В России снова усовершенствовали наградную систему

Президент России утвердил своим указом новый почётный знак "За успехи в труде", поддержав давние советские традиции.

Владимир Путин

Мечта Раневской

Новым почётным знаком станут награждать коллективы предприятий, организаций и учреждений за заслуги в:

промышленном и сельскохозяйственном производстве;

экономике, науке, культуре и искусстве;

просвещении, образовании и здравоохранении;

спорте, физической культуре и других сферах.

Почётный знак учреждён, как сказано в указе президента, "в целях усовершенствования государственной наградной системы Российской Федерации". И правда, в стране ещё недостаточно почётных званий, орденов, медалей и знаков, чтобы граждане ощущали на себе всю полноту заботы, признания и любви государства.

Награды, безусловно — один из символов государства, который выказывает благодарность страны человеку, который совершил какое-либо выдающееся деяние, принёсшее пользу обществу. Как говорил Никита Хрущёв:

"Награды получать приятно. Они украшают человека!"

Вот только, наверно, таких наград не должно быть огромное количество. Да и, вероятно, не стоит их девальвировать вручением за какие-либо прошлые и давно отмеченные заслуги или за то, что кто-то дожил до очередного юбилея, собирая коллекцию различных степеней. Своим отношением к полученным наградам в своё время поделилась великая актриса Фаина Раневская:

"В пять лет была тщеславна, мечтала получить медаль "За спасение утопающих". Теперь медали, ордена держу в коробке, где нацарапала: "Похоронные принадлежности".

Цена боевой награды

В советское время вовсю культивировалось трепетное отношение к орденам и медалям, включая и относящиеся к сугубо гражданской сфере. Если в странах вечно "загнивающего" капитализма мерилом успешности работника являлся финансовый эквивалент признания профессионализма, то в Советском Союзе можно было без труда морально удовлетворить человека, вручив ему грамоту. Бланки грамот в великом разнообразии свободно продавались в магазинах.

Особняком всегда стояли боевые награды, заслуженные потом и кровью, а порой и ценой жизни. Ветераны Великой Отечественной войны, с которыми довелось общаться, ещё в советское время сетовали, что негоже боевые награды вручать к юбилеям Победы. Уж слишком была высока их цена для солдат этой чудовищной войны.

Всё, что заслужили в годы военного лихолетья — самые ценные и понятно, за что получены. Разговоры на тему начались, когда вдруг советские власти решили вручить всем ветеранам по ордену "Отечественной войны", по сути, девальвировав действительно почитаемую награду.

Кто-то из ветеранов, напротив, с энтузиазмом воспринял вручение в мирное время боевого ордена за прошлые заслуги перед страной, а кто-то прямо говорил, что не выйдет на улицу с "иконостасом" юбилейных медалей на груди. Сейчас бы таких критично настроенных граждан, наверно, привлекли бы по соответствующим статьям.

Лайфхак Наполеона

Наполеон I Бонапарт

Наиболее ёмкое и несколько циничное определение функционала наградной системы дал император всех французов, великий полководец Наполеон Бонапарт, говоря об учреждённом им ордене "Почётного легиона":

"С этими презренными погремушками можно управлять людьми!"

Это наблюдение Бонапарта вполне очевидно. Для некоторых граждан, демонстративно проявляющих лояльность правящей политической элите, получение орденов к юбилеям и праздничным датам превратилось в банальное коллекционирование. Кто-то даже соревнуется с коллегами по номенклатурному признанию, ревнуя и переживая из-за знаков внимания к другим персонам.

Это вовсе не значит, что существующую в России практику надо отменить. Возможно, стоило бы сузить как перечень благодарного внимания со стороны государства к реальным заслугам гражданина, так и список поводов для награждения, что поднимет статус и ценность орденов и медалей. Пока же в России и некоторых других странах бывшего СССР продолжаются традиции наградного изобилия.

Пользователи социальных сетей довольно активно обсуждают новости о награждении министров и парламентариев государственными наградами. И те, и другие уже получили вознаграждение от государства в виде весьма солидных зарплат и премий, надбавок, которые могут в разы превышать должностные оклады, и солидных пенсий.

Бизнесмены же и без того за свои проекты получают нехилую прибыль, а за благотворительность всё-таки не очень прилично быть отмеченным, иначе меценатство следовало бы корректнее называть спонсорством.

"Засракульт"

Помимо государственных наград, существуют ещё и ведомственные, которых, наверно, и вовсе не счесть. Разумеется, отдельным кластером в системе знаков отличия располагается казачья модель украшения стилизованного гардероба, логика и смысловая нагрузка которого до сих пор до конца не изучены.

Сокращения же почётных званий, уже придуманные ироничными гражданами, порой, вызывают весьма пикантные чувства. Так, к примеру, звание "заслуженный работник культуры" в профессиональном сообществе именовалось не иначе как "засракульт".

Перечень всевозможных званий от "заслуженного" до "народного" тоже весьма велик, хотя, к примеру, не все заслуженные и народные в реальности пользуются успехом у публики. Собственно, всемирно известные западные артисты и музыкальные исполнители как-то обходятся без подобных званий, как и Голливуд — без орденов на знамени.

С другой стороны, находясь в Тунисе во времена президентства Зин аль-Абидин Бен Али, насмотревшись за неделю на всё богатое разнообразие билбордов с его изображением, включая и портреты в генеральской форме с наградами, на фоне навалившейся на организм гармонии с изобилием шведского стола и напитков как-то поутру проснулся с острым желанием получить большой африканский орден. Вот хочу и всё тут!

Возможно, следующим шагом в "дальнейшем усовершенствовании государственной наградной системы" станет учреждение почётного знака "За успехи в заработной плате", которым станут награждать секретным указом главы государства, чтобы не расстраивать обладателей почётного знака "За успехи в труде".

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