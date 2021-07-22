Дворцы гаишников могут найти не только на Ставрополье

Грузоперевозчиков удивила радость силовиков из-за выявленных миллионных взяток гаишников Ставрополья.

Внезапное прозрение

Задержание начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более 35 его коллег стало главной темой, которую активно обсуждают граждане в Рунете. Впечатлением от события поделился в своём Telegram-канале депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн:

"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком".

20 июля 2021 года общественность узнала о возбуждении уголовного дела против Алексея Сафонова и его возможных подельников. Как считают следователи, в течение нескольких лет гаишники приторговывали пропусками для водителей, перевозящих зерно. Общий гешефт от лихоимства гаишников оценивается в сумму более 19 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение организованной группой взятки в особо крупном размере"). После внезапного прозрения министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отстранил от должности начальника ставропольского главка МВД генерала Сергея Щёткина, который "проморгал" высокопоставленного мздоимца.

Дворцов заманчивые своды

Скромное жилище Алексея Сафонова с золотым унитазом, который, как предполагают, всего лишь китайский и не за сотни тысяч рублей, добавило общественности тем для обсуждения в социальных сетях. Двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, внутреннее убранство дома с лепниной и фресками на потолках, резными дверьми, мраморной лестницей с позолоченными перилами и хрустальными люстрами оживили новостную повестку. Несколько отвлекли граждан от грядущих выборов, репрессий против инакомыслящих и дорожающей морковки.

Видимо, кроме как местным жителям, никому не был заметен дворец главного ставропольского гаишника, живущего на одну зарплату и премии. Надо было случиться такому казусу, чтобы наделать столько шуму из-за чиновничьего особняка, которых в том же ближайшем Подмосковье, как борщевика в России.

О столичных же дворцах и элитных квартирах отечественной номенклатуры рассказывают исключительно представители внесистемной оппозиции. Дело это — опасное, ведь собрать сведения в открытых источниках и рассказать о скромном житии слуг народа сродни экстремизму или оскорблению чувств паразитирующих.

Сколько таких дворцов по России, подсчитать нетрудно, как и предположить, что они возведены на средства, заработанные непосильным трудом. Правда, широкой публике в новостных сюжетах федерального телевещания задорно рассказывают о спалившихся на каких-то миллионах, не замечая целые элитные посёлки с более роскошными особняками, населёнными отечественной номенклатурой.

Реестр скромности

Возможно, для создания реестра скромности "государевых людей" депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил провести специальную акцию в интернете:

"Интересно было бы объявить флешмоб, пусть начальники ГИБДД южных регионов покажут дома, в которых они живут".

Вероятно, начали "трясти" именно юг России, потому депутат и акцентировал внимание на этом регионе страны. Как говорят "злые языки" в соцсетях, просто ставропольский гаишник не со всеми поделился или зажал денежку. Иначе бы обсуждение его особняка не стало бы топовой темой в Рунете.

Кто-то воспринял заявление депутата Госдумы как категоричное требование, что заставило Александра Хинштейна обратить внимание на точность своего высказывания:

"Я не говорил "должны показать".

Важное уточнение. Примерно как в анекдоте:

"По Средиземному морю на всех парусах плывёт еврейский пиратский корабль. На мачте развевается чёрный флаг с черепом и костями… И на всякий случай белый".

Вполне может статься, что уже запущен механизм информационного демпфера, который сведёт резонансное событие на Ставрополье на нет. Хотя при абсолютно тусклом предвыборном фоне, когда не похвастаешься рекордами по заражению и смертности от COVID-19, лесными пожарами и постепенным превращением морковки в дорогостоящий деликатес, шум вокруг ставропольского гаишника явно оттянул на себя внимание общественности. Пусть и на краткосрочную перспективу, но уже оживлён образ власти, которая борется с коррупцией, а некоторые зрители федерального телевещания продолжают в это искренне верить.

Надежды грузоперевозчиков

В Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" считают, что дорожные поборы, которые были вскрыты на Ставрополье — распространённая практика. Президент ассоциации назвал одному из интернет-изданий, по его мнению, более адекватную сумму:

"Конечно, 19 млн рублей, которые в качестве взяток приписывают начальнику ставропольской ГИБДД — это просто смешно. 19 млн рублей — это ежедневный заработок у гаишников и сотрудников Ространснадзора. Реальная картина оценивается в миллиарды рублей прибыли ежемесячно. Общая сумма поборов в России по такой схеме — около 100 млрд рублей в год! Так что дворцы есть не только у начальника ГИБДД Ставрополья… Арест высокопоставленных нарушителей закона — событие, безусловно, знаковое и резонансное. Но мы ждём продолжения "банкета" и принимаем прогнозы на то, кто будет следующий: Краснодарский край или Ростовская область. Хочется надеяться, что силовики не ограничатся задержанием одного начальника регионального управления ГИБДД на фоне предстоящих выборов в Госдуму. Проблема, как я уже говорил, системная — поборы в каждом регионе".

Досадно, что все надежды граждан на соблюдение закона в подавляющем большинстве связываются с очередными выборами, когда у правящей политической элиты есть возможность продемонстрировать решительность в борьбе с коррупцией или с починкой крыши в детском саду.

Гордость правоохранителей за выявленные 19 млн взяток на Ставрополье просто ничто по сравнению с десятками миллиардов, оставшихся в тени, как утверждают представители отрасли. Потому и триумф силовиков выглядит как предвыборная подачка гражданам, которые продолжают верить всему, чему предлагают на федеральном телевидении. Выходит, правы "злые языки" в соцсетях, которые утверждают, что "слили" проштрафившегося товарища, как в шахматах жертвуют не самой важной фигурой ради достижения конечной цели.

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