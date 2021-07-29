Кошки и собаки москвичей едят лучше провинциальных семей

Жители российской столицы кормят своих кошек и собак всё лучше и лучше, тратя на эти цели гораздо больше, чем зарабатывают жители провинции.

Не так давно журналисты издания Москва 24 провели опрос в зоомагазинах на тему, насколько же дорого москвичам обходится содержание животных.

Выяснилось, что на своих любимцев многие тратят больше одной-двух зарплат провинциалов. То есть потратить на еду, уход и лечение для собаки или кошки от 20 до 60 тысяч — вообще не проблема.

Авторы проекта "Новости на каждый день" уже сделали вывод, что качество еды у московских питомцев растёт, а у жителей провинции — падает.

В среднем на собаку у рядового владельца уходит около 20 тысяч рублей, на обычную (не породистую) кошку — в два раза меньше.

Эксперты уверяют, что тратить на домашних животных москвичи стали больше, поскольку "цены на корма, лечение и услуги для питомцев выросли".

Большинство столичных жителей также переводят по возможности своих домашних любимцев на более сбалансированный рацион питания. Это автоматически означает рост трат на дорогие корма вместо широко разрекламированных "бюджетных".

По словам ветеринара Анатолия О., это не самое плохое решение. После засилия агрессивной рекламы 90-х годов люди поняли, что дешёвые экономкорма, так называемые бюджетные варианты для бедных вкусны для животных (в них, в том числе, специальные отдушки и усилители вкуса), но довольно вредны.

Стали гораздо популярнее сухие и мокрые корма (идеальное решение для тех, кто точно не будет терять время на приготовление натуральной еды за отсутствием времени). Многие вообще перешли на корма премиум и ультрапремиум класса. Индустрия зарабатывает, но такое питание увеличивает качество и срок жизни любимых питомцев, считает специалист.

Данные НАФИ демонстрируют, что примерно "от трети до половины" расходов составляют траты на корм, далее следуют ветеринарные услуги и лечение, потом стрижки или иные виды ухода, передержки.

По сути, снижение реальных доходов населения из-за "ковида" и кризиса никак не отразилось на сфере домашних питомцев. Более того, расходы постоянно растут.

При этом упомянутые выше регионы России являются самыми активными потребителями еды экономкласса.

Люди в регионах в основном покупают:

полуфабрикаты из всевозможных субпродуктов,

килограммы "мясосодержащих" сосисок и колбас,

псевдосырные продукты,

"деликатесы" с соей, ГМО и пальмовым маслом,

в ходу также крупы с подходящим к "краю" сроком годности.

"Я подобрал собаку во дворе ещё щенком, кошка у нас самая обычная трёхцветка. Когда ты зарабатываешь, почему не позволить им хороший корм вместо всех этих кормов "из рекламы ТВ" копеечных, от которых печень, почки, желудок у них страдают и они меньше живут потом?" — считает один из опрошенных читателей.

Он добавляет, что ему "всё равно" на жителей провинции — их доход и рацион являются их проблемой, а вот "лохматых" членов своей семьи нужно любить.

На этом фоне в соцсетях прогремел ролик, на котором обыкновенная пенсионерка увидела видеозапись с рационом, покупаемым молодой хозяйкой для леонбергера Мони. Понятное дело, что собака питается лучше, чем тысячи наших соотечественников в регионах. И никакой нормы тут нет и быть не может, хотя комментарии на тему "зависти" и звучали.

Просто нужно хорошо понимать этическую сторону вопроса.

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