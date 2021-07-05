EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Токарь

Почему развлечения для нового поколения – не просто развлечения

Общество

Современных подростков отличает стремление перейти от просто развлечений к искренним увлечениям той или иной сферой деятельности.

Почему развлечения для нового поколения – не просто развлечения

Наверняка, многие родители желают знать ответ на вопрос, что же интересно их сыну или дочке, что они любят и чем бы они хотели заниматься в будущем.

Да и сами подростки порой хотят найти ответы на вопросы: "чем бы я хотел заниматься в жизни?" или "что мне нравится делать в свободное время?".

Да, на первый взгляд может показаться, что подросткам неинтересно абсолютно ничего, кроме их гаджетов. Но это не так. Бесспорно, очень большое количество времени молодежь проводит в электронных девайсах, слушая музыку или смотря видео в социальных сетях. Однако если посмотреть более внимательно на "тренды" современных подростков, можно убедиться, что у каждого из них есть свои любимые занятия и хобби.

  • Например, с развитием социальных сетей и современного искусства многие подростки начали интересоваться музеями и выставками.

Несмотря на ограничения из-за пандемии, в музеях можно встретить все больше и больше подростков, с интересом рассматривающих художественные инсталляции и другие предметы искусства.

Конечно, молодежь посещает прежде всего новые "модные" музеи, такие как "Гараж" или "Дом Бурганова", но и "классические" музеи она не обходит стороной. Например, когда в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходят выставки современного искусства, такие как "Я, Энди Уорхол", в этом музее можно увидеть огромное число подростков.

  • Но не только искусство привлекает современную молодежь. Вновь обращаясь к развитию социальных сетей и технологий, можно встретить достаточное количество подростков, которые увлекаются ведением текстовых блогов и влогов: собственных видеоканалов.
  • Тем более, что новые технологии помогают молодежи с легкостью снимать и монтировать видео, тем самым развивая их интерес к компьютерной графике и программированию.

Например, одним из наиболее известных представителей таких подростков можно назвать Даню Милохина, который очень быстро обрел популярность в социальных сетях благодаря своим музыкальным талантам, а позже начал сотрудничать с известными личностями и компаниями, такими как Николай Басков (песня "Дико тусим", альбом 2020) и Сбербанк (Даня стал одним из лиц СБЕРа). Конечно, такой пример вдохновляет молодое поколение, помогая им не бояться придумывать что-то новое используя свои таланты.

  • А если обратить внимание на то, какое количество подростков слушает музыку, и не просто слушает, но и начинает писать песни, то можно сделать вывод, что многие из них увлекаются музыкой и возможно рады связать свою жизнь с профессией в области музыки.

Конечно, не все изучают игру на музыкальных инструментах, чаще всего они просто используют программы по созданию мелодий для своих песен, но эти навыки помогают им начать лучше разбираться в информационной сфере, а также улучшают их математические способности, ведь знание базовых основ музыкальной грамоты связано со знанием в области математики.

Безусловно, таких примеров немало, но особенно хочется выделить невероятно яркую личность, звезду социальных сетей, Тоню Худякову, дочь режиссера и клипмейкера Павла Худякова и продюсера Корнелии Поляк. Девочка очень развита, она круглая отличница, о чем свидетельствуют ее публикации годовых оценок в социальных сетях, даже несмотря на то, что учится сразу в двух школах (в Москве и в Америке). Кроме того, Тоня увлекается танцами и активно посвящает себя своему хобби, достигая успехов на этом поприще. А знания в области творчества (музыка и танцы) помогают ей легко справляться с учебой, имея хорошую успеваемость в школе.

  • И, конечно, новые тренды, такие как танцы на видео в социальных сетях, развивают в подростках пластику, чувство ритма и память, ведь для того, чтобы повторить тот или иной танец, который им понравился, молодежь должна несколько раз повторить его, красиво двигаясь и попадая в музыку.

Таким образом, с развитием новых технологий изменились и увлечения подростков, но они все же имеют увлечения и хобби, которые в дальнейшем смогут применить в уже новом, цифровом мире.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Наталия Красовская
Темы хобби подростки увлечения психология технологии даня милохин
Новости
"За словом в карман не лезет" Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины
Зеленский нашёл у России "оружие против всей Европы"
Поклонники заподозрили роман между Буруновым и Лолитой
80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии
Досидеть до консенсуса: переговоры ОПЕК+ прокомментировали в Кремле
Звёзды, которые устроили "фотосессию" в кабинете вакцинации
Премьер Словении: мнимые ЛГБТ-ценности ЕС ведут блок к краху
Опубликованы видео задержания исламских боевиков в российских городах
Анфиса Чехова попросила прощения у бурятских женщин за оскорбление
В Москве испытывают Sputnik V для подростков
Последние материалы
"За словом в карман не лезет" Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины
Зеленский нашёл у России "оружие против всей Европы"
Поклонники заподозрили роман между Буруновым и Лолитой
80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии
Досидеть до консенсуса: переговоры ОПЕК+ прокомментировали в Кремле
К каким осложнениям может привести мужская стерилизация
Почему развлечения для нового поколения – не просто развлечения
Звёзды, которые устроили "фотосессию" в кабинете вакцинации
Премьер Словении: мнимые ЛГБТ-ценности ЕС ведут блок к краху
Опубликованы видео задержания исламских боевиков в российских городах
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов Любовь Степушова США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки Любовь Степушова Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Полыхающий Кипр запросил помощь в тушении пожаров
Мир. Новости мира
Полыхающий Кипр запросил помощь в тушении пожаров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников