Развод: как пережить стресс ребенку

Поклонники Ксении Бородиной знают, что ведущая всегда выступает за семейные ценности. Звезда неоднократно призывала зрителей бороться за отношения. Да и на собственном примере эту мысль доносила, демонстрируя в соцсетях семейную идиллию. Вот только все это не помогло ведущей предотвратить развод.

Сейчас Бородина занимается расторжением брака с Курбаном Омаровым. Однако взгляды звезды при этом не изменились. Накануне за советом к Ксении обратилась девушка, у которой были отношения с женатым мужчиной. Телеведущая отреагировала очень бурно.

"Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке", — заявила Бородина.

Что же касается развода, то он однозначно проходит тяжелее, когда в семье есть дети. Как защитить детскую психику, дать ребенку в будущем возможность создать семью? Поясняет кандидат психологических наук, профессор Александр Пузырев.

— Я переживал сам развод и знаю, что это сложно. Надо решить, насколько вообще необходим развод в таких случаях.

Расскажу случай: женщина в процессе общения выяснила, что ситуацию на грани развода создала сама. Металась с горящими глазами: "Надо делать срочно второго ребенка". Увидела свои ошибки, и развод не потребовался. В некоторых случаях без психолога вообще не обойтись.

Требуется разговор не столько с ребенком, сколько с родителями. Чтобы они в том числе приняли грамотное решение: как у них будут строиться взаимоотношения с ребенком.

— Чаще всего родителям при этом не до ребенка. У них идут их собственные внутренние процессы, им больно, страшно.

— И здесь полезна теория эмоций Павла Симонова. Он говорит, что нам больно и страшно, когда нет информации о предстоящей ситуации. Ребенок ориентируется на родителей, и если он увидит грамотную модель поведения, всем будет лучше.

— Но эти отношения выстраивать надо, потому что развод — все равно конфликт. Тут дружбы быть не может.

— Но можно сохранить интеллигентные отношения.

— А если хотя бы нейтральные отношения — с какими страхами ребенок сталкивается?

— Недоверие к миру. Может, он будет ненавидеть противоположный пол или свой собственный, потеряет возможность образовать нормальную семью. В зависимости от нагнетания конфликта может получить чувство вины — что это он виноват в разводе родителей.

Он защищен, если маленький, от окружающего мира полем родителей, но от самих родителей не защищен. Если ребенок с развитым самосознанием, то он будет общаться с родителями, сохранит хорошие отношения с ними.

Если ребенок маленький, ему нужна любовь. И самый слабый момент — захочет ли женщина выйти из чувства обиды, ненависти к мужу, решать вопрос конструктивно. Последнее — это самое слабое место.

— А вопрос именно в женщине?

— 70-80%. Если мужчина захочет сохранить семью, а женщина не захочет — развалится. Если он не хочет сохранить семью, а она хочет — семья останется. Есть даже специальная книжка Андре Моруа "Письма незнакомке" — как переиграть любовницу.

Детская болезнь развода

— По каким параметрам можно понять, что у ребенка травма?

— От возраста зависит. Если маленький ребенок писаться начал или болеть. У некоторых даже серьезные заболевания проявляются. Болезнь имеет психологическую выгоду в 80%.

— А потом возникает во взрослом возрасте психосоматика.

— Привычка к таким болезням в качестве реакции.

— А какие проблемы могут быть у ребенка в 14 лет?

— Чаще всего будет бунт против того из родителей, с которым ребенок остается. Чаще всего с матерями, и если девочка, то она часто воспитывается в ненависти к мужчинам. Мальчик — более благополучный вариант, если останется с отцом, он сформирует в себе мужские качества, крепкого человека.

— Но если с матерью, и она запрещает встречаться с "плохим" отцом…

— Грозит тем, что мальчик не сможет социализироваться. Быть успешным в обществе. И ребенок часто связывается с плохими компаниями. А если будет ругать мужа, обвинять — вместо того, чтобы объяснить: вот бывают люди, не подходящие друг другу, но важно оставаться человеком при этом, то обвинение потом аукнется ей самой.

— Но чаще всего откликается ребенку.

— В зависимости от того, в какой степени агрессии она его воспитала — вплоть до того, что он ее порежет за то, что пенсию не отдала… Главное, что он не сможет создать полноценную семью. Сейчас в СМИ говорят, что брак не нужен — нужно сожительство. Но это неверно — крепкое государство без крепкой семьи существовать не сможет. Разваливая семью, разваливаем общество. Прежде всего важны доверительные отношения с ребенком. Неважно, какой ты специалист — важно общаться без истерик "ты, как твой отец…". Есть же даже кодировка на смерть так называемая — если отец умер относительно молодым, то и ребенок может бессознательно к такому стремиться.

— Но при разводе далеко не все родители думают о безопасности своего ребенка, они думают прежде всего о себе.

— Надо осознать ситуацию, что она развивается по негативному сценарию. А второе — принять волевое решение. Пойти к умудренному жизненным опытом человеку — психологу или священнику. Но к тому, у кого нормальная семейная жизнь.