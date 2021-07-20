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Автор Антон Куликов

Мини-Версаль: руководство ставропольского ГИБДД подвела тяга к роскоши

Общество

В Ставропольском крае прошла масштабная спецоперация, в результате которой были задержаны более 35 высокопоставленных сотрудников регионального управления ГИБДД. Задержали, в том числе, и начальника главка Алексея Сафонова.

Мини-Версаль: руководство ставропольского ГИБДД подвела тяга к роскоши

"Самая настоящая мафия"

Об операции сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников", — написал депутат в своем телеграм-канале.

"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п. По сути, на Ставрополье — действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком", — отметил Хинштейн.

Депутат также приложил несколько фото особняка в Ставрополе, в котором, по его словам, проживает начальник краевого управления ГИБДД. Дом поражает обилием позолоты — Алексей Сафонов (если этот дом и в самом деле его) не чужд роскоши (так, как он её понимает, если это его дом).

Такая мини-копия Версаля и Эрмитажа. С поправкой на статус владельца, конечно. Фото из телеграм-канала Александра Хинштейна.

Губернатор из-за коррупции отправлял правительство края в отставку

Ставропольский край не впервые оказывается в центре внимания в связи с коррупционными скандалами. В середине марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров даже отправил правительство региона в отставку. Произошло это после того, как по подозрению в получении многомиллионных взяток был задержан заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарёв.

Особняк в Ставрополе
 

Высокопоставленных чиновников краевого правительства задерживали и до Золотарёва, и после него.

В итоге губернатор объявил, что назначать министров будут только после антикоррупционной проверки. Таковая проходила в течение полутора месяцев. А в начале июня Владимир Владимиров сообщил, что сотрудники правоохранительных органов ежегодно будут проводить антикоррупционные проверки высокопоставленных чиновников регионального правительства и кандидатов на работу в нём.

Конечно, к нынешним событиям борьба с коррупцией в правительстве региона отношения не имеет. Руководство силовых структур назначает не губернатор. Тем не менее Ставропольский край вновь оказался в центре внимания из-за громкого коррупционного дела.

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Арестован начальник ГИБДД по Ставропольскому краю | Арестован Алексей Сафонов
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы гибдд коррупция алексей сафонов александр хинштейн александр золотарёв владимир владимиров ставропольский край
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