Эксперт: как решить вопрос о социальной справедливости в России

Богатые в России богатеют, а бедные становятся беднее. Эксперт Евгений Коган рассказывает о выходе из взрывоопасной ситуации.

Топ-100 самых богатых чиновников и депутатов РФ

На основе анализа опубликованных российскими госслужащими деклараций о доходах Forbes сделал несколько выводов.

Доходы топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году выросли, несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис: совокупный доход 100 богатейших семей вырос с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд — в 2020-м, пишет издание.

При составлении рейтинга Forbes учитывался семейный доход депутатов и чиновников, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.

Самым богатым в топ-100 оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области, он же президент "Южуралзолота" Константин Струков (состояние — 8,6 млрд рублей). На втором месте остался депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок (7,7 млрд рублей). На третьем — лидер прошлогоднего рейтинга, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (6,3 млрд рублей).

На 10 тысяч рублей в месяц живут 13 млн человек

Между тем реальные доходы населения России в 2020 году из-за пандемии коронавируса, согласно последней оценке Росстата, упали на 3,5%. В 2020 году средний доход 9,1% россиян, или 13,3 млн человек в России, не превышал 10 тысяч рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Надо дать заработать бедным

Как сказал Pravda.Ru инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган, когда предлагается в качестве реакции на ситуацию обложить налогами богатых и отдать бедным, то итогом всегда наступает только одно: в стране становится ещё больше бедных и меньше богатых.

"Если вы действительно сделаете прогрессивное налогообложение, например, как в Европе, то богатые люди просто поменяют своё налоговое резидентство. В итоге у нас доходы государства от поступления налогов не вырастут, а упадут. То есть с точки зрения социальной справедливости лозунги Полиграфа Полиграфовича очень притягательны: давайте отнимем, заберём, и государство знает, как лучше распорядиться. Проблема в том, что нам лучше создать стимулы для того, чтобы богатые больше зарабатывали, платили налоги и, самое главное, стимулы для того, чтобы бедные начали нормально зарабатывать", — сказал Pravda.Ru Евгений Коган.

Эксперт не смог ответить, боится ли власть бунта населения:

"Я не могу вам ответить, боится власть бунта или не боится. Я просто против методов Полиграфа Полиграфовича".

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