Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах

На встрече с участниками арт-кластера "Таврида" Сергей Лавров порассуждал о западных стереотипах о России.

Позитивные стереотипы

Сергей Лавров, отвечая на вопрос аудитории об образе России за рубежом, заметил, что в традиционных западных стереотипах о стране — водке, балалайке и медведе — нет ничего плохого. Министр считает эти стереотипы позитивными, в отличие от ассоциаций с другими странами:

"Слава Богу, что у нас такие символы! Не мы их придумывали, от жизни всё это идёт. Никакого тайного совещания в Российской империи или заседания Политбюро (ЦК КПСС — ред.) по этому поводу не было. Просто воспринимают нас как страну балалайки, медведей, водки. Это, во-первых, признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи — это ещё признак нашего бережного отношения к природе".

Задавший вопрос интересовался, как же, по мнению главы российского внешнеполитического ведомства, можно изменить подобные представления об элементах отечественной культуры. Действительно, довольно странно, что о таком огромном многонациональном государстве с богатейшей и непростой историей, гигантским багажом культурного, научного и ментального наследия в течение, наверно, пары веков в глазах иностранцев сохраняются водка, балалайка и медведь.

Глава МИД России, тем не менее, подчеркнул, что эти стереотипы гораздо лучше, чем ассоциации, которые, по его мнению, возникают у многих людей с США, и в качестве примера привёл индейцев:

"Их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи вот гуляют у нас по всей стране".

Сергей Викторович забыл добавить, что "в Америке негров линчуют", да и вообще Штаты скоро загнутся, не выдержав конкуренции с Россией. Тема соревнования с Соединёнными Штатами ещё в советское время не давала покоя носителям большевистских скреп и даже нашла своё отражение в анекдоте о хрущёвских временах, когда был популярен лозунг "Догоним и перегоним Америку!":

"Армянское радио" спрашивают: "А мы правда можем догнать и перегнать Америку?" "Можем!", — уверенно отвечает "Армянское радио", — "Но только надо будет бежать очень быстро, чтобы они нашего голого зада не заметили".

Мина под государство

Захар Прилепин

Всё-таки не только водкой, балалайкой и медведями богаты иноземные стереотипы. На закате советской власти вполне справедливо "буржуям" повсюду мерещились сотрудники КГБ СССР. Этот стереотип талантливо обыгран в комедии Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

Правда, по нынешним временам, когда в России законодательно закреплена защита оскорблённых в чувствах, эта картина вряд ли будет показана на том же федеральном телевидении. На телеканалах "Звезда" и "Спас" уж точно. Ну а уж классика отечественной комедии "Праздник святого Иоргена" так и вообще, вероятно, потянет на пожизненное заключение.

В сознании западного обывателя уже прочно закрепилась тема прав и свобод человека, в особенности вновь расцветающая в России запретительная и репрессивная парадигма. Притеснение некоторых особо активных в критике СМИ тоже, к сожалению, стало отличительной чертой современной России. Об этом недавно говорил сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин.

Прилепин выступил против давления на отечественные СМИ, включая блокировку в интернете и мотивирование владельцев распустить редакции:

"Мы не будем тыкать пальцем в небо, если предположим, что (от граждан — ред.) хотят скрыть реальную электоральную картину, что вредно для государства и президента. Государство, которое не знает, как всё обстоит, — в нём заложена мина замедленного действия".

Обоснованные тревоги

Оценки Прилепина о ситуации со СМИ вполне разделяют не только представители коллективного Запада, но и в российском обществе не сильно радуются агитпропу, который возродил, казалось бы, оставленный в прошлом стереотип.

В советской системе, несмотря на похожее следование "особым" путём, поддерживался некий баланс информированности руководства страны. Как в своё время рассказывал бывший старший офицер КГБ СССР, Москва получала информацию о состоянии дел в регионах из двух основных источников — из обкомов КПСС и от местных чекистов. Эти две структуры, как правило, соблюдали принципы конкуренции, и, если одни наврут, то другие поправят.

С развалом Советского Союза демократическая система, которую пытались реализовать в России, предполагала, что органы безопасности будут заниматься своим прямым делом и не вмешиваться во внутреннюю общественно-политическую повестку, а свободная пресса возьмёт на себя роль открытого информатора властей и граждан. Борьба же за аудиторию и рекламодателя, как это уже сложилось на Западе, заставит СМИ, вне зависимости от собственника, говорить обо всём, что происходит в стране от Москвы до деревни Кукуево.

К сожалению, не сложилось. В 1990-е ещё можно было застать СМИ, которые были отчасти независимыми в своей редакционной политике. Даже в эфире ВГТРК звучала критика власти, что сейчас выглядит как нечто фантастическое.

Финансовая поддержка региональными властями местных СМИ постепенно стала зависеть от лояльности массмедиа правящей политической элите. В результате уже в после 2000 года, когда Россия снова двинулась по тому самому "особому" пути, уже можно по пальцами пересчитать СМИ, которые могут себе позволить исповедовать плюрализм мнений и не работать по одобрительному кивку "сверху".

Об этом и говорит Захар Прилепин. Другое дело, что в самом политике удивительно сочетаются, вроде бы, и либеральные ценности, и необъяснимая страсть к наследию большевистских вождей, включая Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского.

Допрошенный кот

Появились и другие стереотипы, о которых, возможно, ещё не доложили Сергею Лаврову. Машина репрессий перманентно поставляет в интернет всё новые и новые мемы. Одним из них стал допрошенный кот.

На фото, которое вирусно распространилось по Рунету, красовался протокол опроса, проведённого в городе Бологое Тверской области. Следователи опросили кота в качестве свидетеля по уголовному делу:

"Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений пояснить ничего не смог".

Хочется надеяться, что это всё-таки был плод креатива приколистов-полицейских, хотя, наблюдая за развитием преследования инакомыслящих, можно легко поверить, что домашний кот может стать "берлинским пациентом". Собственно, к водке, балалайке и медведю, Сергей Лавров как-то забыл добавить знаменитый "Новичок" и притчи о спортивном допинге, которые вполне можно уже отнести к развитию стереотипной повестки.

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