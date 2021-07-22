Шота Горадзе: Верните школу детям!

Образовательное учреждение с красивым названием "Дети мира" ведёт чуть ли не войну в судебных инстанциях. Частная школа, где учатся воспитанники с дисграфией и дислексией, под угрозой закрытия.

Недавно "Дети мира" проиграли в Арбитражном суде спор с московским Департаментом городского имущества, и теперь школе грозит выселение из здания, которое отремонтировано в том числе и на деньги родителей учеников.

"Мы живём в таком мире, когда невозможно скрыть беззаконие", — заявил адвокат, член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе, комментируя ситуацию вокруг школы по адресу: улица Ухтомская, д. 12, район Лефортово.

Из-за бюрократической ошибки пятилетней давности сейчас, по сути, у "особенных" детей отнимают возможность обучаться в соответствии с их потребностями и закрывают школу, а другой такой в Москве нет.

Существует почти забытая программа Правительства Москвы в области культуры и образования, по которой частные инвесторы вкладывают деньги в капитальный ремонт заброшенных зданий, открывают школы, детсады и пр. Взамен же, после открытия, организация платит аренду городу по символической ставке — 1 рубль в месяц с одного квадратного метра. При подписании такого договора школы с ДГИ произошёл, как говорит Горгадзе, "сбой системы", юридическая несостыковка. В договоре льготной аренды прописано условие, что в школе должно обучаться минимум 200 учеников, а Роспотребнадзор ограничил это количество цифрой 80, МЧС же, дало разрешение на 95 человек. ДГИ не хочет устранять эту неточность, вынуждает школу платить коммерческую арендную ставку, буквально разоряя её, просто забирая здание, не предоставляя ни другого помещения, ни компенсации.

Сейчас в школе обучаются 80 детей. Но школа могла бы вместить и больше — площадь помещений — 3200 квадратных метров. Это здание старой типовой школы сталинских времён, 1935 года постройки. Частные инвесторы буквально подняли из руин заброшенное здание, вложив в восстановление около 200 миллионов рублей.

"Мы не могли предвидеть, что изменятся противопожарные и санитарные требования, — говорит директор школы Виктория Прозирай. — Нашей вины в том, что мы не можем выполнить условие о 200 учениках, нет. Это ошибка тех, кто составил договор. Мы обратились в ДГИ с просьбой о заключении дополнительного соглашения о меньшем количестве детей, но Департамент городского имущества нам отказал".

По словам адвоката Виолетты Волковой, "эту проблему может отрегулировать сам город, изменив невыполнимое условие в договоре о количестве мест. Это нарушение со стороны двух департаментов — образования и имущественных отношений", но оно, увы, пока неустранимо и чиновники отфутболивают руководство школы в суд. И ближайшее время в Верховный будет подана кассационная жалоба.

А пока Общеобразовательное частное учреждение "Дети мира" апеллирует к общественному мнению. На сайте Сhange. org создана петиция с названием "Московские чиновники отбирают у детей школу!".

"Отнимают по сути. Если бы договаривались простые люди, не чиновники, происходящее можно было бы назвать обманом", — соглашается Шота Горгадзе, при том, что город отстраивать здание школы никак финансово и организационно не помогал.

Адвокат рассчитывает на широкую огласку этой темы, чтобы о ней узнали мэр Москвы С. Собянин и президент России В. Путин, ведь здесь затронуты интересы "особенных" детей, которые не могут учиться о обычной школе. Имея высокий уровень интеллекта, дислексики вместе с тем не распознают маленькие графические знаки — буквы. Шота Горгадзе задумывается о том, чтобы отдать в школу "Дети мира" свою дочь, и вот почему. Обучение здесь проходит полностью на английском языке (того требуют англоязычные методики, которых нет в России), ребята — и "особенные", и обычные — к семи-восьми годам становятся билингвами, есть среди учеников и иностранцы — школа "Дети мира" действительно оправдывает своё название. Среди выпускников есть поступившие в МГИМО и ВШЭ. К слову, в числе дислексиков:

кинорежиссёр Стивен Спилберг,

создатель Microsoft Билл Гейтс,

премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Дети мира" живут насыщенной активной школьной жизнью: с секциями, тренингами, вечеринками на английском языке, аниматорами — и как было бы горько 1 сентября сказать "жила". Адвокат Шота Горгадзе уверен, что школу удастся отстоять.

Он подметил, что мэрия Москвы вариативна в принятии решений, то есть действует в зависимости от ситуации, и обратился к чиновникам: "Если нашли силы QR-коды для ресторанов отменить, то найдите силы отменить это глупое решение по отъёму школы у детей".