолог, у которой один ребёнок, какой бы она квалифицированной ни была, не сможет проконсультировать многодетную мать.

— А самостоятельно можно выстроить свой путь?

— Самостоятельно — это, как Мюнхгаузен, вытащить себя из болота. Он-то смог, но мы-то знаем, что это противоречит законам физики. Требуется точка опоры. Прежде чем искать точку опоры, нужно осознать, что она тебе нужна. А так, искать того человека, который может помочь.

— А что может являться точками опоры?

— Священники, психолог, психотерапевт. Но надо проверять, как он решил проблему, которую мне надо решить. Вот много коучей: "научу зарабатывать миллионы". А у тебя самого миллионы-то есть? Вопросы надо задавать:

"А у тебя дети есть?"

"А у тебя самой муж есть?"

Не надо стесняться. Я спрашиваю у психолога: "Сколько у вас детей?" "Один". Всё, вопросов нет. Потому что те вопросы, которые у меня встают…

— Насколько реально изменить жизнь с помощью специалиста?

— Это более чем реально. Я сам это делал: сформировал семью. Причем после обучения вопрос решил в течение месяца.