Александр Руцкой: ГКЧП - это глупость, но никакой не путч

Ровно 30 лет назад, утром 19 августа 1991 года, сначала по радио, а затем и по Центральному телевидению дикторы зачитали "Заявление Советского руководства". Так страна и мир узнали о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП.

Как было сказано в заявлении, ГКЧП был создан "в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего государства".

Имели право

О том, как он оценивает события августа 1991 года, Pravda.Ru рассказал Александр Руцкой, который в то время был вице-президентом России.

"Начнём с того, что это не путч, а Государственный комитет по управлению чрезвычайной ситуацией (так Руцкой назвал ГКЧП. — Ред.). Высасывают из пальца и "гоняют балду" на протяжении 30 лет. Это никакой не путч, на создание этого государственного комитета люди имели право. Потому что это были высшие должностные лица страны", — подчеркнул он.

По его мнению, члены ГКЧП не устраивали государственный переворот.

"Какой государственный переворот? Эти люди ничего не переворачивали. Как они были у власти на своих должностях: Язов, министр обороны, на своей должности, Крючков, председатель Комитета госбезопасности, на своей должности, Янаев, вице-президент, на своей должности. У кого-либо из них изменилась должность в процессе ГКЧП и впоследствии после ГКЧП? Нет. Поэтому никакой это не государственный переворот", — отметил Александр Руцкой.

"И все почему-то забыли, что с идеей создания государственного комитета первым выступил Горбачёв в марте 1991 года. А то, о чём вы говорите, произошло в августе", — добавил он.

Но всё равно ГКЧП был глупостью

Однако сам факт создания Государственного комитета по чрезвычайному положению Руцкой считает "глупостью".

"Как я оценивал тогда, так я и оцениваю сегодня. Я же не изменился. Ни фамилию, ни имя не изменил, ни убеждения не изменились. Поэтому как оценивал тогда, так и оцениваю сегодня. Оцениваю как глупость. Потому что посмотрите на членов ГКЧП — можно ли сделать вывод, что эти люди были способны на что-либо? Я сделал вывод, что ни на что не способны", — сказал он.

"Решением вице-президента СССР было создан Государственный комитет по чрезвычайному управлению страной. Почему было принято такое решение? Разгул сепаратизма по Советскому Союзу, разгул самостийности, демонстрации, экономика находилась в стадии развала. Поэтому и был создан Государственный комитет по чрезвычайному управлению страной", — подчеркнул экс-вице-президент России.

"Мало того, глава государства, президент, сбежал на дачу и придумал, что его кто-то там арестовал, чтобы не отвечать за последствия. Вот это правда, это правильно", — подчеркнул он.

Александр Руцкой считает, что сейчас звучат слишком упрощённые оценки событий августа 1991 года.

"То, что сегодня говорят, кто во что горазд, это ерунда чистой воды. А тем более, когда появляются эксперты, которые в 1991 году ещё в памперсах ходили, то вообще несут такую ахинею, что волосы дыбом становятся", — сказал он.

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