Андрей Караулов готов дать решающий бой судебной системе

Резонансное дело Александры Лисицыной, матери троих детей, продолжает удивлять своим абсурдом. О новом витке поведал Андрей Караулов. Возмущенный несправедливостью судебной системы, журналист с самого начала взялся доказывать невиновность несчастной многодетной матери.

Напомним, что еще в прошлом году в Серпуховском районном суде приступили к рассмотрению дела о якобы захвате лесных земель. Как уверяет следствие, Лисицына причастна к махинациям с участками.

На деле известно, что Александра Лисицына по совету друга семьи, который предложил помочь подобрать участок для личного пользования, оформила доверенность. Друг вскоре умер. А позднее выяснилось, что по доверенности на имя Лисицыной были приобретены сразу несколько земельных участков. Александра даже не видела тех людей, которые действовали от ее имени, но Лисицыну все же задержали. Ее 8 месяцев продержали в СИЗО, куда ее отправила майор юстиции Рангелова А. М., которая вообще не должна была заниматься этим делом.

Что показательно, бывший замгенпрокурора Виктор Гринь, тогда он был еще в должности, подписал обвинительное заключение с цитатами из материалов дела, которых в нем нет. Фальшивку подсунул явно кто-то из своих. Когда журналисты обратили внимание на это в суде, то стало понятно, что ни прокурор, ни судья не собираются брать эти данные в расчет. При этом прокуроры занимали исключительно обвинительную позицию, что сильно возмутило Андрея Караулова.

Приехав на очередное судебное заседание, тележурналист заявил судье Ольге Дворягиной, что он уверен, что дело Лисицыной сфабриковано, что это чей-то заказ. Телеведущий предполагает, что Гриня подставили, но недоумевает, почему при этом дело не отозвали обратно, чтобы сотрудники прокуратуры установили виновного.

Не менее сомнительно выглядят и данные о замерах участков. Из приобщенных к делу документов следует, что измерения делались при помощи прибора, каким лесничество не располагает. Так кто же тогда измерял спорные участки? И измерял ли?

Еще в прошлом месяце Караулов направил запрос в Федеральное агентство лесного хозяйства и получил следующий ответ: "Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельные участки отнесены к категории земель населенных пунктов, права зарегистрированы в 2014 году". Статус земель говорит о том, что в деле Лисицыной нет состава преступления.

Однако тот же Рослесхоз решил спустя небольшой промежуток времени незатейливо переобуться и на днях прислал письмо журналисту, где попросил опубликовать опровержение видеообращения:

"Каждый земельный участок, отнесенный к объектам недвижимости, имеет ряд обязательных характеристик, в том числе границы. Они определяются путем установления координат характерных точек границ, которые фиксируются в межевом плане и сведениях Единого государственного реестра недвижимости. Как следует из направленных Вам, приложенных к Письму схем пересечений границы земельных участков полностью расположены на землях лесного фонда. Именно этот факт, по мнению Рослесхоза, и явился основанием для возбуждения уголовного дела", — написал в письме заместитель руководителя Рослесхоза В. А. Спиренков.

Однако именно в Единый государственный реестр и не поленился обратиться Караулов. И все встало на свои места. Журналист недоумевает, суд разве не мог запросить выписку из реестра недвижимости об этих земельных участках! А если суд запросил, то что же в деле! Ведь в реестре четко написано о каждом земельном участке.

Караулов еще раз отмечает, что в действиях Лисицыной по этим объектам нет не только состава преступления, но и события. Потому что в реестре отсутствуют данные о произрастании леса на этих землях. Получается, что эти земли все же не принадлежат Рослесхозу.

Как можно было допустить, чтобы человека посадили почти на год в СИЗО, не собрав доказательную базу. Человека насильно лишили свободы. Андрей Караулов не намерен оставаться в стороне и молчать, тележурналист заявил, что будет требовать проведения парламентского расследования в новой Госдуме и будет добиваться для Рангеловой тюремного заключения. Не удастся замять скандал, ведь пока на свободе такие люди, как Рангелова, российскому обществу не стоит надеяться на справедливый и честный суд.