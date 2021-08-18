Власти обеспечат Рунет "государственным контентом"

Институт развития интернета в дополнение к уже предусмотренным в федеральном бюджете трём миллиардам рублей получит ещё семь на производство "государственного контента".

Воспитание чувств

Согласно материалам Федерального казначейства, предусмотрено выделение из Резервного фонда правительства АНО "Институт развития интернета" внеочередных 7 млрд рублей "на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи".

Дополнительными миллиардами власти решили поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 года. Источник одного из российских СМИ в Администрации президента России рассказал журналистам, что в 2022 году произойдёт корректировка ассигнований в сторону "значимого увеличения объёмов средств" в 1,5 раза, а на дальнейшую перспективу — в два раза.

Понятие "гражданская идентичность" определяется, в частности, как индивидуальное чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта. Иными словами, вдруг решили, что пора всё-таки объединять россиян в нацию, в народ.

Насколько трата таких немалых средств будет способствовать возникновению ощущения причастности к нации и даже гордости за страну у тех граждан, которые по 75 рублей за СМС пытаются собрать денежку на необходимые операции детям, пока доподлинно неизвестно.

Воспитание чувств за деньги — хлопотное дело. Причём далеко не всегда результативное. Если исходить из традиций, переданных нам советскими предками, то группы специалистов создадут некий продукт, вписав в сметы выделенные миллиарды и составят красивые отчёты с терминами и словосочетаниями, культивируемыми правящей политической элитой:

национальные проекты;

военно-патриотическое воспитание;

духовно-нравственные ценности и скрепы;

особый путь;

историческая правда.

В контексте тренда на приведение общественного сознания к единому знаменателю, не допускающего дискуссии на темы политических взглядов, путей развития страны и оценок исторических событий, с высокой долей вероятности можно предположить, что власти решили предпринять очередную попытку причесать Рунет под модель федерального телевещания.

Историк под следствием

Facebook

В советское время главной целью обозначали построение коммунизма. Кто-то в это верил, кто-то хотел верить, а кто-то просто существовал в предложенной реальности. Сейчас же, за неимением глобальных целей, кроме движения по далеко не всем гражданам понятному "особому" пути, власти предлагают только культ прошлого.

В этом есть и свои резоны. Создание матрицы так называемой исторической правды, не терпящей дискуссионности, обращает граждан скорее к успешному опыту Александра Дюма, нежели к непредвзятым оценкам, которые позволяют избежать государству очередных встреч с пресловутыми граблями.

Сейчас уже мало кого удивляет преследование граждан, в частности историков, за их оценки прошлого, отличающиеся от культа, предложенного правящей политической элитой. Директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова пригласили в Следственный комитет из-за поста в Facebook, в котором историк привёл доводы, почему недальновидно переименовывать площадь Якова Свердлова в площадь Александра Невского. Перед Чернышовым замаячила статья 354.1 УК РФ, в части осквернения символов воинской славы России, за его беспристрастный анализ:

"Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом. Первый — классический бандит, на революционный волне случайно попавший в верховную власть. Второй — классический коллаборационист, который продался завоевателям за статус (сейчас бы сказали — власовец). И оба они (а точнее, образы, которые мы обсуждаем) — плод фантазий пропагандистов советской эпохи… Коллаборационист — нейтральный термин, означающий сотрудничество с врагом. Золотая Орда — это враг, захвативший в XIII веке русские княжества. Сейчас бы мы назвали это оккупационным режимом… Собственно, это не скрывается даже в наших учебниках истории. Только там говорится о том, что он делал это как дальновидный политик, избегая угрозы войны на два фронта, и бился с Западом".

Примерно как сейчас некоторые российские политики и представители номенклатуры вдруг стали рассуждать об афганском движении Талибан* (организации, запрещённой в РФ). Вроде бы — террористы, которые набирают в наложницы 12-летних девочек, забивают камнями женщин и отрубают головы мужчинам, но в суждениях некоторых российских дипломатов вооружённые бородачи — "вменяемые" и "нормальные мужики".

Ответить за Невского и Батыя

В своих рассуждениях Сергей Чернышов коснулся и темы Ледового побоища, заявив, что этот исторический эпизод "попал в учебники истории прямиком из киноэкранов". Собственно, когда Сергея Эйзенштейна стали критиковать представители исторической науки за недостоверность костюмов псов-рыцарей в его картине "Александр Невский", то он спокойно ответил, что как он снимет кино, так и будут потом воспринимать историю.

К слову, за неимением портрета легендарного князя, властями был взят за основу кинообраз Николая Черкасова, который даже попал на одноимённый советский орден.

Собственно, само место Ледового побоища до сих пор так и не определено. Эпохальное событие, как рассказывала советская и теперь уже российская историческая наука, а доподлинно никто и не знает, где же всё-таки оно происходило.

Во времена царской России власти долго мучались с выбором места, где же всё-таки состоялась Куликовская битва. Номенклатура тогда озаботилась темой на фоне всё той же установки "на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи".

Теперь же Ледовое побоище и Куликовская битва входят в перечень памятных дат военной истории России. Об этих событиях, выходит, можно говорить только то, что требуется, или шёпотом в узком кругу, при этом всё равно рискуя попасть под репрессии. Вероятно, ассигнованные миллиарды на "государственный контент" в Рунете коснутся и унифицированного мнения об истории страны. Сергей Чернышов поделился своими суждениями в Facebook:

"До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — ВОВ, то в общем ты никому и не интересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно, как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах "оскорбление", "неуважение", "унижение" — но в истории нет таких терминов, и я естественно бесконечно далёк от их применения. В общем, в интересные времена живём, разговариваем со следователями о Невском и Батые".

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