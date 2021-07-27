Откровенно об изменах: где "подстелить соломки", чтоб не оказаться "с рогами"

Блогер из США Меган Мари Лэммонс поделилась в TikTok своей историей: ей удалось узнать об измене второй половинки по одной детали на фотографии, пишет Lenta. ru.

Мужчина показал фотографию в ответ на вопрос о том, чем он сейчас занимается. На снимке запечатлена комната мужчины. "Смотрю с друзьями Олимпийские игры по телевизору. Скоро увидимся", — написал мужчина.

Однако Лэммонс заметила в зеркале женские ноги. "У меня что, на лбу написано, что я тупая?" — задала риторический вопрос Меган.

Супружеская измена — одна из самых частых причин развода. Тот, кому изменили, воспринимает "поход налево" своей второй половины как предательство, простить которое сил не находится. Или желания.

А как вообще зарождается измена? Бывает ли она спонтанной, мгновенной? Или всегда должны быть причины для неверности?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Маргарита Кичерова поговорила с психологом Аленой Леоновой.

— Измена на пустом месте, как правило, не происходит. Для неверности супругов всегда есть предпосылки.

— Алена, а почему человеку так больно, когда ему изменяют?

— Прежде всего, потому что измена в большинстве случаев расценивается как предательство. А к предателю пропадает доверие: как я могу доверять человеку, который меня обманывает? Как я могу строить будущее с человеком, на которого я не могу положиться?

Вот эти мысли выбивает почву из-под ног. То есть человек думает:

У меня были какие-то ожидания, какие-то планы на жизнь. И все это основывалось на том, что мы — вместе… Что у меня есть партнер, с которым есть определенные договоренности, я в нем уверена, поэтому мы строим какое-то совместное будущее. А оказывается, доверять ему нельзя, он — предатель…

Боль в данном случае — реакция на крушение надежд.

— Мне еще кажется, Алена, что изменой как будто тебя обесценивают. Мужчину или женщину — неважно. И от осознания этого ещё больнее…

— Да, человек может ощущать себя действительно неважным. Недостаточно хорошим, недостаточно ценным.

Человек думает, что изменили из-за него самого. Но это не так. Измена чаще всего происходит не потому, что партнеру хотели сделать больно, а потому, что тот человек, который изменил, накопил для этого какие-то свои внутренние причины.

Например, потому что разлад какой-то в семье, доверие уже рушится, партнер ищет успокоения. Да просто внимания к своей персоне хочет.

И вместо того, чтобы поговорить со своей второй половинкой, человек идет в другие отношения.

Надо учиться договариваться. Заранее

Есть только один способ "подстелить соломки" — договариваться обо всём "на берегу".

Партнер должен четко знать, чего ждет от брака его половинка.

Например, кто и как будет участвовать в воспитании детей. У нас же часто как бывает? Жена вся в детях. Ей вообще не приходит мысль в голову, что они могут быть не в приоритете. А муж не вовлечен в воспитание детей. То есть они не равные родители-партнеры, дети — это забота жены, а муж… У него есть установка, что "я детьми не занимаюсь, это вообще не мое дело, воспитывает жена". А она, естественно, ожидает какой-то помощи, но, когда не получает, копится обида.

И супруги попадают в замкнутый круг:

жена бросает всю энергию на воспитание детей, ей уже не до мужа — сил нет, кончились;

муж в обиде — а как же я, хочу иногда секса или чтобы меня слушали, чтобы на футбол со мной ходили, как раньше.

И тогда он идет и ищет всё это где-то в другом месте, но при этом не планирует уходить из семьи.

У каждого человека есть какая-то своя внутренняя шкала справедливости, по которой мы ориентируемся. Мы предполагаем, что сколько-то даем и сколько-то должны за это получать. Это могут быть очень разные вещи.

Здесь очень важно разговаривать и договариваться о том, что мы друг другу можем предложить. И что нам друг от друга нужно. Говорить очень важно прямо, чтобы не получилось нечто типа:

"Я тебе отдала всю жизнь — а я тебя не просил".

Потому что один из супругов, например, может считать, что его задача — обеспечивать комфортный быт. И задача второго человека при этом — приносить деньги. У второго супруга при этом может вообще не быть таких запросов. У него, например, нет запроса на комфортный быт, ему, может, все равно, может, сам любит его обеспечивать.

Но у него, например, есть запрос на то, чтобы с ним общались, чтобы его выслушивали, чтобы разделяли какие-то увлечения. Но если "на берегу" не договорились, то возникает с обеих сторон недопонимание.

Один вкладывается сообразно своим представлениям, второй сообразно своим, но ни одному, ни второму это не нужно. А счет, о котором я говорила, внутренний, он копится.

И выставляется. Изменой, например.