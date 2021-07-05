Почему развлечения для нового поколения – не просто развлечения

Современных подростков отличает стремление перейти от просто развлечений к искренним увлечениям той или иной сферой деятельности.
Наверняка, многие родители желают знать ответ на вопрос, что же интересно их сыну или дочке, что они любят и чем бы они хотели заниматься в будущем.
Да и сами подростки порой хотят найти ответы на вопросы: "чем бы я хотел заниматься в жизни?" или "что мне нравится делать в свободное время?".
Да, на первый взгляд может показаться, что подросткам неинтересно абсолютно ничего, кроме их гаджетов. Но это не так. Бесспорно, очень большое количество времени молодежь проводит в электронных девайсах, слушая музыку или смотря видео в социальных сетях. Однако если посмотреть более внимательно на "тренды" современных подростков, можно убедиться, что у каждого из них есть свои любимые занятия и хобби.
Несмотря на ограничения из-за пандемии, в музеях можно встретить все больше и больше подростков, с интересом рассматривающих художественные инсталляции и другие предметы искусства.
Конечно, молодежь посещает прежде всего новые "модные" музеи, такие как "Гараж" или "Дом Бурганова", но и "классические" музеи она не обходит стороной. Например, когда в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходят выставки современного искусства, такие как "Я, Энди Уорхол", в этом музее можно увидеть огромное число подростков.
Например, одним из наиболее известных представителей таких подростков можно назвать Даню Милохина, который очень быстро обрел популярность в социальных сетях благодаря своим музыкальным талантам, а позже начал сотрудничать с известными личностями и компаниями, такими как Николай Басков (песня "Дико тусим", альбом 2020) и Сбербанк (Даня стал одним из лиц СБЕРа). Конечно, такой пример вдохновляет молодое поколение, помогая им не бояться придумывать что-то новое используя свои таланты.
Конечно, не все изучают игру на музыкальных инструментах, чаще всего они просто используют программы по созданию мелодий для своих песен, но эти навыки помогают им начать лучше разбираться в информационной сфере, а также улучшают их математические способности, ведь знание базовых основ музыкальной грамоты связано со знанием в области математики.
Безусловно, таких примеров немало, но особенно хочется выделить невероятно яркую личность, звезду социальных сетей, Тоню Худякову, дочь режиссера и клипмейкера Павла Худякова и продюсера Корнелии Поляк. Девочка очень развита, она круглая отличница, о чем свидетельствуют ее публикации годовых оценок в социальных сетях, даже несмотря на то, что учится сразу в двух школах (в Москве и в Америке). Кроме того, Тоня увлекается танцами и активно посвящает себя своему хобби, достигая успехов на этом поприще. А знания в области творчества (музыка и танцы) помогают ей легко справляться с учебой, имея хорошую успеваемость в школе.
Таким образом, с развитием новых технологий изменились и увлечения подростков, но они все же имеют увлечения и хобби, которые в дальнейшем смогут применить в уже новом, цифровом мире.
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