Зависимость от гаджетов — болезнь для избранных

Как стало сегодня известно, в Оренбургской области три девочки обгорели, делая селфи на крыше поезда. Подростки залезли на вагон, чтобы сделать фото, но в результате контакта с проводами получили удар электрическим током. Подростков с сильными ожогами обнаружили и отправили в больницу сотрудники железной дороги, сообщает РИА "Новости".

Сообщается, что девочка 11 лет скончалась. У двух других поражение тканей — от 30 до 40 процентов.

Увы, такие истории стали частыми гостьями новостных лент.

Вспомним, например, что страшное ДТП в Москве, жертвами которого стали трое малышей, было спровоцировано тем, что девушка-водитель "зависла" в телефоне.

Несколькими днями ранее ещё одна юная леди едва не погибла в Анапе во время селфи на краю обрыва.

Откуда берется и как возникает патологическая зависимость от гаджетов? И можно ли от нее защититься?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина.

— Разного рода зависимости у людей существовали всегда.

Например, в XIX веке была очень широко распространена игровая зависимость, алкогольная, зависимость от еды — то есть от того, что было доступно, что позволяло отвлечься от обыденности, проблем, снять напряжение.

То есть человек приобретает болезненную тягу к определенным видам деятельности под влиянием многих факторов. Среди них — и генетика, и образ жизни, и полученные ранее травмы — как физические, так и психологические, и воспитание в дисфункциональной семье.

Нельзя исключать и толерантность общества к каким-то видам зависимости, и моду на определенные модели поведения. Например, трудоголизм, зависимость от модификации тела или от гаджетов. Иметь гаджет хорошей фирмы — это престижно, пользоваться им на глазах изумленной публики — это тоже знак престижа.

Конечно, легкая доступность ухода от действительности в воображаемую реальность приводит к тому, что человек буквально своими руками формирует зависимость от гаджетов.

В зависимость попадают инфанты

Как правило, зависимые люди — незрелые, у них ограничен круг интересов. То, что легко дается, та информация, которая поступает из интернета или из гаджетов, — это как легкоусвояемая еда.

Вообще инфантилизм — характерное свойство зависимого человека. Отсутствие каких-то глубоких интересов, слабость воли, нежелание прилагать усилия для достижения чего бы то ни было — про таких людей ещё Агния Барто говорила:

"есть такие люди, им все подай на блюде" —

все это порождает стремление получить какой-то драйв другим способом.

Ну и физиология — куда ж без нее:

у зависимых людей есть биологическая особенность — несколько снижена активность центра удовольствий.

У нас у всех существует такой центр. И для кого-то достаточно увидеть восход солнца, и он получает восторг, а для кого-то это слишком мелкий повод. И такая биохимическая особенность тоже может способствовать развитию зависимости — потребность в непрерывной стимуляции. Гаджет дает в основном зрительную стимуляцию, тактильную отчасти.

Но это всегда уход от действительности.

Выявить и помочь можно

— А психолог может определить склонность человека к подобной зависимости?

— Да, безусловно. Есть совершенно определенные признаки.

Например, время, которое человек проводит "в гаджете":

при развитии зависимости оно нарастает;

при отказе от использования гаджета возникает синдром ломки — у него портится настроение, могут быть головные боли или чувство беспокойства;

использование гаджета становится основной деятельностью в ущерб всему остальному.

— С этим можно как-то бороться?

— Конечно. Иногда достаточно понимания человеком проблемы и усилия воли по избавлению от нее. Иногда требуется серьезное вмешательство, вплоть до медикаментозного.

Потому что зависимость разрушает человека, она опасна для жизни. И не только самого "больного".

Бывает, кстати, так, что эта зависимость переходит в какую-то более полезную деятельность. Если человек зависим от гаджета, он может, например, развиваться, получать дополнительное образование через гаджет или какую-то работу с помощью компьютера осуществлять.

Если деятельность бесцельна, она разрушает, если деятельность целенаправленна, то она может способствовать развитию. Главное — не переборщить.