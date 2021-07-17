Развод: как пережить стресс ребенку

Поклонники Ксении Бородиной знают, что ведущая всегда выступает за семейные ценности. Звезда неоднократно призывала зрителей бороться за отношения. Да и на собственном примере эту мысль доносила, демонстрируя в соцсетях семейную идиллию. Вот только все это не помогло ведущей предотвратить развод.
Сейчас Бородина занимается расторжением брака с Курбаном Омаровым. Однако взгляды звезды при этом не изменились. Накануне за советом к Ксении обратилась девушка, у которой были отношения с женатым мужчиной. Телеведущая отреагировала очень бурно.
"Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке", — заявила Бородина.
Что же касается развода, то он однозначно проходит тяжелее, когда в семье есть дети. Как защитить детскую психику, дать ребенку в будущем возможность создать семью? Поясняет кандидат психологических наук, профессор Александр Пузырев.
— Я переживал сам развод и знаю, что это сложно. Надо решить, насколько вообще необходим развод в таких случаях.
Расскажу случай: женщина в процессе общения выяснила, что ситуацию на грани развода создала сама. Металась с горящими глазами: "Надо делать срочно второго ребенка". Увидела свои ошибки, и развод не потребовался. В некоторых случаях без психолога вообще не обойтись.
Требуется разговор не столько с ребенком, сколько с родителями. Чтобы они в том числе приняли грамотное решение: как у них будут строиться взаимоотношения с ребенком.
— Чаще всего родителям при этом не до ребенка. У них идут их собственные внутренние процессы, им больно, страшно.
— И здесь полезна теория эмоций Павла Симонова. Он говорит, что нам больно и страшно, когда нет информации о предстоящей ситуации. Ребенок ориентируется на родителей, и если он увидит грамотную модель поведения, всем будет лучше.
— Но эти отношения выстраивать надо, потому что развод — все равно конфликт. Тут дружбы быть не может.
— Но можно сохранить интеллигентные отношения.
— А если хотя бы нейтральные отношения — с какими страхами ребенок сталкивается?
— Недоверие к миру. Может, он будет ненавидеть противоположный пол или свой собственный, потеряет возможность образовать нормальную семью. В зависимости от нагнетания конфликта может получить чувство вины — что это он виноват в разводе родителей.
Он защищен, если маленький, от окружающего мира полем родителей, но от самих родителей не защищен. Если ребенок с развитым самосознанием, то он будет общаться с родителями, сохранит хорошие отношения с ними.
Если ребенок маленький, ему нужна любовь. И самый слабый момент — захочет ли женщина выйти из чувства обиды, ненависти к мужу, решать вопрос конструктивно. Последнее — это самое слабое место.
— А вопрос именно в женщине?
— 70-80%. Если мужчина захочет сохранить семью, а женщина не захочет — развалится. Если он не хочет сохранить семью, а она хочет — семья останется. Есть даже специальная книжка Андре Моруа "Письма незнакомке" — как переиграть любовницу.
— По каким параметрам можно понять, что у ребенка травма?
— От возраста зависит. Если маленький ребенок писаться начал или болеть. У некоторых даже серьезные заболевания проявляются. Болезнь имеет психологическую выгоду в 80%.
— А потом возникает во взрослом возрасте психосоматика.
— Привычка к таким болезням в качестве реакции.
— А какие проблемы могут быть у ребенка в 14 лет?
— Чаще всего будет бунт против того из родителей, с которым ребенок остается. Чаще всего с матерями, и если девочка, то она часто воспитывается в ненависти к мужчинам. Мальчик — более благополучный вариант, если останется с отцом, он сформирует в себе мужские качества, крепкого человека.
— Но если с матерью, и она запрещает встречаться с "плохим" отцом…
— Грозит тем, что мальчик не сможет социализироваться. Быть успешным в обществе. И ребенок часто связывается с плохими компаниями. А если будет ругать мужа, обвинять — вместо того, чтобы объяснить: вот бывают люди, не подходящие друг другу, но важно оставаться человеком при этом, то обвинение потом аукнется ей самой.
— Но чаще всего откликается ребенку.
— В зависимости от того, в какой степени агрессии она его воспитала — вплоть до того, что он ее порежет за то, что пенсию не отдала… Главное, что он не сможет создать полноценную семью. Сейчас в СМИ говорят, что брак не нужен — нужно сожительство. Но это неверно — крепкое государство без крепкой семьи существовать не сможет. Разваливая семью, разваливаем общество.
Прежде всего важны доверительные отношения с ребенком. Неважно, какой ты специалист — важно общаться без истерик "ты, как твой отец…". Есть же даже кодировка на смерть так называемая — если отец умер относительно молодым, то и ребенок может бессознательно к такому стремиться.
— Но при разводе далеко не все родители думают о безопасности своего ребенка, они думают прежде всего о себе.
— Надо осознать ситуацию, что она развивается по негативному сценарию. А второе — принять волевое решение. Пойти к умудренному жизненным опытом человеку — психологу или священнику. Но к тому, у кого нормальная семейная жизнь.
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Если только соблюдается простое правило — правильное движение лечит, а неправильное калечит. Это, кстати, основной принцип кинезитерапии — науки о лечении движением