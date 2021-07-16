Эпоха великого противостояния эры COVID

Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19. На первом месте — Кашира. Сегодня, 16 июля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с врачами Каширы и выразил им благодарность за вклад в борьбу с распространением коронавируса.

Вакцинация расколола Россию и весь мир. В интернете сравнивают вакцинацию с инквизицией и нацистскими опытами над людьми. Но вряд ли кто-то действительно до конца уверен, надо ли ему прививаться или нет. И никто не даст никакой гарантии. Как ответить на вопрос, ответа на который нет? Вакцинироваться нельзя не прививаться. Где поставить запятую? Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

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— Игорь Георгиевич, когда стало слишком много информации, то стало не лучше, как все ожидали, а во многом даже сложней и хуже. Но в таком глобально информационном мире мы теперь живем. По каждому поводу любое мнение сразу же выносится на всеобщее обсуждение, в результате появляются тысячи, а то и миллионы других мнений.

Видимо, информационная эра серьезно повлияла и на то, что ситуацию с коронавирусом раздули до вселенских масштабов. Ужас и паника нагнетались с самого начала. Многие серьезные эксперты считают, что сам вирус рукотворный и все было сделано по четкому плану.

Всемирной организацией здравоохранения сразу же была объявлена пандемия, и практически все страны стали послушно выполнять все предписания. Однако, большинство специалистов считают, что вакцинироваться все-таки надо.

Как вы относитесь к ситуации, которая сейчас возникла в связи не столько с пандемией, сколько с прививками? Почему прививки стали таким камнем преткновения, как раньше были только какие-то глобальные политические или экономические вопросы? Как вы это все оцениваете?

— Это просто специфика нашего современного общества. Отношение ко многим вопросам действительно зачастую достаточно серьезно раскалывает общество. Совершенно очевидно, что прививочная кампания расколола общество на непримиримые части.

Стенка на стенку

На мой взгляд, сторонников и противников вакцинации приблизительно 50 на 50. И это достаточно глубокий раскол. Значит, борьба будет долгой и серьезной. Причем я знаю массу примеров, когда бывшие друзья, ругаясь друг с другом по этому поводу, настолько далеко заходят, что вообще перестают общаться.

Почему у нас сначала многие не прививались? Потому что опять же страна такая. Нужно было сразу заставить, приказать. Вот когда заставили, народ пошел прививаться. Потому что добровольно у нас не действует.

У нас действует только добровольно-принудительно. Это так повелось еще в старые советские времена. Поэтому я, хотя и с некоторым удивлением, смотрю, что у нас происходит по сравнению с другими странами, но с другой стороны, это было вполне прогнозируемо.

В Монголии — уже более 60% привитых. Я уж не беру богатые и развитые страны, например, Великобританию или Объединенные Арабские Эмираты. Но Монголия! А лидер в мире по привитым — Сейшельские остова.

Конечно, России такая гигантская страна, поэтому у нас это сделать намного сложнее. Но гораздо важнее — все-таки организация процесса. Ведь у нас исконно опять же и русское авось, и какое-то внутреннее неприятие, и масса других причин, почему люди не прививаются, их очень много.

— В других странах, видимо, тоже не все добровольно бегут прививаться. Мы знаем много разных историй на этот счет. Но есть разные механизмы воздействия. Наш президент и многие другие руководители неоднократно говорили о том, что этот вопрос — добровольный.

Другое дело, что для некоторых категорий вакцинацию сделали обязательной. Конечно, человек может не прививаться, но занятым в здравоохранении, обслуживании и ряде других сфер придется менять работу.

Но почему тогда нельзя просто обязать всех сделать прививки? Это будет нарушение Конституции, основополагающих медицинских документов? Но почему тогда кого-то обязывают вакцинироваться?

— Мы уже живем много лет в другом мире, считаемся страной демократичной, государством с определенными (кстати, в последнее время уже даже и президент критиковал это слово, но тем не менее) либеральными ценностями, у нас есть свобода выбора гражданами той или иной позиции.

Уж тем более в преддверие парламентских выборов сказать, что у нас нет свободы выбора, это, мне кажется, просто-напросто опасно и неразумно. Поэтому и президент, и многие другие руководители говорят, что мы — за свободу.

Хотя, по сути дела, действительно есть такое в целом ряде важнейших отраслей, что отсутствие прививки фактически дает руководству право на увольнение сотрудника. Или вас оставляют, но не платят зарплату.

Понятно, что здесь нет выбора. Если человек по долгу службы контактирует со многими людьми, с целыми массами населения, то он не должен представлять для них даже минимальную вероятность угрозы.

— Получается, что это — не добровольно?

— Добровольно-принудительно.

— Вас добровольно принудили делать прививку, или вы осознанно?

— Я сделал это, во всяком случае. Первый укол я уже давно сделал, вот скоро — второй.

— Вы как-то почувствовали себя более спокойно, уверенно?

— Нет, я не почувствовал себя более уверенным, потому что я знаю, что гарантии никакой нет. У меня масса коллег заболела после прививки, многие переболели уже после прививки.

Причем, не могу сказать, что прямо вот так легко-легко у них все это прошло. Это было достаточно чувствительно. Не до такой степени, что в больнице, в реанимации находились, но чувствовали себя плохо. Это уже после полной прививки.

— Официально было сказано, что 8% привитых заболевают.

— Да. Любой человек это уникальная, как сейчас модно говорить, экосистема. Каждый человек абсолютно индивидуален. Кому-то это помогает, кому-то не помогает. Как и любое лекарство вакцинация действует индивидуально.

Я считаю, что и вакцина тоже абсолютно индивидуальна. Слава Богу, что у "Спутника" и других наших вакцин, нет, во всяком случае, пока не зафиксировано каких-то серьезных побочных явлений. Потому что мы же знаем, что от AstraZeneca люди даже умирали.

— Есть побочки и у наших вакцин, просто не такие ужасные. На фоне той информации, которая приходит из-за рубежа, наши действительно вполне нормальны.

— Да, тем не менее, все равно берегите себя. Соблюдайте меры предосторожности.