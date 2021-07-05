Почему развлечения для нового поколения – не просто развлечения

Современных подростков отличает стремление перейти от просто развлечений к искренним увлечениям той или иной сферой деятельности.

Наверняка, многие родители желают знать ответ на вопрос, что же интересно их сыну или дочке, что они любят и чем бы они хотели заниматься в будущем.

Да и сами подростки порой хотят найти ответы на вопросы: "чем бы я хотел заниматься в жизни?" или "что мне нравится делать в свободное время?".

Да, на первый взгляд может показаться, что подросткам неинтересно абсолютно ничего, кроме их гаджетов. Но это не так. Бесспорно, очень большое количество времени молодежь проводит в электронных девайсах, слушая музыку или смотря видео в социальных сетях. Однако если посмотреть более внимательно на "тренды" современных подростков, можно убедиться, что у каждого из них есть свои любимые занятия и хобби.

Например, с развитием социальных сетей и современного искусства многие подростки начали интересоваться музеями и выставками.

Несмотря на ограничения из-за пандемии, в музеях можно встретить все больше и больше подростков, с интересом рассматривающих художественные инсталляции и другие предметы искусства.

Конечно, молодежь посещает прежде всего новые "модные" музеи, такие как "Гараж" или "Дом Бурганова", но и "классические" музеи она не обходит стороной. Например, когда в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходят выставки современного искусства, такие как "Я, Энди Уорхол", в этом музее можно увидеть огромное число подростков.

Но не только искусство привлекает современную молодежь. Вновь обращаясь к развитию социальных сетей и технологий, можно встретить достаточное количество подростков, которые увлекаются ведением текстовых блогов и влогов: собственных видеоканалов.

Тем более, что новые технологии помогают молодежи с легкостью снимать и монтировать видео, тем самым развивая их интерес к компьютерной графике и программированию.

Например, одним из наиболее известных представителей таких подростков можно назвать Даню Милохина, который очень быстро обрел популярность в социальных сетях благодаря своим музыкальным талантам, а позже начал сотрудничать с известными личностями и компаниями, такими как Николай Басков (песня "Дико тусим", альбом 2020) и Сбербанк (Даня стал одним из лиц СБЕРа). Конечно, такой пример вдохновляет молодое поколение, помогая им не бояться придумывать что-то новое используя свои таланты.

А если обратить внимание на то, какое количество подростков слушает музыку, и не просто слушает, но и начинает писать песни, то можно сделать вывод, что многие из них увлекаются музыкой и возможно рады связать свою жизнь с профессией в области музыки.

Конечно, не все изучают игру на музыкальных инструментах, чаще всего они просто используют программы по созданию мелодий для своих песен, но эти навыки помогают им начать лучше разбираться в информационной сфере, а также улучшают их математические способности, ведь знание базовых основ музыкальной грамоты связано со знанием в области математики.

Безусловно, таких примеров немало, но особенно хочется выделить невероятно яркую личность, звезду социальных сетей, Тоню Худякову, дочь режиссера и клипмейкера Павла Худякова и продюсера Корнелии Поляк. Девочка очень развита, она круглая отличница, о чем свидетельствуют ее публикации годовых оценок в социальных сетях, даже несмотря на то, что учится сразу в двух школах (в Москве и в Америке). Кроме того, Тоня увлекается танцами и активно посвящает себя своему хобби, достигая успехов на этом поприще. А знания в области творчества (музыка и танцы) помогают ей легко справляться с учебой, имея хорошую успеваемость в школе.

И, конечно, новые тренды, такие как танцы на видео в социальных сетях, развивают в подростках пластику, чувство ритма и память, ведь для того, чтобы повторить тот или иной танец, который им понравился, молодежь должна несколько раз повторить его, красиво двигаясь и попадая в музыку.

Таким образом, с развитием новых технологий изменились и увлечения подростков, но они все же имеют увлечения и хобби, которые в дальнейшем смогут применить в уже новом, цифровом мире.