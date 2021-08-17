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Автор Олег Артюков

Тридцать лет спустя: "Произошедшее в августе 1991 года я не могу объяснить до сих пор"

Общество

Тридцать лет назад в Советском Союзе произошли события, которые, по сути, стали точкой невозврата. После них стало понятно, что удержать СССР от развала практически невозможно. 

Тридцать лет спустя: "Произошедшее в августе 1991 года я не могу объяснить до сих пор"

19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), в составе которого были ряд высокопоставленных деятелей советского правительства, объявил о том, что к нему переходит вся полнота власти. Члены ГКЧП выступили против подписания нового союзного договора и преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств, куда планировали войти девять из 15 союзных республик. Начать подписание договора планировалось 20 августа.

Как известно, ГКЧП не смог удержать власть. Уже 22 августа почти все его основные участники были арестованы.

За прошедшее время сказано и написано о ГКЧП было очень много. Так же много - и диаметрально противоположных - оценок тех событий. А что думают участники тех событий сейчас? Вот, например, мнение советского и российского политического деятеля Алексея Подберёзкина.

- Сейчас, спустя три десятка лет, как вы оцениваете те события?

- Так же, как и 30 лет назад: как хаос с выпадением многих случайностей, многочисленных воль, отсутствием продуманных действий одной и другой сторон. Объяснить логически то, что произошло, я тогда не мог и сейчас не могу. Все было сумбурно и противоречиво. А в итоге получилось так, как получилось.

- Была ли это попытка госпереворота. Или, может быть, попытка спасти страну?

- Нет, это не была попытка госпереворота. Так получилось, что я ситуацию наблюдал изнутри, из Кремля и из Белого дома. Я был в штабе обороны Белого дома так называемом и одновременно у меня друзья были, как, впрочем, и у большинства других людей, которые были и там, и там. Это сейчас кажется, что там были какие-то жесткие позиции – белые, красные. На самом деле ничего такого подобного не было. 

Была попытка взять ситуацию под контроль. Совершенно правильная попытка ГКЧП. Потому что страна разваливалась. Хотели подписать соглашение по ликвидации СССР, не имея на это ни правовых, ни политических прав. ГКЧП, по сути дела, это была попытка помешать антиконституционному перевороту, который хотел совершить Михаил Горбачев с товарищами из других республик. 

И последующие 30 лет подтвердили этот вывод. Потому что республики каким-то образом - та же самая Украина - получили территории, которые им никогда не принадлежали. Не только Украина. Остались неурегулированными вопросы и с Грузией, и с Прибалтикой, и с Белоруссией, практически со всеми остальными республиками, которые входили в состав Советского Союза. 

А самое главное, что были порушены волевым образом, просто ломом разбиты все устоявшиеся политические, экономические связи и выброшены за скобки 25 миллионов русских граждан. Поэтому вот эти все проблемы появились и сейчас существуют. Именно тогда появились, от Приднестровья, Осетии и Абхазии и до Украины и Прибалтики. И они не могут быть решены. 

Как можно поддержать ликвидацию государства? А кто спрашивал у узбеков, азербайджанцев, киргизов, которые до сих пор расхлебывают эту кашу? Никто же их не спрашивал. Это очень узкие партийные хозяйственные элиты между собой договорились приватизировать государственную собственность – вот это в основе было. И как можно с этим согласиться?

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Куратор: Наталия Красовская
Темы гкчп алексей подберёзкин
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