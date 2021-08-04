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Автор Александр Шторм

Вымирающих россиян заменят мигрантами

Общество

Динамика убыли населения России потрясает. Согласно официальным данным Росстата, в 2021 году она составила 360,1 тысячи человек. Но признать тот факт, что страна вымирает, власти не готовы.

Вымирающих россиян заменят мигрантами

Проблема в том, что этот показатель (смертности) растёт гигантскими темпами. Если в январе-мае 2014 года он составлял 34,6, то в пандемийном 2020-м — все 221,3 тысячи человек.

И это только официальные цифры, отмечают авторы паблика "Шалтай-Болтай". Скорее всего, реальная картина гораздо печальнее.

На сегодняшний день трудоспособного населения становится всё меньше и меньше.

Почему? Увы, всё банально.

В провинции высок уровень пьянства и, как результат,

  • различного рода травматизма,
  • убийств,
  • бытовых конфликтов.

По сути, нация вырождается. Пьют в том числе от безысходности, уходя в забытие, внутреннюю миграцию.

Показатели прироста населения фиксируются только на Кавказе и в Туве. Но власть старается в упор не видеть этого, предпочитая вести информационные и идеологические битвы с Западом.

Хотя эксперты проекта "Большой Трансфер 2024" считают, что ничего ужасающего в опубликованной статистике нет.

Большинство развитых стран имеют проблемы с естественным приростом населения. В Германии, Италии, Греции, Венгрии (этот список можно продолжить) ситуация близка к российской либо хуже, поскольку в постиндустриальном обществе отмирает сформированная веками традиция  рождения большого количества детей.

Так что все попытки стимуляций, вроде "материнского капитала” и европейских аналогов, лишь сдерживают скорость убыли населения.

При этом мигранты, приезжающие из менее развитых стран, в первые несколько поколений после переезда продолжают жить обычаями, характерными их прежним местам обитания, и рожают значительно больше, чем местные.

В итоге Бельгия и Франция имеют этот пресловутый прирост за счёт именно приезжих.

Конечно, можно сделать вывод, что в России идёт процесс, свойственный всем современным постиндустриальным странам.

Но если послушать практиков, то генерал-майор полиции Владимир Михалевич имеет свою точку зрения на ситуацию. По его словам, если не заняться вопросом мигрантов прямо сейчас, можно потерять страну.

"Они делят нашу страну. Уже не с нами делят, а между собой. Критическая масса уже набрана. И все это понимают, этого невозможно не видеть. Они даже дома так себя не ведут, как у нас, позволяя себе делать всё, что хотят. Здесь по-хорошему нельзя. Здесь нельзя увещеваниями", — высказал озабоченность офицер.

Нужно проверить разрешения на работу, в половине случаев, если не больше, документы фиктивные. С учётом того, что как минимум миллион трудовых мигрантов могут приехать в Россию в ближайшее время после открытия полноценного сообщения со странами Средней Азии, этот вопрос давно назрел к пересмотру, уверен генерал.

Как рассказали в "Миграционном вестнике", жители Таджикистана, Киргизии и Узбекистана планируют отправиться "поправлять материальное положение семей" на заработки.

Куда же хотят приехать мигранты?

  • В Москву,
  • в Подмосковье,
  • в Санкт-Петербург,
  • на "теплые" курорты Крыма и Кубани.

Разумеется, цели у людей очевидны — они останутся в России навсегда.

СМИ подчеркивают, что больше всего мигрантов Россия готова трудоустроить в сфере строительства. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал, что около пяти миллионов трудовых мигрантов будут привлечены на российские стройки до 2024 года…

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Мигранты в России: опасность или необходимость?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мигранты вымирание демография смертность марат хуснуллин трудовые мигранты владимир михалевич материнский капитал демографический кризис
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