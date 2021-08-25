На Первый канал подали в суд из-за панических атак

Дискуссия на тему, является ли российское телевидение "зомбоящиком", перешла в юридическую плоскость.

К ответу за "вынос мозга"

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила общественности, что житель города Игорь Мирзоев подал в Петроградский районный суд иск на Первый канал о компенсации морального вреда и убытков. Петербуржец уверен, что ухудшение его самочувствия вызвано регулярным просмотром телеканала.

Мирзоев даже обращался к психологу из-за нарушения общего психологического состояния и эмоциональной устойчивости, панических атак и навязчивых мыслей, вызванных, как посчитал специалист, просмотром новостей. Истец отметил в своём заявлении:

"Простой арифметический расчёт позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвящённых преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций (имеется в виду и сайт телеканала — прим. ред.)".

Как считает Игорь Мирзоев, телеканал нарушил его личные неимущественные права, "причиняя нравственные страдания", а также имущественные, выраженные в прямых расходах на восстановление психологического благополучия.

По словам истца, мужчина был вынужден потратить значительные средства на восстановление своего ментального здоровья и потребовал:

в качестве компенсации морального вреда 10 млн рублей;

на оплату медицинских услуг и расходы по оплате государственной пошлины 500 тысяч рублей.

Возможно, и другие телезрители присоединились бы к иску, особенно те, кто страдает от перманентного "выноса мозга" квазипатриотическим и милитаристским контентом, который сменяется рассказами о том, "как хорошо в стране советской жить".

Перенос в агитпроповскую реальность, как пишут граждане в социальных сетях (пока ещё разрешённых на территории РФ), и вправду приносит немалому количеству телезрителей, не утративших навыки самостоятельного мышления, настоящие нравственные страдания.

Нынешний контент отечественного телевидения явно не для слабонервных. Выдержать идеологические инъекции могут только привитые здравомыслием ещё при советской власти. Даже на одном из развлекательных телеканалов стали инкорпорировать в сюжет юмористического сериала агитки по теме национальных проектов России. Общественно-политическое вещание денно и нощно дробит сознание сюжетами:

об армии и вооружениях;

о неустанной заботе президента и "Единой России" о гражданах;

о внутренних и внешних врагах в стилистике "враг у ворот" и "если завтра война";

о стабильности, отсутствии времени на раскачку и одновременно о недопустимости "раскачивания лодки".

"Наша Russia" под ударом

Владимир Путин

25 августа 2021 года в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с учителями и преподавателями вузов педагог ярославской школы №26 Жанна Торхова пожаловалась главе государства на освещение деятельности педагогов в массмедиа и юмористических программах:

"Очень странно, когда про нашу работу говорят — "услуга", это неправильно… Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из (юмористической программы — прим. ред.) "Наша Russia", но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом. Уверена, что в нашей стране есть люди, которые готовы создавать и реализовывать новые проекты, направленные на поддержание позитивного образа и формирования уважительного отношения к учителям".

Учительница права, надо нанести решающий удар по сатире и юмору. Негоже строителям импортозамещённого будущего высмеивать пороки общества, шутить и в принципе улыбаться. В такой ответственный момент, когда вражеские спутники Илона Маска бороздят просторы околоземной орбиты, а лязг гусениц танков НАТО всё отчётливее слышен у наших границ, граждане просто обязаны ходить с каменными лицами, отпугивая недоброжелателей Родины, иноагентов и, попутно, коронавирус.

Глава государства согласился с Торховой, что советские литература и кинематограф создавали привлекательные образы учителей:

"Уверяю вас, все это понимают. Надо только, чтобы от понимания мы переходили к реализации. Страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства".

Владимир Путин не стал напоминать, что понятие "услуги" в отношении труда учителей и врачей, на которое пожаловалась главе государства Жанна Торхова, запустил в номенклатурный оборот Дмитрий Медведев, экс-президент страны, председатель партии "Единая Россия", которой правящая политическая элита пророчит очередную сокрушительную победу на грядущих выборах, подкрепляя уверенность единовременными выплатами пенсионерам и военнослужащим.

Вот оно что, Михалыч!

Подаст ли ярославская учительница иск на программу "Наша Russia", покажет время. А может быть и программа "Время" на Первом канале, чтобы нанести фатальный удар по общему психологическому состоянию и эмоциональной устойчивости Игоря Мирзоева с экстренным вызовом панических атак и навязчивых мыслей.

Учитывая тяжёлую поступь набирающего суперсилу демона стабильности, пронизанного стальными духовными скрепами и квантом исторической правды, Михаил Галустян и Сергей Светлаков оказались под реальной угрозой.

Вполне может статься, что во время таких вот онлайн-встреч президента России с трудовыми коллективами зарвавшимся сатирикам припомнят образы Ивана Дулина, первого в мире фрезеровщика с нетрадиционной сексуальной ориентацией, ставшего геем после командировки в Москву, и Михалыча, начальника цеха металлургического завода.

Тут налицо искажение светлого образа так называемого "человека труда", о котором теперь даже прописано в конституции России, а, если постараться, то можно ввернуть:

и про оскорбление ветеранов;

и про оскорбление верующих;

и про духовно-нравственные ценности;

и про историческую правду.

Не исключено, что Галустяну со Светлаковым припомнят и тандемные образы Славика и Димона. В контексте российской политической конфигурации подобная сатира выглядит практически экстремистской. По законам репрессивного жанра кто-нибудь из бдительных граждан или даже депутатов может возмутиться: "Он вам не Димон!"

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