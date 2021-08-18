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Автор Василий Амирджанов

Власти обеспечат Рунет "государственным контентом"

Общество

Институт развития интернета в дополнение к уже предусмотренным в федеральном бюджете трём миллиардам рублей получит ещё семь на производство "государственного контента".

Власти обеспечат Рунет "государственным контентом"

Воспитание чувств

Согласно материалам Федерального казначейства, предусмотрено выделение из Резервного фонда правительства АНО "Институт развития интернета" внеочередных 7 млрд рублей "на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи".

Дополнительными миллиардами власти решили поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 года. Источник одного из российских СМИ в Администрации президента России рассказал журналистам, что в 2022 году произойдёт корректировка ассигнований в сторону "значимого увеличения объёмов средств" в 1,5 раза, а на дальнейшую перспективу — в два раза.

Понятие "гражданская идентичность" определяется, в частности, как индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта. Иными словами, вдруг решили, что пора всё-таки объединять россиян в нацию, в народ.

Насколько трата таких немалых средств будет способствовать возникновению ощущения причастности к нации и даже гордости за страну у тех граждан, которые по 75 рублей за СМС пытаются собрать денежку на необходимые операции детям, пока доподлинно неизвестно.

Воспитание чувств за деньги — хлопотное дело. Причём далеко не всегда результативное. Если исходить из традиций, переданных нам советскими предками, то группы специалистов создадут некий продукт, вписав в сметы выделенные миллиарды и составят красивые отчёты с терминами и словосочетаниями, культивируемыми правящей политической элитой:

  • национальные проекты;
  • военно-патриотическое воспитание;
  • духовно-нравственные ценности и скрепы;
  • особый путь;
  • историческая правда.

В контексте тренда на приведение общественного сознания к единому знаменателю, не допускающего дискуссии на темы политических взглядов, путей развития страны и оценок исторических событий, с высокой долей вероятности можно предположить, что власти решили предпринять очередную попытку причесать Рунет под модель федерального телевещания.

Историк под следствием

Facebook
Facebook

В советское время главной целью обозначали построение коммунизма. Кто-то в это верил, кто-то хотел верить, а кто-то просто существовал в предложенной реальности. Сейчас же, за неимением глобальных целей, кроме движения по далеко не всем гражданам понятному "особому" пути, власти предлагают только культ прошлого.

В этом есть и свои резоны. Создание матрицы так называемой исторической правды, не терпящей дискуссионности, обращает граждан скорее к успешному опыту Александра Дюма, нежели к непредвзятым оценкам, которые позволяют избежать государству очередных встреч с пресловутыми граблями.

Сейчас уже мало кого удивляет преследование граждан, в частности историков, за их оценки прошлого, отличающиеся от культа, предложенного правящей политической элитой. Директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова пригласили в Следственный комитет из-за поста в Facebook, в котором историк привёл доводы, почему недальновидно переименовывать площадь Якова Свердлова в площадь Александра Невского. Перед Чернышовым замаячила статья 354.1 УК РФ, в части осквернения символов воинской славы России, за его беспристрастный анализ:

"Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом. Первый — классический бандит, на революционный волне случайно попавший в верховную власть. Второй — классический коллаборационист, который продался завоевателям за статус (сейчас бы сказали — власовец). И оба они (а точнее, образы, которые мы обсуждаем) — плод фантазий пропагандистов советской эпохи…

Коллаборационист — нейтральный термин, означающий сотрудничество с врагом. Золотая Орда — это враг, захвативший в XIII веке русские княжества. Сейчас бы мы назвали это оккупационным режимом… Собственно, это не скрывается даже в наших учебниках истории. Только там говорится о том, что он делал это как дальновидный политик, избегая угрозы войны на два фронта, и бился с Западом".

Примерно как сейчас некоторые российские политики и представители номенклатуры вдруг стали рассуждать об афганском движении Талибан* (организации, запрещённой в РФ). Вроде бы — террористы, которые набирают в наложницы 12-летних девочек, забивают камнями женщин и отрубают головы мужчинам, но в суждениях некоторых российских дипломатов вооружённые бородачи — "вменяемые" и "нормальные мужики".

Ответить за Невского и Батыя

 

В своих рассуждениях Сергей Чернышов коснулся и темы Ледового побоища, заявив, что этот исторический эпизод "попал в учебники истории прямиком из киноэкранов". Собственно, когда Сергея Эйзенштейна стали критиковать представители исторической науки за недостоверность костюмов псов-рыцарей в его картине "Александр Невский", то он спокойно ответил, что как он снимет кино, так и будут потом воспринимать историю.

К слову, за неимением портрета легендарного князя, властями был взят за основу кинообраз Николая Черкасова, который даже попал на одноимённый советский орден.

Собственно, само место Ледового побоища до сих пор так и не определено. Эпохальное событие, как рассказывала советская и теперь уже российская историческая наука, а доподлинно никто и не знает, где же всё-таки оно происходило.

Во времена царской России власти долго мучались с выбором места, где же всё-таки состоялась Куликовская битва. Номенклатура тогда озаботилась темой на фоне всё той же установки "на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи".

Теперь же Ледовое побоище и Куликовская битва входят в перечень памятных дат военной истории России. Об этих событиях, выходит, можно говорить только то, что требуется, или шёпотом в узком кругу, при этом всё равно рискуя попасть под репрессии. Вероятно, ассигнованные миллиарды на "государственный контент" в Рунете коснутся и унифицированного мнения об истории страны. Сергей Чернышов поделился своими суждениями в Facebook:

"До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — ВОВ, то в общем ты никому и не интересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно, как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах "оскорбление", "неуважение", "унижение" — но в истории нет таких терминов, и я естественно бесконечно далёк от их применения. В общем, в интересные времена живём, разговариваем со следователями о Невском и Батые".

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