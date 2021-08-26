Школьников обяжут ежедневно поднимать флаг России

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести в школах ежедневный подъём государственного флага.

Радостным шагом с песней весёлой

В беседе с учителями и учениками перед заседанием Государственного совета по вопросам образования президент России Владимир Путин поддержал идею о ежедневном подъёме государственного флага. Глава государства заметил, что в учебных заведениях многих стран мира существует подобная традиция, включая и демонстрацию других государственных символов:

"Это — хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера".

Путин полагает, что для унификации процедуры подъёма флага России стоило бы ввести единый государственный стандарт. Можно ещё для более глубокого погружения образовательного процесса в нынешнюю систему духовно-нравственного воспитания инкорпорировать министерства образования и культуры в силовой блок к министерству обороны, МВД, ФСБ и Росгвардии.

Идея с подъёмом флага и создания целого обряда из этого процесса вполне осуществима. В стране ещё остались бывшие советские пионеры, которые хорошо помнят, как это происходило в пионерских лагерях, и поделятся опытом.

Мы поднимаем красное знамя

В советских пионерских лагерях практиковались традиции вооружённых сил. Армейский развод, когда поутру происходило построение войсковой части и сообщались личному составу новости, журились нарушители воинской дисциплины и вербально поощрялись положительные герои, в пионерской эстетике именовали линейкой.

Отряды выходили на линейку строем, как и полагалось в стране с казарменным режимом, занимали строго отведённое им место. Школьное ранжирование на классы вполне подходит для подобного обряда, тем более что и в пионерских лагерях отряды делились по возрастному принципу.

Пионеры, построенные строго по росту, подъём флага приветствовали салютом (вскинутой правой рукой в приветствии). В каких-то лагерях флаг поднимали под звуки пионерского горна и барабана, а где-то обходились только пионерским "модным битом". Кто-то был в восторге от этого ритуала, кого-то он раздражал своим солдафонством, а кому-то было попросту безразлично.

Всех объединяла причастность к чему-то, вроде бы, великому. В юные головы закладывалось осознание, что строиться надо по росту, передвигаться строем и иметь общее мнение, которому любезно научит коммунистическая партия — руководящая и направляющая. Ведь в тоталитарной стране право на существование имеет только правильное мнение партии, а остальные — ошибочные или преступные. Собственно, к такому же уровню плюрализма мнений постепенно подходят Россия и союзная Белоруссия.

Старые грабли

Юнармия

В советских школах никогда не было обязательной традиции подъёма государственного флага. В этом смысле идея, поддержанная президентом России, несомненно, является важным системным прорывом в установлении общественно-политической дисциплины.

Теперь не только молодые люди из Юнармии, любители военной эстетики, смогут приобщиться к казарменной системе, но и все школьники России. Через какое-то время, вероятно, кто-то предложит президенту возродить аналоги:

октябрят;

пионерской организации;

комсомола.

Создание видимости единства теми средствами, которыми это делалось в СССР, в нынешних реалиях представляется провальным. Собственно, известен и финал советской системы, чтобы сделать хоть какие-либо выводы и не налетать на старые грабли.

Поначалу подъём флага и, соответственно, линейка вызовут ощущение чего-то нового, а для старшего поколения забытого старого. Позднее, когда в течение всего учебного года и до выпуска из школы будет проходить этот духовно-скрепный ритуал, по законам жанра либо дети станут воспринимать его как занудную формальность, либо возненавидят всё, что связано с государственным флагом. Как говорил последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв:

"Это — диалектика, товарищи, и это надо понимать!"

Возбуждение патриотизма

Движение "особым" путём назад в будущее уже мало кого удивляет. Скорее изумляет и заставляет следить за происходящим, как за сюжетом психоделического сериала, который пока нереально выключить: в нынешнем общественно-политическом "телевизоре" попросту нет переключателя каналов, потому что он — один.

Да, сейчас в канун выборов началась демонстрация агитационных роликов различных партий, правда, знаменатель-то у них единый, который фактически повторяет отдельные тренды, заданные правящей политической элитой. Носители альтернативных идей и видения будущего России отчего-то внезапно становятся "экстремистами" и "иноагентами", благо не иностранными шпионами, как в лихие сталинские времена.

Вместо того, чтобы примерами реального улучшения жизни граждан и действительно важными для людей переменами в развитии страны возбуждать уважение и даже патриотический трепет перед символами государства, правящая политическая элита пошла по тропинке, протоптанной кирзовыми сапогами большевиков:

предлагают восхищаться прошлым, причём далеко не всегда однозначным;

готовиться к войне со всем остальным миром;

проводят театрализованное переформатирование патриотических чувств;

делят граждан на лояльных правящей политической элите и врагов России.

С чего начинается Родина

Вот так поучаствует школьник из российской глубинки в торжественном ежедневном подъёме флага, а потом пойдёт слить излишки навязанного патриотизма в холодный и обшарпанный деревянный школьный сортир, вспоминая бравурные кадры из телевизора о день ото дня хорошеющем народном образовании.

Посмотрит молодой россиянин на уничтожение урожая овощей, фруктов и ягод, который местные производители сельхозпродукции не смогли продать в городские магазины из-за непомерных издержек и жадности перекупщиков, да и усомнится в этом самом единстве и укрепляющейся государственности.

Послушает юный телезритель заявления представителей правящей политической элиты, какие дорогостоящие форумы, концерты, празднования и заказные кинофильмы должны осчастливить россиян, заглянет в кошелёк родителей, да и задумается, про его ли страну, поднимающуюся с колен и постоянно путающуюся в собственных трусах, говорят в телике.

Не дождутся медицинской помощи деревенские детишки или взрослые, потому что всё никак дорогу не приведут в порядок, чтобы добралась "Скорая помощь", и придёт внезапное осознание, что совсем не с торжественного подъёма государственного флага начинается Родина. Как метко заметила легендарная Фаина Раневская:

"Грустной жопой радостно не пукнешь".

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