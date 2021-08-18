Руслан Хасбулатов о ГКЧП: "Путчисты" проявили мужество"

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опубликовал заявление, посвященное событиям августа 1991 года. И спустя 30 лет Михаил Сергеевич не говорит, что ответственность за происходившее тогда несет и он. Виноваты все, но не Горбачев.

Михаил Горбачев по-прежнему не признает своей ответственности

В частности, отмечает он, путч в 1991 году провалился, "но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза".

"Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", - заявил экс-президент.

"Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны", - подчеркнул Горбачев.

Руслан Хасбулатов: это был переворот, так пытались спасти СССР

Pravda.Ru побеседовала с одним из участников тех событий. Руслан Хасбулатов в августе 1991 года был исполняющим обязанности председателя Верховного Совета РСФСР. Он был автором воззвания "К гражданам России", осуждающим ГКЧП.

Те события Руслан Хасбулатов сейчас называет "государственным переворотом", целью которого "действительно была попытка спасти Советский Союз".

Он подчеркнул, что тогда выступил не против целей и задач ГКЧП, а методов, которыми члены Комитета пытались их достичь:

"Дождались, пока глава государства уедет в отпуск, тихо-тихо начали плести заговор. Все это были люди, наделенные огромной властью. Почему они не созвали Верховный Совет, как это я сделал, не изложили свою позицию? Вот в чем у меня были расхождения. Об этом я с ними говорил – и с Лукьяновым, и с Крючковым, и с Павловым (членами ГКЧП - прим.). Со всеми. И с Янаевым, которого я знал два десятилетия еще до этого. Вот в чем была суть моих разногласий, а не то, что они ставили какие-то плохие цели. Цели у нас были общие. У меня, во всяком случае".

По словам Хасбулатова, "рассуждать легко тому, кто там не участвовал: "ах, надо было то сделать, ах, надо было то сделать, путчисты проявили слабость".

"Нет, "путчисты" проявили мужество. Они не стали проливать кровь, как бандиты Ельцина сделали в 1993 году. Это великое достоинство, а не слабость", - считает он.