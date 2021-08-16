Анатолий Некрасов: "Плохие отношения тёщи с молодой семьей сказываются на детях"

Как избыточное материнское чувство тёщи по отношению к дочери влияет на жизнь молодой семьи и что в этой ситуации может сделать зять, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру писатель, психолог, философ, член Союза писателей России Анатолий Александрович Некрасов.

Избыточное материнское чувство

— Анатолий Александрович, мы сегодняшнюю тему решили обозначить как семейный треугольник: он, она и тёща. Может быть, вы нам расскажете об основных моментах взаимоотношений?

— Эта тема настолько глубокая и многоплановая, настолько сильно влияет на жизнь молодых, на детей этих молодых.

В основе всех этих анекдотов и негативного представления о тёще лежит одно простое качество — избыточное материнское чувство.

Тёща — это мать дочери. В копилку избыточного материнского чувства входят:

контроль над дочерью;

чувство собственности;

забота о дочери.

Когда копилка переполнена, она начинает действовать и на всех остальных, кто попадает в это окружение. Кто первый попадает? Сама дочь, она в этом воспитывается, приобретает не самые лучшие качества под давлением избыточного материнства. Потом в это пространство попадает зять, ему тоже достаётся.

— Если тёща одна воспитывала дочку, это тоже сказывается, если она росла в полной семье или неполной?

— Не столь резкая граница здесь. Потому что и при наличии отца тёща бывает классная, и при отсутствии отца тёща бывает классная. И, соответственно, наоборот. Большой разницы нет. Это зависит от её состояния. Если в ней есть избыточное материнское чувство — есть муж, нет мужа, она всё равно будет контролировать по полной программе.

Муж может оттянуть внимание на себя, и она будет не столь активной. Но бывает, что она и мужа включает в этот процесс, и они вдвоем воздействуют на молодую пару.

Зять против тёщи

— А вот что касается поведения зятя? Как он может избыточное материнское чувство компенсировать?

— Расскажу вам одну историю короткую. Ко мне приходит на приём тёща и начинает жаловаться на зятя: "Помогите. Я хочу с вами побеседовать, объяснить ситуацию. Потом направлю к вам свою молодую пару, чтобы вы им вправили мозги". Я говорю: "А что происходит?" Говорит: "Представляете, я всё сделала для дочери. Я её подготовила к замужеству, научила всему-всему. Я купила квартиру ей в этом же подъезде, этажом выше, чтобы была рядышком. Выдала замуж. Сыграли свадьбу. Всё замечательно. Зять замечательный. Всё мне понравилось. Я дала им день отдохнуть. Не появлялась. Через день прихожу в квартиру, ключ вставляю — не открывается. Я не поняла. Поднялась этажом выше, может быть, ошиблась квартирой. Нет. Эта. Стучу. Выходит зять и говорит: "Здравствуй, тёща". — "Здравствуй. А что с дверью?" Говорит: "Я замок сменил". — "А зачем?" — "Чтобы ты не ходила. У нас своя семья. Сейчас извини. Мы заняты". И закрыл дверь. "Это что за жизнь?" Так что по-разному реагируют зятья.

Кто-то, наоборот, активно включается в игру избыточного материнского чувства, потому что его тоже обласкивают, он под материнское покрывало заходит, и они такими птенчиками остаются надолго, пока что-то не произойдёт. Это второй вариант. Третий вариант — когда зять начинает пытаться что-то сделать, но решительности такой нет, как в первом варианте, полностью тёщу отставить.

Поэтому начинается процесс серьёзных конфликтов с тёщей, женой, потому что жена и тёща на короткой связи. Эта война может длиться до развода или всю жизнь.

— Бывает, когда дочка так привязана к матери, заглядывает ей в рот, что это даже пересиливает её чувства к мужу.

— Это относится к третьему варианту, когда муж пытается создать семью, выстроить независимость от тёщи (это как подвариант), а жена чётко встает на сторону матери, и дальше уже счастья не видать. Если эта связь настолько сильна, что муж ни при каких условиях не может преодолеть её, то здесь развод гарантирован. Он зачастую бывает единственным выходом.

— То есть в этой ситуации что-то сделать весьма трудно?

— Бывает, что и невозможно, настолько крепкая связь матери и дочери. У меня есть книга "Материнская любовь". А есть "Путы материнской любви". Вышла позже. Там акцент именно на взаимоотношениях дочери и матери, столько живых примеров. У кого есть трудности в отношениях матери и дочери, пожалуйста, в этой книге вы найдёте ответы на многие вопросы. Столько драм и трагедий, я эту тему исследовал глубоко.

Негармоничные отношения тёщи с молодой семьёй сказываются потом и на детях этой молодой пары. То есть процесс продолжается. Так что это серьёзная проблема.

— Правильно говорить репéрные точки, а не рéперные. Потому что "репéр" — это французское слово, ударение на последний слог. Реперные точки указать в браке вы могли бы? Как избежать негатива?

— Первое условие для реального выхода из ситуации — это немедленно после свадьбы отделиться и уехать подальше. Ни в коем случае не жить вместе, в одном доме, на одной улице, а желательно — и в одном районе, а то и в одном городе. Это географическое разделение. Если тёща настоящая, матёрая, то она достанет в любой точке земного шара и будет семью разрушать. Но уже не каждый день она будет появляться.

Второе. Запретить тёще помогать в хозяйственных вопросах:

готовить обеды;

стирать;

гладить;

убирать квартиру.

Не допускать её энергию до внутреннего пространства семьи. Она по-своему разложит трусы, приготовит соответствующий борщ, который поест зять, у него может быть несварение, а у дочери, наоборот, к матери притяжение. Это же всё энергетика работает: какие мысли она заложит, то мы и съедим.

Третий момент — помочь жене перестроиться с фокуса на мать на себя. Мужчине надо быть супермужчиной, проявить максимум мужских качеств, вызвать интерес. Не просто люблю, не просто секс.

Секс тоже хороший инструмент, можно его использовать эффективно. Главное, дочь развернуть в свою сторону, чтобы она смотрела на тебя, а не на мать.