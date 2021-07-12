Цифровое гетто: "Большой брат" плохо видит, а мошенники всё знают

В Израиле продвигается закон об использовании в общественных местах камер наблюдения с функцией распознавания лиц. Пояснительная записка к закону была опубликована 8 июля для общественного обсуждения.

Накануне СМИ также сообщили, что Россия вышла на второе место в мире по темпам установки систем видеонаблюдения. Что это — финансово меркантильные интересы коммерсантов конкретных стран и/или происки США, которые стремятся следить за всем и вся в мире?

США вроде бы попытались восстановить нормальные, в том числе дипломатические, отношения с Россией, но вдруг отменили консульские услуги. Почему вдруг и что дальше?

"Большой брат" пришел в Россию, но плохо видит и соображает. Это цифровое гетто, мрак и ужас, или вопрос времени?

Обо всём этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал политолог, доктор исторических наук, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

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— Игорь Георгиевич, американский посол сообщил о приостановке консульских услуг в России с 1 августа. США порекомендовали своим гражданам не ездить в Россию, поскольку это, по их мнению, опасно в связи с угрозой терроризма и нежелательно из-за недобрососедских отношений. Получается, опять железный занавес с Америкой?

— Наши люди всегда найдут выход. Будут получать консульские услуги в сопредельных странах — странах Прибалтики, на Украине, в Белоруссии и у других ближайших соседях. Хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет.

Женева — под хвост

Еще недавно была хотя бы какая-то маленькая надежда, которая появилась после встречи в Женеве президентов Владимира Путина и Джо Байдена, на минимальные улучшения. Последние сигналы показывают, что все-таки еще очень-очень далеко даже для элементарного уровня отношений.

Да, вернулись к исполнению своих обязанностей посольские работники из Вашингтона в Москву. Но вот — пожалуйста, новый шаг, который отнюдь не способствует улучшению наших отношений.

На том же Петербургском экономическом форуме американская делегация была самая многочисленная, американцы явно продемонстрировали свое желание вести дела с Россией. Но как их можно вести без соответствующих взаимных поездок и получения необходимых документов для того, чтобы пересекать границу?…

С точки зрения безопасности для американских граждан в России, по-моему, им будет гораздо лучше, чем на родине. В Америке — гораздо более сложная ситуация. Мы постоянно видим сообщения о массовых беспорядках, расстрелах и прочих ужасах. Американцы как обычно видят соринку в чужом глазу, но не видят бревна в своем.

— С точки зрения безопасности также интересна новость о том, что Россия вышла на второе место в мире по темпам установки систем видеонаблюдения. Мы уже обогнали Великобританию и Южную Корею, которые долгое время были лидерами. Смущает, что цель их установки в России, видимо, сугубо финансово-меркантильная.

В основном это камеры видеонаблюдения за нарушителями ПДД. Причем размещают их совсем не в особенно опасных местах, а где легче подловить нарушителей. Получается, что это просто такой способ зарабатывания денег, а безопасность — вторична. Некоторые также говорят, что это "Большой брат". Как вы это оцениваете?

— Я не вижу в этом какого-то большого ужаса, опасений о том, что "Большой брат" будет следить за всеми нами. Мы не лишаемся права на какую-то интимную личную жизнь, хотя действительно уже почти везде камеры и вообще "ужас-ужас".

Если человек законопослушен, добропорядочен, ничего не нарушает, чаще всего он просто даже и не видит, не замечает эти камеры. Висят — и ладно, ведь они нарушения фиксируют.

Хотя сейчас на дорогах, кстати, предупреждают, что есть камера, камера на полосу, камера на скорость и так далее. Мне кажется, что гораздо более важная проблема, что система некачественно работает.

Мы знаем массу примеров, когда эти камеры не очень достоверную информацию передают, в результате людям приходят штрафы за нарушения, которые они не совершали.

— И невозможно доказать.

— Да. Бывает, что тень падает на полосу не так, еще какие-то помехи или сбои случаются. Система автоматом шлепает уведомление о штрафах, а потом надо идти в суд разбираться. Это, конечно же, очень хлопотно и тяжело. Поэтому пока остается надеяться, что это все-таки будет действительно отлажено. А так я не вижу в этом ничего плохого.

— С другой стороны, теперь уже настолько глобальный технологический, технократический мир, что вся информация о нас где-нибудь обязательно есть, получить ее при желании не сложно. Поэтому нам постоянно звонят якобы службы безопасности банков и тому подобные мошенники.

Нас никто не защищает от этого, и никто не несет за это ответственности. Государство не гарантирует, что защитит личную, в том числе финансовую, информацию от недобросовестных пользователей. Почему так?

— С другой стороны, это же всегда было. Здесь — просто вопрос масштаба. Личные данные раньше воровали? Воровали данные, которые были в ЖЭКе, базы телефонных номеров, базы автомобилей, владельцев автомобилей или еще где-то. Все это было не задолго до всей этой глобальной цифровизации, массовых камер.

Да, действительно сейчас меняется время. Но что делать?… Здесь нужно работать и разъяснять людям, что в этом новом мире возникают новые угрозы, к ним нужно быть готовым, не нужно отвечать телефонным мошенникам, не нужно доверять первой информации, которая вам пришла, ее нужно перепроверять и желательно из разных источников, быть внимательным и осторожным. Это реалии сегодняшней жизни, мы от этого никуда не денемся.