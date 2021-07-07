Богатые в России богатеют, а бедные становятся беднее. Эксперт Евгений Коган рассказывает о выходе из взрывоопасной ситуации.
На основе анализа опубликованных российскими госслужащими деклараций о доходах Forbes сделал несколько выводов.
Доходы топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году выросли, несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис: совокупный доход 100 богатейших семей вырос с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд — в 2020-м, пишет издание.
При составлении рейтинга Forbes учитывался семейный доход депутатов и чиновников, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.
Между тем реальные доходы населения России в 2020 году из-за пандемии коронавируса, согласно последней оценке Росстата, упали на 3,5%. В 2020 году средний доход 9,1% россиян, или 13,3 млн человек в России, не превышал 10 тысяч рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Как сказал Pravda.Ru инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган, когда предлагается в качестве реакции на ситуацию обложить налогами богатых и отдать бедным, то итогом всегда наступает только одно: в стране становится ещё больше бедных и меньше богатых.
"Если вы действительно сделаете прогрессивное налогообложение, например, как в Европе, то богатые люди просто поменяют своё налоговое резидентство. В итоге у нас доходы государства от поступления налогов не вырастут, а упадут. То есть с точки зрения социальной справедливости лозунги Полиграфа Полиграфовича очень притягательны: давайте отнимем, заберём, и государство знает, как лучше распорядиться. Проблема в том, что нам лучше создать стимулы для того, чтобы богатые больше зарабатывали, платили налоги и, самое главное, стимулы для того, чтобы бедные начали нормально зарабатывать", — сказал Pravda.Ru Евгений Коган.
Эксперт не смог ответить, боится ли власть бунта населения:
"Я не могу вам ответить, боится власть бунта или не боится. Я просто против методов Полиграфа Полиграфовича".
Читайте по теме:
Есть чем звякнуть: эксперт о парадоксе российской бедности
Социальная политика в России: или настоящие реформы, или перспектива 90-х
Как "национальная гордость" мешает адресной помощи малоимущим
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Так же, как США злоупотребляя антибиотиками для людей и животных, сделали большинство из них бесполезными, COVID-вакцины создают супервирусные штаммы.