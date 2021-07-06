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Автор Людмила Черткова

Два простых действия, чтобы разочаровать всех: "ВкусВилл" показал мастер-класс

Общество

Последнего числа июня на просторах Рунета громко бумкнуло. Сквозило три дня, после чего раздалось смущённое: "Извините, мы, кажется, дверью ошиблись"…

 

Клокотание в обществе вызвала статья из цикла "Рецепты семейного счастья", размещённая на сайте российского ритейлера "ВкусВилл". В ходе подготовки к выходу на IPO (в Сеть уже просачивалась информация, что акции "ВкусВилла" планируется разместить в том числе на американской бирже NASDAQ) служба маркетинга компании решила двинуть "прогрессивную" повестку, опубликовав на своём сайте повествование об однополой матриархальной семье полиаморных веганов.

"У нас большая и очень дружная семья. Юма — моя мама, наш матриарх. Алина — моя сестра. А Ксюша — её невеста. Они обручились буквально пару недель назад. Мы все веганки. Ещё мы все активистки в области защиты прав человека. В нашем доме (точнее, в двух квартирах в соседних домах) постоянно живет кто-то ещё - наши друзья, пары, полиаморные сёстры и братья", — сообщалось в статье (цитируется с сокращениями) от имени одной из участниц этой "коммуны".

Тут глубинное и дремучее российское общество как будто очнулось — и выступило в роли Бабы-яги. Той самой, которая против. В этой связи любопытно отследить, как в ходе трёхдневной "битвы при ВкусВилле" менялся тон официальных ответов на комментарии читателей, возмущённых открытой гей-пропагандой.

"Мы озвучили вам свою позицию. Да, мы понимали, что она понравится не всем, но что поделать. От этого наше мнение не поменяется. Мы не будем тратить время на новые ответы", — заявляла поначалу пиар-служба "ВкусВилла".

"Во "ВкусВилл" я больше не ходок"

Однако Бабу-ягу (ту самую, которая и есть дремучее российское общество) простым "идите на фиг" не возьмёшь — и не таких "добрых молодцев" она видала и едала. В процессе холивара многие комментарии были потёрты беспощадными вкусвилловскими пиарщиками, но по соцсетям уже пошло-поехало: "во "ВкусВилл" я больше не ходок".

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян

"Покупать во "ВкусВилле" больше не буду. Потому что хорошо помню, как это начиналось на Западе. Вот так и начиналось.

"Такие пары тоже есть", "Это наши ценности", "Мы за разнообразие"…

А закончилось родителем номер один и родителем номер два, человеческим молоком, гражданскими казнями смеющих шёпотом возразить и шизофренией новой этики. Точнее, ещё не закончилось. Даже не думает ещё заканчиваться", — высказалась, в частности, Маргарита Симоньян, главный редактор RT.

И многие её поддержали. После того как продавцы в магазинах сети поскучали пару дней, официальный тон компании резко изменился. Вообще-то, мы не такие, смущённо сообщила компания. Ну кто-то отдельный, может, и такой, но компания — точно нет. Этот "кто-то" уже был найден, назван "непрофессиональным сотрудником" и, возможно, скоро обновит своё резюме в поисках новой работы.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков.

Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти. Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнёрам и поставщикам", — сообщается нынче на сайте "ВкусВилла" за подписью Основателя и других извиняющихся.

После этого забулькала прогрессивная часть интернет-сообщества. Боль и разочарование "агрессивного меньшинства" можно описать фразой "что ж ты, фраер, сдал назад". Не промолчала и либеральная Ксения Собчак.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

"Вся история с "ВкусВиллом" за гранью добра и зла. Насколько же все эти пропагандисты с телека умудрились зомбировать народ на эту тематику. Просто стыдоба. В такие моменты я думаю о том, что я, со своими "прогрессистскими" опасениями по поводу перегибов новой этики, конечно, не до конца осознаю, в какой глубокой средневековой жопе мы живем…" — заявила она в своём Telegram-канале.

В этой "истории за гранью добра и зла" есть несколько моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, служба маркетинга компании умудрилась сделать почти невозможное. После скандальной публикации от сети отвернулось конституционное большинство (напомним, в Конституции РФ закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины). А после удаления скандального контента и извинений в компании разочаровалось и прогрессивное меньшинство. Руководству компании следовало бы задуматься, не была ли эта хитрая "рекламная стратегия" происками конкурентов? А вдруг этот "непрофессиональный сотрудник" — засланный казачок?

Во-вторых, российское "средневековое быдло" в очередной раз причинило нестерпимые страдания "аристократам духа". Креаклы глубоко разочарованы тем, что народ не понимает актуальную повестку. И не хочет её "хавать". И в случае чего может раздать по щам тем, кто пытается внушить этим "нищебродам, которые бойкотируют "ВкусВилл", потому что всё равно у них есть деньги только на "Пятёрочку", что быть "разноцветным" — это здорово и весело. Ну как так-то, а?

И третье. История, казалось бы, закончилась, традиционалисты празднуют победу. Но нет. Окно дискурса запущено давно и исправно функционирует. Это значит, что захлопнутая здесь и сейчас форточка Овертона распахнётся снова — попозже и где-то в другом месте. И противостояние продолжится. А пока что "ВкусВилл" получает заслуженное (но не очень-то почётное) звание "мастера переобувания в прыжке". Ну а продолжать совершать покупки в магазинах этой сети или перестать — пусть каждый гражданин решает сам.

ЛГБТ
ЛГБТ

А знаете, что в этом по-настоящему смешно? "Прогрессисты", обвиняющие российский народ в дремучей "совковости", сами чуть ли не "совковей" народа. Пытаясь продвигать на российских просторах "актуальную повестку", они занимаются не чем иным, как тупым преклонением перед этим самым Западом, который местами и сам уже не рад, что ввязался в "новую нормальность", да только понятия не имеет, как теперь вывернуться.

Веганы, экоактивисты и зоозащитники, упомянутые в статье для пущей актуальности, тоже вряд ли скажут пиарщикам "спасибо" за такую рекламу. Им и так непросто живётся в России. А если родители начнут интересоваться у учительниц своих чад: "Уж не веганка ли ты полиаморная часом?" (а интересоваться тем, что за личности занимаются обучением и воспитанием детей, родителям стоит на самом деле, без шуток).

Есть ещё один момент. Пометку "18+" на гомосексуальное "семейное счастье" навесили не сразу, значит, российское законодательство, запрещающее гей-пропаганду среди несовершеннолетних, было нарушено. Но тогда, получается, прицепил "18+" — и делай всё, что угодно? Хотя это, скорей, вопрос к властям: последует ли реакция?

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