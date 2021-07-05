Вакцинация выявила проблемы и во власти и в обществе

В Москве первый компонент вакцины от COVID-19 получили з млн чел. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин на открытии прививочного пункта в Гостином Дворе.

По словам мэра, заболеваемость в Москве на прошлой неделе пошла на спад, но уровень госпитализации находится на очень высокой отметке.

Все новое — хорошо забытое старое. В России теперь снова — добровольно-обязательная поголовная вакцинация. Неспособность власти нормально общаться, грамотно построить разъяснительную работу породила огромное количество мифов и глупостей по поводу коронавируса и прививок против него. По интернету гуляет множество всяких сплетен и страшилок, их рассказывают около пунктов вакцинации. Возможно, что это даже заказная кампания.

Но при этом власти ведут себя крайне странно, принимаемые им меры часто противоречат друг другу, то — больше двух не собираться, то устраиваются многотысячные мероприятия. Вручение аттестатов почему-то проводится в десять часов вечера, и все должны быть либо с ПЦР, либо сертификат, а потом — массовые гуляния. Почему так происходит? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.

Читайте начало интервью:

Британия намерена заменить США на Украине

Тёмные времена: экономика США оказалась в непростом положении

Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"

Армения и Украина без выбора… и будущего

Националисты Украины: хотим завоевания Россией

Растущая мощь экосистем в экономике становится предметом беспокойства

— Василий, пошла третья волна коронавируса, но государство так и не смогло объяснить свои действия и убедить людей добровольно и с радостью идти вакцинироваться, поэтому уже пошли в ход меры принуждения. К тому же, переложили это на работодателей.

Поэтому у нас снова начались горячие кошмарно-ужасные деньки. Темпы вакцинации чуть-чуть ускорились, но ситуация по-прежнему продолжает оставаться исключительно сложной, недавно снова случилось обострение.

Как вы считаете, это население такое упрямое или власти никак не могут наладить диалог с обществом? Почему все это так нелепо делают? Как эту ситуацию можно исправить, да и можно ли теперь?

— Мне кажется, что ее как раз и исправить пытаются вполне стандартным бюрократическим методом.

— В смысле — взяли палку и по голове?

— Да, совершенно верно. Но, к сожалению, наше общество на протяжении многих веков находилось в тисках жёстких правил. Взять крепостное право — самый показательный например. Все сверху до низу делалось не по закону и даже без определенных правил.

Поэтому теперь люди просто наслаждаются возможностью не делать даже правильные, самые необходимые вещи. Уже давно можно было привиться от ковида, получить вакцину, но очень многие тянули, видимо, дожидаясь приказа.

Как только получили приказ — бросились массово прививаться. И государство на самом деле объяснило все, что можно было. Я все это много раз слышал. Вот у меня такое ощущение, что объяснили все, что можно было про опасность, про возможности получить…

— А где объясняли и что?

— Все объясняли подробно и много раз по телевизору и во всех СМИ.

— Телевизор — это одна история, а социальные сети, где шли основные волны антипрививочного цунами, где разбивали просто в хвост и в гриву все вакцины, осталось без внимания официальной пропаганды. Почему государство не работало среди самой активной части населения?

— Это надо у Пескова спросить…

— Президент России Владимир Путин интернет не любит, ему советники рассказывают, что там пишут. Дмитрий Песков, судя по всему, тоже на интернет внимания даже не обращает, никак его не учитывает и не реагирует.

— Я не думаю, что вакцины было сразу достаточно для того, чтобы всех привить. Сергий Собянин сейчас ручкой хлопнул, ножкой топнул, и москвичи напугались, многие побежали вакцинироваться.

В регионах тоже напугались многие, побежали прививаться, но там и сейчас вакцины не хватает. Уже говорят, что Москва забрала себе всю вакцину.

Есть ли у нас перепроизводство вакцины? Определенно нет. Определенно нам нужно больше вакцины, а административные методы здесь действительно работают. И большая часть населения будет в итоге вакцинирована.

Конечно, во всем этом есть недоработки государства, но надо учитывать и общественные отношения. Я слежу, в первую очередь, за состоянием общества и его реакциями.

Если бы всем сразу приказали прививаться, то люди отнеслись бы к этому с большим подозрением, стали бы недоумевать и задавать вопросы: как, что, почему, зачем и так далее. Видимо, поэтому сперва предложили вакцинироваться добровольно, потом — группами, другими группами…

— Ведь еще недавно — в советское время — всем делали прививки. Это было обязательно, и все относились к этому совершенно нормально. Нам делали прививки от туберкулеза, от оспы, от кори, от дифтерита, от коклюша и других болезней в детстве и позже.

Есть люди, которые не могут прививаться по медицинским же показателям. Но тогда даже про это разговора не было, никто никого и не спрашивал? И никто не возмущался, даже в голову никому не могло прийти отказаться.

Потому что эти болезни — действительно очень тяжелые и опасные. Когда на Украине перестали делать прививки от них, у них начались эпидемии… Почему сейчас стало так много антипрививочников, как вы считаете?

— Люди просто одичали, государство тоже еще не собралось. Ведь сколько было проповедей про то, что государство должно быть дерегулируемым. Чиновники тоже к этому привыкли, поэтому толком даже не знают, как действовать в таких критических ситуациях.

Потому что долгое время говорили, да и сейчас многие считают, что главная задача государства — как раз дерегуляция, что оно не должно никуда вмешиваться.

Дикое общество разболтанного государства

Либеральная доктрина — дерегуляция, что государство должно не вмешиваться в экономику, не вмешиваться в медицину, не вмешиваться в образование. Везде и во всем пусть рынок разберется.

Поэтому у нас, с одной стороны — такое своеобразное одичание общества, а с другой стороны — определенная разрегулировка государственной системы. Хотя, мне кажется, что в первую очередь на это влияет именно состояние общества.