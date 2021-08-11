Борьба с пропагандой ЛГБТ оборачивается рекламой движения

Очередную склоку затеяли якобы носители духовно-нравственных ценностей, обвинив педагогов детского лагеря в пропаганде ЛГБТ.

День наоборот

В Свердловской области набирает обороты скандал с детским лагерем "Салют", что под Артёмовским. Родители и общественники, озабоченные эстетикой ЛГБТ, бьют в бубны войны, обвиняя педагогов в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Причиной стало традиционное для этого лагеря мероприятие — "День наоборот", когда дети должны "смешно" одеться. Одним из таких смешных вариантов стало переодевание мальчиков и девочек в одежду противоположного пола.

Один из мальчиков, который не хотел примерять одежду девочек, снял видео, на котором запечатлел дефиле мальчишек в девичьих платьях и юбках. Парень не преминул сообщить об этом матери, Юлии Малыгиной, которая, в свою очередь, подняла шум:

"Позвонил сын, сказал, что не знает, что делать, потому что всех заставляют переодеваться в вещи девочек, краситься. А девочки должны были переодеться в вещи мальчиков и вести себя как лица противоположного пола целый день. В нашей семье не принято женскую одежду надевать мужчинам. Попросила его не участвовать в этой вакханалии и прислать видео".

Тяжело же жить людям, которые шутки и дурачества воспринимают прямолинейно. С запуском в России запретительного маховика, который якобы охраняет духовно-нравственные ценности, немало людей стали чрезвычайно серьёзными.

Примерно, как переполненный большевистскими скрепами гражданин, нашедший-таки повод написать донос в НКВД на соседа по советской коммуналке. Нет, даже не корысти ради, а просто потому, что этому учит действующая власть и всячески вдалбливают в головы граждан лояльные ей массмедиа.

Совет отцов наносит удар

Видео сына Юлии Малыгиной попалось на глаза главе Совета отцов Свердловской области Вячеславу Бальцевичу, который тут же потребовал строго спросить с администрации детского лагеря:

"Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными причёсками и ужимками? Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?… Люди, которые организовали это, должны понести ответственность в соответствии с законодательством".

В администрации детского лагеря "Салют" прибалдели от такого внезапного поворота и объяснились:

"День наоборот" — это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки. Дети просто неправильно восприняли, или до них неправильно донесли информацию. Соответственно, "День наоборот" был прекращён сразу же. Ничего пропагандистского в этом не было".

Разрешена ли в детском лагере игра в салочки, когда однополые дети прикасаются друг к другу, в администрации не уточнили, но уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков уже озадачен возникшей "проблемой":

"Насколько мне известно, это мероприятие по задумке предполагало создание любого смешного образа, и было предусмотрено программной сеткой отряда. Другое дело, что целью всегда должно быть не выполнение некой досуговой программы, которую разработало руководство лагеря и вожатые, а комфорт детей. Мы обязательно проверку проведём, чтобы, во-первых, выяснить, насколько добровольным было участие в "Дне наоборот", а во-вторых, чтобы обсудить, как избежать такой неоднозначной реакции, как более полно информировать родителей о тех активностях, которые запланированы для детей на время их пребывания в лагере".

Вероятно, по теме свердловского переодевания выскажется и депутат от "Единой России" Виталий Милонов. Как на этот раз он предложит наказать граждан, обвинённых в пропаганде ЛГБТ, покажет время, но с определённостью можно утверждать, что озвученная кара по своему уровню психоделики наверняка взбодрит новостные ленты массмедиа.

За переодевание — к ответу!

"День наоборот" в детском лагере

Завиральная активность в борьбе против пропаганды эстетики ЛГБТ настолько захватила сознание некоторых граждан, что какой-нибудь построенный в советское время пионерлагерь "Радуга" рискует нарваться на очередного буйного деятеля из бдительного Совета отцов.

Сегодня из-за изображения радуги поднимут кипиш. Завтра что? Запретят кинофильмы, в которых женщины переодеваются в мужчин и наоборот? Тогда под секиру высокодуховных хунвейбинов попадёт немало картин, в том числе:

"Мэри Поппинс, до свидания!" (Олег Табаков играет женщину);

"Крепкий орешек" (Виталий Соломин переодевается в женщину);

"Здравствуйте, я — ваша тётя!" (Александр Калягин переодевается в женщину);

"Гусарская баллада" (Лариса Голубкина переодевается в мужчину);

"Двенадцатая ночь" (Кларе Лучко достались роли и мужчины, и женщины).

Актёру Юрию Стоянову с его нынешними миниатюрами и гигантским архивом телепрограммы "Городок", в которых он не раз представал в образе женщины, видимо, придётся всерьёз объясняться с каким-нибудь Советом отцов или таких-то матерей.

Обратный эффект

Воинствующим гражданам и некоторым политикам, сильно повёрнутым на теме однополых связей, даже в голову не приходит, что бескомпромиссная схватка с якобы пропагандой ЛГБТ на деле оборачивается этой самой пропагандой.

Когда постоянно в медийном поле звучит аббревиатура, обозначающая граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией, то уже контекст становится неважен — запоминается ключевое. Возможно, так и задумано самыми активными борцами с пропагандой ЛГБТ. Формулируя в тренде, обозначенном президентом России, "у кого что болит, тот о том и говорит".

В ситуации, в которую попали педагоги детского лагеря "Салют", немудрено и растеряться. Чем чудовищнее и нелепее обвинение, тем сложнее доказать, что радуга — это просто спектр и добрая примета, а выражения "на голубом глазу" и "розовые мечты" совсем не про то, о чём думают в свердловском Совете отцов или в институтах правящей политической элиты, откуда ретранслируются идеологические установки, превращающие вполне адекватные явления в "попрание духовных скреп" и провоцирующие очередную "охоту на ведьм".

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