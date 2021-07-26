Зависимость от гаджетов — болезнь для избранных

Как стало сегодня известно, в Оренбургской области три девочки обгорели, делая селфи на крыше поезда. Подростки залезли на вагон, чтобы сделать фото, но в результате контакта с проводами получили удар электрическим током. Подростков с сильными ожогами обнаружили и отправили в больницу сотрудники железной дороги, сообщает РИА "Новости".
Сообщается, что девочка 11 лет скончалась. У двух других поражение тканей — от 30 до 40 процентов.
Увы, такие истории стали частыми гостьями новостных лент.
Вспомним, например, что страшное ДТП в Москве, жертвами которого стали трое малышей, было спровоцировано тем, что девушка-водитель "зависла" в телефоне.
Несколькими днями ранее ещё одна юная леди едва не погибла в Анапе во время селфи на краю обрыва.
Откуда берется и как возникает патологическая зависимость от гаджетов? И можно ли от нее защититься?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказала семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потемкина.
— Разного рода зависимости у людей существовали всегда.
Например, в XIX веке была очень широко распространена игровая зависимость, алкогольная, зависимость от еды — то есть от того, что было доступно, что позволяло отвлечься от обыденности, проблем, снять напряжение.
То есть человек приобретает болезненную тягу к определенным видам деятельности под влиянием многих факторов. Среди них — и генетика, и образ жизни, и полученные ранее травмы — как физические, так и психологические, и воспитание в дисфункциональной семье.
Нельзя исключать и толерантность общества к каким-то видам зависимости, и моду на определенные модели поведения. Например, трудоголизм, зависимость от модификации тела или от гаджетов. Иметь гаджет хорошей фирмы — это престижно, пользоваться им на глазах изумленной публики — это тоже знак престижа.
Конечно, легкая доступность ухода от действительности в воображаемую реальность приводит к тому, что человек буквально своими руками формирует зависимость от гаджетов.
Как правило, зависимые люди — незрелые, у них ограничен круг интересов. То, что легко дается, та информация, которая поступает из интернета или из гаджетов, — это как легкоусвояемая еда.
Вообще инфантилизм — характерное свойство зависимого человека. Отсутствие каких-то глубоких интересов, слабость воли, нежелание прилагать усилия для достижения чего бы то ни было — про таких людей ещё Агния Барто говорила:
"есть такие люди, им все подай на блюде" —
все это порождает стремление получить какой-то драйв другим способом.
Ну и физиология — куда ж без нее:
У нас у всех существует такой центр. И для кого-то достаточно увидеть восход солнца, и он получает восторг, а для кого-то это слишком мелкий повод. И такая биохимическая особенность тоже может способствовать развитию зависимости — потребность в непрерывной стимуляции. Гаджет дает в основном зрительную стимуляцию, тактильную отчасти.
Но это всегда уход от действительности.
— А психолог может определить склонность человека к подобной зависимости?
— Да, безусловно. Есть совершенно определенные признаки.
Например, время, которое человек проводит "в гаджете":
— С этим можно как-то бороться?
— Конечно. Иногда достаточно понимания человеком проблемы и усилия воли по избавлению от нее. Иногда требуется серьезное вмешательство, вплоть до медикаментозного.
Потому что зависимость разрушает человека, она опасна для жизни. И не только самого "больного".
Бывает, кстати, так, что эта зависимость переходит в какую-то более полезную деятельность. Если человек зависим от гаджета, он может, например, развиваться, получать дополнительное образование через гаджет или какую-то работу с помощью компьютера осуществлять.
Если деятельность бесцельна, она разрушает, если деятельность целенаправленна, то она может способствовать развитию. Главное — не переборщить.
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