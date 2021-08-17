Ругающие коррупцию россияне с упоением дают взятки

Россияне на всех уровнях привыкли к коррупции и не видят в ней особенной проблемы. Психологическая готовность воспринимать ситуацию "по факту" играет с нами злую шутку век за веком.

В XXI веке частно-государственное партнёрство в России развивается по формуле, актуальной во времена Гоголя. Хищения государственных средств никого не шокируют и не смущают.

На сегодняшний день дел, возбуждённых даже в связи с пандемией (хищением средств в области государственных закупок масок, перчаток, антисептиков и "антиковидного" оборудования), уже накопилось достаточно, чтобы бить тревогу.

Глава комитета по противодействию коррупции Марина Галюченко пояснила, что в конце года их будет на 30% больше, чем в прошлом году. Так участники рынка пытаются добрать недополученную в прошлом году прибыль, сообщает "НГ".

А председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что, к примеру, в части учреждений была ограниченная подача тестов, но куда списали остальные — непонятно. Как с этим бороться — тоже ещё неизвестно.

Вариант на все случаи жизни: "Раз-два-три, Путин, уходи", — вряд ли можно считать осмысленным, пишут эксперты. Проблема в том, что даже будь народ чист как младенец и вакцинирован от коррупции таким стойким антивирусом, что коррумпированной власти приходится ломать его об колено, ситуация бы не изменилась.

Фактически коррупция присутствует во всех странах мира, но мало где она является системным явлением.

Корни этого лежат в психологии людей, считает редактор портала Carnegie.Ru Александр Баунов. По его словам, россияне после 70 лет жизни при навязанном коллективизме впадают в другую крайность.

Сегодняшняя Россия есть общество индивидуалистов. В нём никто ни о ком не заботится, так как малейшие личные неудобства считаются более важным фактором определения, как себя вести, чем риски для себя же и для других.

Запад при этом в большей степени коллективистское общество, несмотря на широко распространённые клише про жажду наживы.

А русские могут сплотиться только при атаке внешнего врага. При этом в стране нет и традиционного, например, для Востока социума, построенного на родоплеменных отношениях. Но гражданской модели, основанной на горизонтальных связях и на законе, тоже нет, потому и государство существует в социуме как вещь в себе.

Отметим, что последнее исследование, опубликованное журналом "Психология и бизнес", продемонстрировало, что 60% респондентов из сельской местности открыто признались, что не считают воровство зазоpным.

Однако, они считают: можно брать (воровать) у условного колхоза, но никак не у соседа. Сосед в ряде случаев является единственным, на кого можно опереться в трудную минуту. Этот фактор по эмоциональной значимости находится на уровне вопроса "жизни и смерти".

Последний опрос социологов ВШЭ показал, что с каждым десятилетием россияне всё спокойнее относятся к коррупции. По сути, за неполные три десятилетия доля респондентов, осуждающих коррупцию, снизилась на треть.

Не секрет, что почти все россияне плохо относятся к чиновникам. Социологический опрос фонда "Общественное мнение" утверждает, что 74% россиян считают, что в умах сограждан преобладает отрицательное отношение к госслужащим. При этом более трети (!!!) из них хотели бы стать чиновниками.

Так что логично: если более трети населения державы хочет перейти в статус "врагов народа", то напрашивается обозначенный вывод.

Привычка к коррупции стала частью массового сознания, и нам с этим придётся жить ещё долгие годы. Разве что придёт очередной Сталин, которого как жёсткую справедливую руку и суд ждёт почти половина россиян.

Но при этом в народе популярна старая песня: "Ну воровали, ну взятки давали — кто их когда не давал на Руси? Правда при Сталине брать перестали мы, но от времён тех господь упаси…"

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