Активистка ягодицами поддержала арестованных

Власти жёстко реагируют на публичные действия граждан и повышают градус неприятия казарменной эстетики.

Несогласованные ягодицы

Московская активистка Алина Иванова решила поддержать фотографа и модель из Екатеринбурга, которых арестовали за фото в стрингах у входа в отдел полиции. Фотограф Айсель Ахмедова и модель Елена Никифоровская получили двое суток ареста. Раннее девушки провели подобную фотосессию у здания Законодательного собрания Свердловской области. На обеих составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство").

Иванову возмутил арест, и в ответ на действия властей она обнажила свои ягодицы в Москве у здания ОВД "Арбат":

"Мы живём в светской стране, законы шариата тут не действуют. Так какого чёрта девушек арестовали? За плакаты сажают, за лайки сажают, за мнение сажают, теперь и за фотографии сажать будем?… Неважно, какие цели преследовали Елена и Айсель: хайп это или искусство. Важно, что их арестовали за фото!"

Если бы на модели была куртка не с надписью "Провокация", а что-нибудь из духовно-скрепного репертуара правящей политической элиты, которым самозабвенно пичкают своих телезрителей федеральные телеканалы, то, может быть, всё и обошлось бы. Тогда бы форму ягодиц и трусов можно было бы не согласовывать. А так получилось, что своими "экстремистскими" действиями девушки попытались раскачать либидозную стабильность в регионе. Да что там в регионе… В России!

Фатальный эмодзи

Алина Иванова ничуть не преувеличивает, когда говорит о репрессиях за публично высказанное мнение и лайки в соцсетях. Современное российское законодательство позволяет докопаться даже до индифферентного бетонного столба. Было бы желание. В этом смысле силовая активность и методы властей союзного государства Белоруссии и России настолько синхронизировались, что смогут дать фору сиамским близнецам.

Как сообщили общественности белорусские правозащитники, их землячка оставила комментарий в соцсети в виде эмодзи-какашки под фотографией силовика, который стал практически рекордсменом по задержаниям участников массовых протестов в стране после оглашения результатов президентских выборов 2020 года:

"Знакомая морда. Человек — (эмодзи-какашка)".

Этого оказалось достаточно, чтобы на мать-одиночку завели уголовное дело и препроводили в местное отделении милиции. У женщины отобрали телефон и предложили записать видео с извинениями, как это принято в одном из регионов России.

Женщина отказалась извиняться, и силовики стали ей угрожать отправкой в СИЗО. Позднее в квартире у провинившейся провели обыск и описали в счёт погашения заявленной обиженным милиционером компенсации в 2 тысячи белорусских рублей морального ущерба:

холодильник;

стиральную машину;

телевизор.

Как сообщили белорусские правозащитники, женщину приговорили к двум годам исправительных работ. Любопытно, что представляющий интересы задержанной встал на сторону обвинения и начал угрожать женщине лишением родительских прав.

Вероятно, в России тоже не за горами времена, когда лояльные властям адвокаты станут вспомогательным механизмом созданной в стране репрессивной машины. Если в ближайшие годы ещё всё-таки сохранится доступ для граждан в иностранные социальные сети, то к постам, лайкам и смайликам, видимо, придётся подходить с той же аккуратностью, как в советское время к содержанию анекдотов, которые собираешься рассказать в тёплой компании.

Фекальный патруль

В водовороте запретительных и репрессивных трендов представляется довольно неоднозначной попытка белгородцев заставить казаков соблюдать правила приличий. Местные жители стали жаловаться на последствия интегрирования казаков в государственную систему России. Об этом люди открыто говорят в социальных сетях.

Маршрут казачьего патрулирования остаётся помеченным конными фекальными массами. В расставленные лошадками дурно пахнущие "мины" нередко попадают жители города, своеобразно вляпываясь в историю возрождения отечественного казачества.

Казакам, судя по всему, убирать за лошадьми не любо, а белгородцам, видимо, не сильно хочется становиться фекальными волонтёрами. Похоже, вепри агитпропа ещё не успели отработать тему и записать конные патрули в духовно-нравственные ценности, чтобы можно было сделать нормой загаженные улицы.

В контексте противоречивой ситуации трудно предсказать, чем закончится жалобная эпопея. Возможно, за непонимание текущего момента, когда казаки вот-вот станут частью Росгвардии, белгородцев-жалобщиков могут обвинить в экстремизме, подрывающем основы безопасности государства и его стабильность.

Печаль Раневской

Собственно, нет предела запретительно-репрессивному креативу. Отработав спекулятивные темы Великой Отечественной войны, так называемой исторической правды и непомерной заботы о ветеранах, некоторые из которых, возможно, дождутся улучшения своих жилищных и социальных условий к 100-летию Победы, система требует постоянного обновления поводов для увеличения охвата "экстремистских статей".

Девушки вибрациями своих мест, где ноги теряют своё гордое имя, дали очередную подсказку, которую могут развить одиозные депутаты из правящей партии, отличающиеся скандальными заявлениями, большинство из которых выполняют функцию пробного шара.

Проверка реакции общества на порой абсурдные инициативы в конечном счёте определяет уровень вседозволенности. Проглотили пилюлю — значит, можно продолжать усовершенствование механизмов стремительно возрождающейся тоталитарной системы, в реставрации которой правящая политическая элита уже добилась многого:

силовой блок увеличен до размеров армии Ксеркса или Тамерлана;

вовсю мониторятся соцсети на предмет волюнтаристских заявлений граждан;

законодательство позволяет без особого труда наказывать за критику власти.

И вот теперь всплыла история с фотографиями девичьих ягодиц на фоне государственных учреждений. Ну оставили бы эту вольность, чтобы хоть как-то люди могли выказать своё отношение к похорошевшей жизни. Тем более что фото получились вполне приличные. Но нет. Теперь и демонстрация филейных частей под бдительным присмотром и неотвратимостью наказания, о котором говорила в своё время легендарная Фаина Раневская:

"Боже мой, несчастная страна, где человек не может распорядиться своей ж...й!"

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