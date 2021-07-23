СК убедит молодёжь не участвовать в протестах

Следственный комитет занялся разработкой методички, которая поможет мотивировать молодёжь к отказу от участия в протестах.

Изменение сознания

Заместитель председателя Следственного комитета России (СК) генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус рассказал журналистам, что ведомство инициировало разработку рекомендаций для формирования сознательного отказа молодёжи от участия в несанкционированных акциях.

В январе 2021 года ведомство обратилось за помощью в Санкт-Петербургский государственный университет. Специалисты проведут социологическое исследование, чтобы выявить основные причины, которые мотивируют подростков и молодёжь постарше к участию в несанкционированных властями протестных акциях, и определят методы противодействия подобным решениям юных граждан страны.

Поводом для активизации СК послужили акции в поддержку Алексея Навального, которые прошли в начале 2021 года. Зампред СК Александр Клаус уверен в успешном решении задачи:

"По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодёжи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях".

Уговаривать подростков "не шалить" — практически бесполезное занятие. Стаканом бесплатной газировки или мороженым тоже вряд ли удастся мотивировать молодых людей обуздать непреодолимое желание выплеснуть свои эмоции, связанные с ощущением происходящей несправедливости.

Изменение сознания, о котором говорит генерал-лейтенант юстиции, может произойти, вероятнее всего, только лишь под силовым давлением. Попытки подобной мотивации происходят в Белоруссии с момента оглашения результатов выборов 2020 года.

Мотивация страхом, а точнее террором — пока ещё единственный способ заставить самостоятельно мыслящего человека подчиниться произволу. В этом смысле опыт союзной Белоруссии мог бы стать основой разрабатываемой СК антипротестной методички.

Лайфхаки Лукашенко

Как рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек, сотрудники ведомства перманентно проводят широкомасштабные операции по зачистке инакомыслящих:

"В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний".

Специалисты шерстят социальные сети и другие информационные ресурсы, цепляясь за каждое слово, фото, символ и даже звук, выявляя:

"деструктивные чаты";

вербовку и подбор "потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма";

оппозиционные заявления актёров, спортсменов и обычных граждан.

Белорусские власти смерчем прошлись по оппозиционным изданиям, фактически перекрыв кислород их деятельности. Обычным делом стали:

задержания главредов и журналистов;

обыски в редакциях;

объявления нелояльных Лукашенко граждан "врагами Белоруссии".

Очередная реинкарнация опричнины объясняется, как это и принято в странах суверенной демократии, внешней угрозой — попытками иностранных государств "повлиять на людей и расколоть гражданское общество Белоруссии", как это определяет Александр Лукашенко.

Как и в эпоху переходного периода от раннего большевизма к сталинскому колхозному изобилию, президент Белоруссии торжественно сообщил соотечественникам, что в стране раскрыта целая сеть "спящих" террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти.

Кто с кем спал, глава государства так и не уточнил, но категорично заявил, что эти самые ячейки маскировались под так называемые отряды самообороны, которые должны были в "день икс" совершить государственный переворот. Причастными к созданию "террористической сети" и подготовке путча белорусский лидер назвал:

Украину;

США;

Германию;

Польшу;

Литву.

Мотивация пинками

Стремление властей привести российское общество к знаменателю единомыслия стало заметным трендом. Машина агитпропа работает вовсю, но чаще на уровне креатива вазовской "копейки". На телевидении даже на развлекательном канале запустили юмористический сериал, в котором, в частности, расскажут зрителям о национальных проектах России, "которые сделают жизнь ещё лучше".

Белорусские методы куда проще и прямолинейнее. В нынешних реалиях образ пресловутой то и дело раскачиваемой "злодеями" лодки уже мало кого убеждает. Минские силовики свинтили таксиста прямо с поминок его погибшей матери за прослушивание "протестных песен" Виктора Цоя. Как сообщили белорусские правозащитники, на суде за прослушивание песни "Перемен!" минчанину вменили статью о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Результат — задержание и СИЗО на 15 суток.

Таксист поделился своими впечатлениями, которые также могут стать частью обобщённой методички российского СК:

"Камера маленькая, и из-за жары дышать было нечем. Пришлось подойти к небольшой трещине в двери и дышать через неё. При этом нас все это время не кормили. Сотрудники говорили исключительно матом".

Поводом для обвинения в экстремизме может стать любое действие. Можно не сильно заморачиваться с подбрасыванием наркотиков или, как в истории с судом над популярным блогером Юрием Дудем, выискивать намёки на их пропаганду, как это делает так называемая "Лига безопасного интернета" под руководством дочери одиозного сенатора Екатерины Мизулиной. Это вроде как неважно, что, говоря на тему наркомании, Дудь постоянно оговаривается, что "наркотики — это зло".

А тут — красота! Послушал песню — в кутузку! Постоял рядом — в кутузку! Чем не мотивация? Опыт Александра Григорьевича Лукашенко мощнее и продуктивнее, нежели какие-либо исследования Санкт-Петербургского университета.

При работе над методичкой СК стоило бы изучить и феномен трансформации нынешнего сенатора, а в прошлом депутата Государственной думы Елены Мизулиной. Путь от членства в КПСС к либеральному "Яблоку", а затем в дружный хор движущихся по "особому пути" строителей светлого импортозамещённого будущего достоин академического исследования. Собственно, как и биографии других политиков из системной оппозиции.

Правда, не на всех послушных граждан у правящей политической элиты достанет благ, которыми мотивируют лояльных политиков поддерживать, одобрять и обнулять. Кому-то всё-таки придётся довольствоваться мотивацией — сроками на зоне, пинками в автозаках, отчислениями из вузов и зачислением в экстремисты.

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